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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3457345834593460>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 124
ниже 23
7%
9
23.01-23.50
15%
19
23.51-24.0
15%
19
24.01-24.5
16%
20
24.51-25.0
14%
17
25.01-25.5
12%
15
25.51-26
8%
10
выше 26
12%
15
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 14:41

kmm3 https://mustbe.ml/kurs/
19professor69
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 15:11

quest
ЧАЙ И ПЕРЕС под какими учетками сейчас сидят?
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 15:29

  somilitark написав:п.с. по курсу,как уже отмечалось.в системе много денег,пора НБУ идти дальше на ревальвацию,нельзя так долго выкупать валюту и эмитировать гривну,пора приводить рынок в баланс и снижать курс доллара,эти искусственные поддержки доллару это зло,рынок сам должен нащупать баланс,возможно на курсе 20,возможно ниже 8)

Понимаю провокативность цитируемого сообщения, но инфляция уже в нижней границе таргетируемого коридора.
Будут печатать дальше.
escobar
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 15:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:если кто баловался с покупкой валюты онлайн на депозит Монобанка и выдачей в кассе , пока что рекомендую не получать в кассах А-банка депозити от Моно , пока проблема - не выдали . Создали заявку обещают решить за три дня :) .
Сначала пробовал в приват - не понравилось очереди . Попробовал в Моно опять опа . Наличка наше все. Это хорошо что я от нечего делать решил попробовать, а если бы мне реально нужны были бы деньги ... можно было бы попробовать сменить отеделение , но то таке , а мой вывод - онлайн в Моно и Привате это еще то удовольствие.

как можно баловаться тем, что вредно или не выгодно для здоровья ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 15:40

или укрдилинг тормоз или курском страшилки малюет
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а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 15:42

  чик написав:или укрдилинг тормоз или курском страшилки малюет
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Так и на Миняйле 24,05/24,10
Danik
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 15:51

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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 15:52

  чик написав:или укрдилинг тормоз или курском страшилки малюет
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На бесплатной версии курса задержка до часа.
escobar
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 16:02

  SILVER_UA написав:
  yama написав:если кто баловался с покупкой валюты онлайн на депозит Монобанка и выдачей в кассе , пока что рекомендую не получать в кассах А-банка депозити от Моно , пока проблема - не выдали . Создали заявку обещают решить за три дня :) .
Сначала пробовал в приват - не понравилось очереди . Попробовал в Моно опять опа . Наличка наше все. Это хорошо что я от нечего делать решил попробовать, а если бы мне реально нужны были бы деньги ... можно было бы попробовать сменить отеделение , но то таке , а мой вывод - онлайн в Моно и Привате это еще то удовольствие.

как можно баловаться тем, что вредно или не выгодно для здоровья ?

Все приятное в этом мире либо вредно, либо аморально, либо ведет к ожирению.
ФАИНА РАНЕВСКАЯ. Можете считать меня бета тестером :oops:
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 16:10

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............13.01.2020..............14.01.2020
дата розрахунку..............11.01.2020..............13.01.2020
Євро.................................26,5874...................26,6205
Долар США.....................23,9677....................23,9275
После полудня доллар отыграл 0.7 копейки.
Открылись на 5 копеек ниже закрытия субботы. Почти сразу начав очень плавный рост, за час прибавили 1.5 копейки. При этом и спред сузился до 1.5 копеек. На этом сделали продолжительную паузу. В 12 приподнялись ее на полкопейки.
Перед обедом сделали пошире шаг вверх, сразу на 2 копейки. После затянувшегося почти на 2 часа периода стабильности сделали еще два шага по полкопейки.
Расчет официального курса встретили котировками 23.9500 - 23.9750. Это уровень закрытия субботы. За день выросли на 5 копеек относительно открытия.

Этот день в истории:
2019 - 28.1538 (-423)
2018 - 28.5366 (-461)

2017 - 27.6692
2016 - 23.6420

Все годы, кроме 19, в это время наблюдалось более существенное ослабление гривны, чем сегодня. 19 год отличался тем, что не было столь существенного давления предновогодних бюджетных расходов.
Сибарит
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