somilitark написав:п.с. по курсу,как уже отмечалось.в системе много денег,пора НБУ идти дальше на ревальвацию,нельзя так долго выкупать валюту и эмитировать гривну,пора приводить рынок в баланс и снижать курс доллара,эти искусственные поддержки доллару это зло,рынок сам должен нащупать баланс,возможно на курсе 20,возможно ниже
Понимаю провокативность цитируемого сообщения, но инфляция уже в нижней границе таргетируемого коридора. Будут печатать дальше.
yama написав:если кто баловался с покупкой валюты онлайн на депозит Монобанка и выдачей в кассе , пока что рекомендую не получать в кассах А-банка депозити от Моно , пока проблема - не выдали . Создали заявку обещают решить за три дня . Сначала пробовал в приват - не понравилось очереди . Попробовал в Моно опять опа . Наличка наше все. Это хорошо что я от нечего делать решил попробовать, а если бы мне реально нужны были бы деньги ... можно было бы попробовать сменить отеделение , но то таке , а мой вывод - онлайн в Моно и Привате это еще то удовольствие.
как можно баловаться тем, что вредно или не выгодно для здоровья ?
yama написав:если кто баловался с покупкой валюты онлайн на депозит Монобанка и выдачей в кассе , пока что рекомендую не получать в кассах А-банка депозити от Моно , пока проблема - не выдали . Создали заявку обещают решить за три дня . Сначала пробовал в приват - не понравилось очереди . Попробовал в Моно опять опа . Наличка наше все. Это хорошо что я от нечего делать решил попробовать, а если бы мне реально нужны были бы деньги ... можно было бы попробовать сменить отеделение , но то таке , а мой вывод - онлайн в Моно и Привате это еще то удовольствие.
как можно баловаться тем, что вредно или не выгодно для здоровья ?
Все приятное в этом мире либо вредно, либо аморально, либо ведет к ожирению.
ФАИНА РАНЕВСКАЯ. Можете считать меня бета тестером
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............13.01.2020..............14.01.2020 дата розрахунку..............11.01.2020..............13.01.2020 Євро.................................26,5874...................26,6205 Долар США.....................23,9677....................23,9275 После полудня доллар отыграл 0.7 копейки. Открылись на 5 копеек ниже закрытия субботы. Почти сразу начав очень плавный рост, за час прибавили 1.5 копейки. При этом и спред сузился до 1.5 копеек. На этом сделали продолжительную паузу. В 12 приподнялись ее на полкопейки. Перед обедом сделали пошире шаг вверх, сразу на 2 копейки. После затянувшегося почти на 2 часа периода стабильности сделали еще два шага по полкопейки. Расчет официального курса встретили котировками 23.9500 - 23.9750. Это уровень закрытия субботы. За день выросли на 5 копеек относительно открытия.
Этот день в истории: 2019 - 28.1538 (-423) 2018 - 28.5366 (-461)
2017 - 27.6692 2016 - 23.6420
Все годы, кроме 19, в это время наблюдалось более существенное ослабление гривны, чем сегодня. 19 год отличался тем, что не было столь существенного давления предновогодних бюджетных расходов.