Фахівці прогнозують зростання зарплати за квартал на 700-900 грн, або до 11600-11800 грн.“Збільшення заробітків пов’язане з індексацією зарплат в корпоративному і держсекторі (щорічний перегляд соцстандартів) і необхідністю утримувати персонал на тлі відтоку кадрів за кордон”, – говорить голова Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський. “Оскільки це підвищення викликане не підвищенням продуктивності праці і створенням високооплачуваних робочих місць, а дефіцитом робочої сили, темпи зростання зарплат будуть скорочуватися”, – прогнозує Скаршевський. – Тим не менш, середня зарплата в березні 2020 р. може досягти 11500-11800 грн”.
Вот и свежак по тв прошел, что зарплата нардепов увеличена в несколько раз, теперь она будет составлять более 100 тыс. грн., ну т.е. с депутатскими и т.п. накрутками очевидно под 200 тыс. грн. в месяц, ну т.е. эквивалент до 8 тыс.дол в месяц.
Ну или чуть меньше, так как точных цифр пока не сказали, но в любом случае - это будет не меньше 5-7 тыс.дол. на руки ежемесячно.
Ну а если гривна и далее будет укрпеляться,то соответственно больше.
Мое мнение , считаю, что вопрос повышения зарплат - это не то,что наша экономика становится супер-пупер, или ,что где-то под Киевом ,или под Полтавой клепают строительство сборочного автозавода известных мировых производителей авто.
Очевидно, что это всего лишь очередной дисбаланс. Нищая пенсионная система, малый бизнес , работающий за "копейки", более 50 млрд.грн. долгов за коммуналку, огромное минусовое сальдо по товарам, из драйверов только торговля и строительство ширпотреба, из наполнителей кроме гастеров и облигаций, еще сельское хозяйство, но цены на с\х продукция смотрят вниз,несмотря на рост объема,
и ни одна чисто аграрная страна не считается в мире успешной.
Нет такого примера в истории.
На фоне всего этого ревальвация гривны смотрится как в анекдотах про поручика Ржевского -"весьма пикантно".
Вообще этот тренд повышения зарплат "топам" в десятки раз пошел еще с 2016-го года кажется.
В ервопейский странах, где стабильная национальная валюта - евро, нет такого разрыва - (на порядки) думается.
Вот такую "особую " экономику имеем, и не стандартный как для такой экономики вектор курса валют.
Нет ,ну конечно оно прикольно и драйвово, что каждый раз в конце месяца нарисовывается более приятный эквивалент в валюте личных доходов.
Вот только : стране не нужна ни дорогая, ни дешевая гривна, нужна стабильная нац.валюта и развивающаяся прыжками именно на "реале" экономика.
yama написав:если кто баловался с покупкой валюты онлайн на депозит Монобанка и выдачей в кассе , пока что рекомендую не получать в кассах А-банка депозити от Моно , пока проблема - не выдали . Создали заявку обещают решить за три дня . Сначала пробовал в приват - не понравилось очереди . Попробовал в Моно опять опа . Наличка наше все. Это хорошо что я от нечего делать решил попробовать, а если бы мне реально нужны были бы деньги ... можно было бы попробовать сменить отеделение , но то таке , а мой вывод - онлайн в Моно и Привате это еще то удовольствие.
Во многих отделениях Привата наличка уже давно только по предзаказу.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
fin написав:Вы считаете, что вероятность доллара по 23- довольно высокая в этом году?
Спасибо,что не обиделись. А то многие мою писанину очень враждебно воспринимают.
По курсу,НБУ делает свою работу,я считаю,что очень адекватно,но на него гавкают очень многие псевдоэксперты на прикорме у олигархов и другие недруги,попавшие с курсом от бабы 200 баксов,которые ничего не понимают в понятии плавающий курс,вот НБУ и уцепился за курс 24 и всячески не пущает ниже,думаю к лету он вынужден уступить и пустить курс на 22-23. Попутно снизив учётную ставку ниже 10%,потом будем отталкиваться от дна,а пока я так вижу развитие событий
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark написав: п.с. по курсу,как уже отмечалось.в системе много денег,пора НБУ идти дальше на ревальвацию,нельзя так долго выкупать валюту и эмитировать гривну,пора приводить рынок в баланс и снижать курс доллара,эти искусственные поддержки доллару это зло,рынок сам должен нащупать баланс,возможно на курсе 20,возможно ниже
А конкретніше (хоч пару цифр) - в якій системі, яких грошей?
Ликвидность в банковской системе,странно,у вас регистрация 2008-й,вы активно комментировали процессы связанные с производством и теперь задаёте такие детские вопросы. Например на утро 11.01.20 остатки на корсчетах банков были 63.5 ярда,плюс средства привлечённые НБУ на депосертификаты 157.6 ярда,всего денег у банков 221 ярд,год назад например было 110-115 не больше. Плюс уменьшилось задолженность банками по кредитам рефинансирования до 44.8 ярда,а год назад примерно было 63. Так что денег валом,кредитовать некого)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark написав:п.с. по курсу,как уже отмечалось.в системе много денег,пора НБУ идти дальше на ревальвацию,нельзя так долго выкупать валюту и эмитировать гривну,пора приводить рынок в баланс и снижать курс доллара,эти искусственные поддержки доллару это зло,рынок сам должен нащупать баланс,возможно на курсе 20,возможно ниже
Понимаю провокативность цитируемого сообщения, но инфляция уже в нижней границе таргетируемого коридора. Будут печатать дальше.
Имелась ввиду ликвидность в банковской системе,у населения денег всё меньше из-за снижения реальных доходов. Так что пора делать реально плавающий курс и давать курсу больше дышать,попутно снижая учётную ставку,нам нужны реальные реформы и рыночная экономика,а не имитация. Да будет больно,курс будет больше летать туда сюда,но выработаем иммунитет и не будем слушать псевдоэкспертов,что у нас кто-то курс загоняет в угоду узкому кругу лиц.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Вітаюсь совсіма. 17:00 Київ підріс на 15 копійок по доляру і на 19 по євро! Загалом, підросли всі, принос скінчився після свят.
А ось офіційний курс НБУ впав на 4 копійки. Мабуть там того доляру, як ...!
11:00
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Пон 13 січ, 2020 17:43, всього редагувалось 3 разів.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.