Додано: Пон 13 січ, 2020 16:27

Вот еще такая тема:А повлияет ли на курс доллара как один из факторов , и на состояние экономики в целом- повышение зарплат в отрыве от повышения производительности труда ?Фахівці прогнозують зростання зарплати за квартал на 700-900 грн, або до 11600-11800 грн.“Збільшення заробітків пов’язане з індексацією зарплат в корпоративному і держсекторі (щорічний перегляд соцстандартів) і необхідністю утримувати персонал на тлі відтоку кадрів за кордон”, – говорить голова Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський. “Оскільки це підвищення викликане не підвищенням продуктивності праці і створенням високооплачуваних робочих місць, а дефіцитом робочої сили, темпи зростання зарплат будуть скорочуватися”, – прогнозує Скаршевський. – Тим не менш, середня зарплата в березні 2020 р. може досягти 11500-11800 грн”.Вот и свежак по тв прошел, чтозарплата нардепов увеличена в несколько раз, теперь она будет составлять более 100 тыс. грн., ну т.е. с депутатскими и т.п. накрутками очевидно под 200 тыс. грн. в месяц, ну т.е. эквивалент до 8 тыс.дол в месяц.Ну или чуть меньше, так как точных цифр пока не сказали, но в любом случае - это будет не меньше 5-7 тыс.дол. на руки ежемесячно.Ну а если гривна и далее будет укрпеляться,то соответственно больше.Мое мнение ,считаю, что вопрос повышения зарплат -это не то,что наша экономика становится супер-пупер,или ,что где-то под Киевом ,или под Полтавой клепают строительство сборочного автозавода известных мировых производителей авто.Очевидно, что это всего лишь очередной дисбаланс.Нищая пенсионная система,малый бизнес ,работающий за "копейки",более 50 млрд.грн. долгов за коммуналку,огромное минусовое сальдо по товарам,из драйверов только торговля и строительство ширпотреба,из наполнителей кроме гастеров и облигаций, еще сельское хозяйство,но цены на с\х продукция смотрят вниз,несмотря на рост объема,и ни одна чисто аграрная страна не считается в мире успешной.Нет такого примера в истории.На фоне всего этого ревальвация гривны смотритсякак в анекдотах про поручика Ржевского -"весьма пикантно".Вообще этот тренд повышения зарплат "топам" в десятки раз пошел еще с 2016-го года кажется.В ервопейский странах, где стабильная национальная валюта - евро, нет такого разрыва - (на порядки) думается.Вот такую "особую " экономику имеем, и не стандартный как для такой экономики вектор курса валют.Нет ,ну конечно оно прикольно и драйвово,что каждый раз в конце месяца нарисовывается более приятный эквивалент в валюте личных доходов.Вот только :стране не нужна ни дорогая,ни дешевая гривна,нужна стабильная нац.валютаи развивающаяся прыжками именно на "реале" экономика.