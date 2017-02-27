somilitark написав:Плюс уменьшилось задолженность банками по кредитам рефинансирования до 44.8 ярда,а год назад примерно было 63.
Не потому ли, что долги неплатежеспособных банков "вывели за скобки"?
Не вникал,проясните если владеете темой?
Я тоже не вникал, но встречал инфо, что долги по рефинансу якобы "имеют малую перспективу возврата, и являются неработающими", при этом "висят на балансе и портят статистику, и ничего с ними сделать нельзя". Поэтому такие долги вывели в отдельную строчку "долги неплатежеспособных банков". Это дало возможность мгновенно "пакращить" статистику. И по всей видимости, это первый шаг, чтоб забить про них.
Это или Лера, или Рожкова говорила.
Чуть позже могу попробовать загуглить или откопать в своей истории
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
s0v7a написав: А ось офіційний курс Міжбанку впав на 4 копійки. Мабуть там того доляру, як ...!
А можно подробней про "официальный курс межбанка"? Сначала вы сказали курс межбанка,потом добавили официальный,что за зверь?
Я вижу,что МБ в субботу закрылся на уровнях 23.95 на 24,сегодня закрылись на уровне 24.05 на 24.10,как не крути,а рост на 10 копеек,но у вас как у России,особенный путь во всём,или опять тулите везде свою мифическую и бесполезную среднюю?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
bugalter написав:Завтра ВР сессия открывается,ОБС сказала ,что могут легализацию игорного бизнеса проголосовать.Как это может отразится на курсе гривна_доллар в кратко или средне сроке.
Больше налогов хороших и разных,как это для курса?
Конечно только позитив,пугливые вынуждены будут сливать валюту и относить на казначейские счета.
Меньше дефицит бюджета,одна красота короче,секвестр если и будет,то косметический,ещё и землю скоро придётся всем выкупать у государства для проведения хозяйственной деятельности и потом платить больше и чаще,вот тогда будет красотища)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
fin написав:Вы считаете, что вероятность доллара по 23- довольно высокая в этом году?
Спасибо,что не обиделись. А то многие мою писанину очень враждебно воспринимают.
По курсу,НБУ делает свою работу,я считаю,что очень адекватно,но на него гавкают очень многие псевдоэксперты на прикорме у олигархов и другие недруги,попавшие с курсом от бабы 200 баксов,которые ничего не понимают в понятии плавающий курс,вот НБУ и уцепился за курс 24 и всячески не пущает ниже,думаю к лету он вынужден уступить и пустить курс на 22-23. Попутно снизив учётную ставку ниже 10%,потом будем отталкиваться от дна,а пока я так вижу развитие событий
Спасибо. Знаете, поверю Вам и завтра не стану покупать доллары на приличную сумму.Подожду. Надеюсь Ваши предсказания на курс 22-23 сбудуться,тогда и прикуплю.
s0v7a написав: А ось офіційний курс Міжбанку впав на 4 копійки. Мабуть там того доляру, як ...!
А можно подробней про "официальный курс межбанка"? Сначала вы сказали курс межбанка,потом добавили официальный,что за зверь?
Я вижу,что МБ в субботу закрылся на уровнях 23.95 на 24,сегодня закрылись на уровне 24.05 на 24.10,как не крути,а рост на 10 копеек,но у вас как у России,особенный путь во всём,или опять тулите везде свою мифическую и бесполезную среднюю?
Вітаю, Вовчаре!
Ось із за таких як ти прискіпливих і додав ті слова, та мабуть ще треба трохи виправитись!
Я про курс НБУ, який визначається за МіжБанком ось тут можно подивитись https://bank.gov.ua/markets 23,9677-23,9275=0,0402 ₴/$. Там є слова і "Офіційний курс" і він визначається за торгами МіжБанка!
somilitark так зрозуміло, чи продовжуєшь зубоскалити?
ВО
PS Я там ще раз виправив на "офіційний курс НБУ". Дякую за прискіпливість. Мяу...
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Пон 13 січ, 2020 17:59, всього редагувалось 3 разів.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
fin написав:Спасибо. Знаете, поверю Вам и завтра не стану покупать доллары на приличную сумму.Подожду. Надеюсь Ваши предсказания на курс 22-23 сбудуться,тогда и прикуплю.
Чёрный лебедь может быть всегда,я не могу давать никаких гарантий,не тот статус) А логика пока говорит о том,что коридор 22-25 нам уготован на ближайшие годы,а как оно будет посмотрим,то как я всё вижу,я вам описал
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Вкладчик1234 написав:Я тоже не вникал, но встречал инфо, что долги по рефинансу якобы "имеют малую перспективу возврата, и являются неработающими", при этом "висят на балансе и портят статистику, и ничего с ними сделать нельзя". Поэтому такие долги вывели в отдельную строчку "долги неплатежеспособных банков". Это дало возможность мгновенно "пакращить" статистику. И по всей видимости, это первый шаг, чтоб забить про них.