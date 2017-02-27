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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3459346034613462>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 126
ниже 23
7%
9
23.01-23.50
15%
19
23.51-24.0
16%
20
24.01-24.5
17%
21
24.51-25.0
13%
17
25.01-25.5
12%
15
25.51-26
8%
10
выше 26
12%
15
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:07

  somilitark написав:
  Вкладчик1234 написав:
  somilitark написав:Плюс уменьшилось задолженность банками по кредитам рефинансирования до 44.8 ярда,а год назад примерно было 63.

Не потому ли, что долги неплатежеспособных банков "вывели за скобки"?

Не вникал,проясните если владеете темой?

Я тоже не вникал, но встречал инфо, что долги по рефинансу якобы "имеют малую перспективу возврата, и являются неработающими", при этом "висят на балансе и портят статистику, и ничего с ними сделать нельзя".
Поэтому такие долги вывели в отдельную строчку "долги неплатежеспособных банков".
Это дало возможность мгновенно "пакращить" статистику.
И по всей видимости, это первый шаг, чтоб забить про них.

Это или Лера, или Рожкова говорила.

Чуть позже могу попробовать загуглить или откопать в своей истории
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:14

  s0v7a написав:
А ось офіційний курс Міжбанку впав на 4 копійки. Мабуть там того доляру, як ...!


А можно подробней про "официальный курс межбанка"?
Сначала вы сказали курс межбанка,потом добавили официальный,что за зверь?

Я вижу,что МБ в субботу закрылся на уровнях 23.95 на 24,сегодня закрылись на уровне 24.05 на 24.10,как не крути,а рост на 10 копеек,но у вас как у России,особенный путь во всём,или опять тулите везде свою мифическую и бесполезную среднюю? :mrgreen:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Завтра ВР сессия открывается,ОБС сказала ,что могут легализацию игорного бизнеса проголосовать.Как это может отразится на курсе гривна_доллар в кратко или средне сроке.
bugalter
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:18

  bugalter написав:Завтра ВР сессия открывается,ОБС сказала ,что могут легализацию игорного бизнеса проголосовать.Как это может отразится на курсе гривна_доллар в кратко или средне сроке.

Больше налогов хороших и разных,как это для курса?

Конечно только позитив,пугливые вынуждены будут сливать валюту и относить на казначейские счета.

Меньше дефицит бюджета,одна красота короче,секвестр если и будет,то косметический,ещё и землю скоро придётся всем выкупать у государства для проведения хозяйственной деятельности и потом платить больше и чаще,вот тогда будет красотища)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:23

  somilitark написав:
  fin написав:Вы считаете, что вероятность доллара по 23- довольно высокая в этом году?


Спасибо,что не обиделись. А то многие мою писанину очень враждебно воспринимают.

По курсу,НБУ делает свою работу,я считаю,что очень адекватно,но на него гавкают очень многие псевдоэксперты на прикорме у олигархов и другие недруги,попавшие с курсом от бабы 200 баксов,которые ничего не понимают в понятии плавающий курс,вот НБУ и уцепился за курс 24 и всячески не пущает ниже,думаю к лету он вынужден уступить и пустить курс на 22-23.
Попутно снизив учётную ставку ниже 10%,потом будем отталкиваться от дна,а пока я так вижу развитие событий :wink:
Спасибо. Знаете, поверю Вам и завтра не стану покупать доллары на приличную сумму.Подожду. Надеюсь Ваши предсказания на курс 22-23 сбудуться,тогда и прикуплю.
fin
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Землю конец января ,начало февраля хотят голосовать,с продажей с 21 года.
bugalter
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:38

  somilitark написав:
  s0v7a написав:
А ось офіційний курс Міжбанку впав на 4 копійки. Мабуть там того доляру, як ...!


А можно подробней про "официальный курс межбанка"?
Сначала вы сказали курс межбанка,потом добавили официальный,что за зверь?

Я вижу,что МБ в субботу закрылся на уровнях 23.95 на 24,сегодня закрылись на уровне 24.05 на 24.10,как не крути,а рост на 10 копеек,но у вас как у России,особенный путь во всём,или опять тулите везде свою мифическую и бесполезную среднюю? :mrgreen:


Вітаю, Вовчаре!

Ось із за таких як ти прискіпливих і додав ті слова, та мабуть ще треба трохи виправитись!

Я про курс НБУ, який визначається за МіжБанком ось тут можно подивитись
https://bank.gov.ua/markets
Зображення
23,9677-23,9275=0,0402 ₴/$.
Там є слова і "Офіційний курс" і він визначається за торгами МіжБанка!

somilitark так зрозуміло, чи продовжуєшь зубоскалити?

ВО

PS
Я там ще раз виправив на "офіційний курс НБУ".
Дякую за прискіпливість.
Мяу...

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Пон 13 січ, 2020 17:59, всього редагувалось 3 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:40

  fin написав:Спасибо. Знаете, поверю Вам и завтра не стану покупать доллары на приличную сумму.Подожду. Надеюсь Ваши предсказания на курс 22-23 сбудуться,тогда и прикуплю.

Чёрный лебедь может быть всегда,я не могу давать никаких гарантий,не тот статус)
А логика пока говорит о том,что коридор 22-25 нам уготован на ближайшие годы,а как оно будет посмотрим,то как я всё вижу,я вам описал :idea:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:Я тоже не вникал, но встречал инфо, что долги по рефинансу якобы "имеют малую перспективу возврата, и являются неработающими", при этом "висят на балансе и портят статистику, и ничего с ними сделать нельзя".
Поэтому такие долги вывели в отдельную строчку "долги неплатежеспособных банков".
Это дало возможность мгновенно "пакращить" статистику.
И по всей видимости, это первый шаг, чтоб забить про них.

В отдельную графу выделили долги платежеспособных банков.
Вся история рефинанса в цифрах: https://bank.gov.ua/files/Arhiv_dovidkovo_ukr.xlsx

Насколько я понимаю, долги неплатежеспособных банков списываются после их полной ликвидации. Какую-то часть фонд гарантирования мог и отдать в процессе реализации активов.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:46

  somilitark написав:Так что денег валом,кредитовать некого)))

А значит бумаге есть только два выхода - либо лежать в закромах нбу, либо закружиться в веселом качке межбанка.
Пока к весне деловая активность не воскреснет.
Востаннє редагувалось escobar в Пон 13 січ, 2020 17:50, всього редагувалось 1 раз.
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