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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3459346034613462

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 127
ниже 23
8%
10
23.01-23.50
15%
19
23.51-24.0
16%
20
24.01-24.5
17%
21
24.51-25.0
13%
17
25.01-25.5
12%
15
25.51-26
8%
10
выше 26
12%
15
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:47

  bugalter написав:Завтра ВР сессия открывается,ОБС сказала ,что могут легализацию игорного бизнеса проголосовать.Как это может отразится на курсе гривна_доллар в кратко или средне сроке.


Любая уборка с хорошим пылесосом в квартире - это польза как для квартиры,так и для хорошего отдыха владельцев жилища.

Так и сейчас ,говоря образно, -
если из за дальних закоулков, из под-дивана выметается старый многолетний мусор -
это позитив.

Еще в феврале 2019-го я писал тут на ветке о том, что ревальвация до 22-23, и даже до курса 20 - все еще возможна.

Тогда это казалось фантастикой.
Именно поэтому -тогда я не получил за такие сообщения ни поддержки, ни одобрения участников форума.
Слишком невероятным бы нарисованный мною вариант.

И кроме земли и облигаций на курс конечно же влияет условная "уборка в квартире".

Примеры выметания давнего мусора есть :
- и упомянутая вами "игорка"
- стабилизацию по Норманду я бы отнес в эту категорию
-и какие-никакие движения на таможне
-что-то там по рейдерству прикрыли часть старых схем,не вникал,но что-то проскальзывало по этой теме
-и не слыхать новеньких схем, хотя за пол-года их уже с пол-сотни - сотня должны были бы нарисоваться, как это у нас принято было десятилетиями
-ну т.е. черного нала меньше не только с "игорки", но и в связи с другими факторами и изменениями в отношении к экономическому беспределу

Да вот , к примеру, и то, что не слышно схем типа "зеленой энергетики" по-украински, как это провернули в 2018-м,
с тройным ударом по лицу, да еще и дважды
( по цене до 2030-го и по освобождению от налогов при ввозе оборудывания)
- бюджету, населению и более менее честному бизнесу.

А это ведь спроос на черный доллар, на миллиарды долларов, которые размещались в кубышках и активах не только в стране,но и за рубежом.

Протухший мусор свосем чуть-чуть, пару капель, но все же выметается.

Это позитив для национальной валюты,
для экономики,
и для страны в целом.

Вот вам четкий ответ по воперосу об "игорке".
Это позитивный фактор для гривны, хотя бы потому,что меньше тупо черного нала, меньше денег и потенциала на то чтобы на пару грамм качнуть валютный рынок.

В то же время - это не системный экономический фактор, такой как демонополизация, деолиграхизация, декланизация экономики,
не драйвер,способный оживить темпы роста и т.п.

Поэтому ревальвацию считаю преждевременной и не основанной на фундаменталке.

А как оно будет, и не перетрется ли все это в мельнице -
никому не известно.

Просто многие факторы неизвестны, вдруг будет опять обновление рекорда по пшенице и цены на металл и на зерно подтянутся, проскочив риски общемирового кризиса.

Или экономику запустят, а монополии прижмут.

Тогда вполне может оказаться так, что вектор по гривне станет фундаментальным, основанным на позитиве в экономике, а не на ожиданиях.

Когда такой момент начнет хотя бы приближаться,я первый скину на фиг все евро, и забуду о его существовании, только перед поездкой на отдых буду менять по мере необходимости.

Но пока еще не время.Наблюдаем. Думаем.
Востаннє редагувалось Автор77 в Пон 13 січ, 2020 17:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:56

  дарий написав:Взявши 15% среднегодовых за 23 года - Вы далеко точно не уйдете...

повторюсь, я ставки в 20% за последние 15 лет помню только в 2012-13 годах
а вес остальное время было МЕНЬШЕ. В нормальных, общедоступных банках.
  дарий написав:И еще раз - берем идеального Емелю с грамотным перекладываем на печи.

с перекладыванием - это уже профессиональный валютный спекулянт. Обычный Емеля на перекладываниях только дополнительно влетит.

  дарий написав:Не хочу Вас расстраивать, однако, не просто пересичный ( да и пересичный) народ, даже сейчас за 15% Вам просто в лицо плюнет (без обиды). :oops:

Да ну. А я вот держу чего-то, даже меньше, чем за 15%.
Может подскажете, кто мне больше даст? чистыми?.. в райцентре.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:58

  somilitark написав:По курсу,НБУ делает свою работу,я считаю,что очень адекватно,но на него гавкают очень многие псевдоэксперты на прикорме у олигархов и другие недруги,попавшие с курсом от бабы 200 баксов,которые ничего не понимают в понятии плавающий курс,вот НБУ и уцепился за курс 24 и всячески не пущает ниже,думаю к лету он вынужден уступить и пустить курс на 22-23.
Попутно снизив учётную ставку ниже 10%,потом будем отталкиваться от дна,а пока я так вижу развитие событий :wink:

А разве это не противоположные понятия: "плавающий курс" и "не пущает ниже" ?

Сегодня НБУ показал свое понятие плавающего курса, как и 27 декабря: https://курс.ком.юа/novost/151603-nacba ... t-dollara/
"Практически сразу после начала торгов НБУ вышел с интервенцией на покупку валюты по цене 23,90 гривен. Параллельно он скупил все предложения валюты в диапазоне 23,91-23,93 гривен. После этого поднял цену выкупа с 23,90 до 23,91 гривен. Участники рынка были крайне удивлены действиями регулятора и восприняли это как сигнал "покупать"."
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:59

  s0v7a написав:
23,9677-23,9275=0,0402 $/₴.
Там є слова і "Офіційний курс" і він визначається за торгами МіжБанка!

somilitark так зрозуміло, чи продовжуєшь зубоскалити?


Ещё раз,никто вас не подкалывает,просто вы годами считаете мифическую среднюю и делаете по ней выводы,мне это напомнило спор в универе,нас сокурсники бухгалтера обвиняли в том,что мы(менеджеры) не учимся,вот они такие бедные замученные,считают сотни таблиц,перелапачивают тонны материалов,вечно по 10 раз сдают\пересдают какие-то работы и отчёты,а мы ходим вечно "на раслабоне",мол мы бездельники,нас мало нагружают,мы не учимся и не достойны статуса человек с высшим экономическим образованием.

На что мы им говорили: нас учат не быть рабами статистики,а думать головой,как сократить бесполезный труд,как механизировать процессы,как научиться повторяющуюся работу один раз,а дальше найти алгоритм и как рутину превратить в простые формулы,что в итоге сделает нас свободными от бесполезного труда.
Вот и я вас спрашиваю,зачем это всё? Вы ищете благодарностей за абсолютно бесполезную работу,я же пытаюсь вам донести: какого лешего пилить и таскать дрова вручную,если есть бензопила и автомобиль?
Зачем тратить столько энергии,если можно всё механизировать,да и плюс польза от ваших выкладок очень сомнительна.
Начнём с того,как можно использовать этот ваш официальный курс межбанка?
Вроде уже даже ДС сто раз писал,что он эфимерный,для расчёта и установления официального курса НБУ к другим валютам,который используется для расчёта платежей в казну по импортируемым товарам.
Зачем он мне в жизни?
А у вас опять выводы,почему курс на нале вырос,ведь на МБ упал,вот глупые все банки страны и все валютные игроки,не понимают вашу чистоту и уровень мыслей,смотрят на биды и аски на МБ,а также на тот курс,по которому можно раздобыть валюту с МБ и налить на нал,либо с нала залить её на МБ.
У вас особенный путь,вы хорошо учились,но на механического бухгалтера,думать вас к сожалению не научили :(
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 18:03

  дарий написав:
  sergey_sryvkin написав:Якщо у вас ті розрахунки є - то наведіть, будь ласка.

Блин, ну ведь совсем простая арифметика.
Даже, хрен с ним, СРЕДНЕГОДОВЫЕ ЗА 23 ГОДА - 25 ПРОЦЕНТОВ.


нет таких процентов.

  дарий написав:Курс бакса - 5 грн, умножаем на 25% в течении 23 лет , получается 5*575%=28.75

Вижу, вы тот еще арифметик.
Если положить 5 грн под 25% и каждый год перекладывать под те же 25%, то за 23 года набежит 5*(1,25^23) = 677 грн. Сумма утраивается каждые 5 лет.
Вот только те, кто клали под 25%, теперь судятся со всякими Михайловскими...
  дарий написав:Ну а если проценты не снимались, а шли дальше на вклад - тама вааще Деньжищи!!! 8)

ну а кто принял бы депо на 20 лет?.. Конечно, перекладывать нужно.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 18:05

  somilitark написав:
  L написав:
  somilitark написав:
п.с. по курсу,как уже отмечалось.в системе много денег,пора НБУ идти дальше на ревальвацию,нельзя так долго выкупать валюту и эмитировать гривну,пора приводить рынок в баланс и снижать курс доллара,эти искусственные поддержки доллару это зло,рынок сам должен нащупать баланс,возможно на курсе 20,возможно ниже 8)


А конкретніше (хоч пару цифр) - в якій системі, яких грошей?


Ликвидность в банковской системе,странно,у вас регистрация 2008-й,вы активно комментировали процессы связанные с производством и теперь задаёте такие детские вопросы.
Например на утро 11.01.20 остатки на корсчетах банков были 63.5 ярда,плюс средства привлечённые НБУ на депосертификаты 157.6 ярда,всего денег у банков 221 ярд,год назад например было 110-115 не больше.
Плюс уменьшилось задолженность банками по кредитам рефинансирования до 44.8 ярда,а год назад примерно было 63.
Так что денег валом,кредитовать некого)))

Чудово, тоді може експерт по всіх питаннях з реєстрацією 2009року пояснить безтолковому "юзеру-чайнику" без зважання на його реги та попередні дописи:
як у нього "в системе много денег" (прошу відзначити у ГРИВНІ, а не в ВКВ) корелюється з "НБУ..пора приводить рынок в баланс и снижать курс доллара"?
L
 
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