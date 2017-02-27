bugalter написав:Завтра ВР сессия открывается,ОБС сказала ,что могут легализацию игорного бизнеса проголосовать.Как это может отразится на курсе гривна_доллар в кратко или средне сроке.
Любая уборка с хорошим пылесосом в квартире - это польза как для квартиры,так и для хорошего отдыха владельцев жилища.
Так и сейчас ,говоря образно, - если из за дальних закоулков, из под-дивана выметается старый многолетний мусор - это позитив.
Еще в феврале 2019-го я писал тут на ветке о том, что ревальвация до 22-23, и даже до курса 20 - все еще возможна.
Тогда это казалось фантастикой. Именно поэтому -тогда я не получил за такие сообщения ни поддержки, ни одобрения участников форума. Слишком невероятным бы нарисованный мною вариант.
И кроме земли и облигаций на курс конечно же влияет условная "уборка в квартире".
Примеры выметания давнего мусора есть : - и упомянутая вами "игорка" - стабилизацию по Норманду я бы отнес в эту категорию -и какие-никакие движения на таможне -что-то там по рейдерству прикрыли часть старых схем,не вникал,но что-то проскальзывало по этой теме -и не слыхать новеньких схем, хотя за пол-года их уже с пол-сотни - сотня должны были бы нарисоваться, как это у нас принято было десятилетиями -ну т.е. черного нала меньше не только с "игорки", но и в связи с другими факторами и изменениями в отношении к экономическому беспределу
Да вот , к примеру, и то, что не слышно схем типа "зеленой энергетики" по-украински, как это провернули в 2018-м, с тройным ударом по лицу, да еще и дважды ( по цене до 2030-го и по освобождению от налогов при ввозе оборудывания) - бюджету, населению и более менее честному бизнесу.
А это ведь спроос на черный доллар, на миллиарды долларов, которые размещались в кубышках и активах не только в стране,но и за рубежом.
Протухший мусор свосем чуть-чуть, пару капель, но все же выметается.
Это позитив для национальной валюты, для экономики, и для страны в целом.
Вот вам четкий ответ по воперосу об "игорке". Это позитивный фактор для гривны, хотя бы потому,что меньше тупо черного нала, меньше денег и потенциала на то чтобы на пару грамм качнуть валютный рынок.
В то же время - это не системный экономический фактор, такой как демонополизация, деолиграхизация, декланизация экономики, не драйвер,способный оживить темпы роста и т.п.
Поэтому ревальвацию считаю преждевременной и не основанной на фундаменталке.
А как оно будет, и не перетрется ли все это в мельнице - никому не известно.
Просто многие факторы неизвестны, вдруг будет опять обновление рекорда по пшенице и цены на металл и на зерно подтянутся, проскочив риски общемирового кризиса.
Или экономику запустят, а монополии прижмут.
Тогда вполне может оказаться так, что вектор по гривне станет фундаментальным, основанным на позитиве в экономике, а не на ожиданиях.
Когда такой момент начнет хотя бы приближаться,я первый скину на фиг все евро, и забуду о его существовании, только перед поездкой на отдых буду менять по мере необходимости.
Но пока еще не время.Наблюдаем. Думаем.
Востаннє редагувалось Автор77 в Пон 13 січ, 2020 17:56, всього редагувалось 1 раз.
somilitark написав:По курсу,НБУ делает свою работу,я считаю,что очень адекватно,но на него гавкают очень многие псевдоэксперты на прикорме у олигархов и другие недруги,попавшие с курсом от бабы 200 баксов,которые ничего не понимают в понятии плавающий курс,вот НБУ и уцепился за курс 24 и всячески не пущает ниже,думаю к лету он вынужден уступить и пустить курс на 22-23. Попутно снизив учётную ставку ниже 10%,потом будем отталкиваться от дна,а пока я так вижу развитие событий
А разве это не противоположные понятия: "плавающий курс" и "не пущает ниже" ?
Сегодня НБУ показал свое понятие плавающего курса, как и 27 декабря: https://курс.ком.юа/novost/151603-nacba ... t-dollara/ "Практически сразу после начала торгов НБУ вышел с интервенцией на покупку валюты по цене 23,90 гривен. Параллельно он скупил все предложения валюты в диапазоне 23,91-23,93 гривен. После этого поднял цену выкупа с 23,90 до 23,91 гривен. Участники рынка были крайне удивлены действиями регулятора и восприняли это как сигнал "покупать"."
s0v7a написав: 23,9677-23,9275=0,0402 $/₴. Там є слова і "Офіційний курс" і він визначається за торгами МіжБанка!
somilitark так зрозуміло, чи продовжуєшь зубоскалити?
Ещё раз,никто вас не подкалывает,просто вы годами считаете мифическую среднюю и делаете по ней выводы,мне это напомнило спор в универе,нас сокурсники бухгалтера обвиняли в том,что мы(менеджеры) не учимся,вот они такие бедные замученные,считают сотни таблиц,перелапачивают тонны материалов,вечно по 10 раз сдают\пересдают какие-то работы и отчёты,а мы ходим вечно "на раслабоне",мол мы бездельники,нас мало нагружают,мы не учимся и не достойны статуса человек с высшим экономическим образованием.
На что мы им говорили: нас учат не быть рабами статистики,а думать головой,как сократить бесполезный труд,как механизировать процессы,как научиться повторяющуюся работу один раз,а дальше найти алгоритм и как рутину превратить в простые формулы,что в итоге сделает нас свободными от бесполезного труда. Вот и я вас спрашиваю,зачем это всё? Вы ищете благодарностей за абсолютно бесполезную работу,я же пытаюсь вам донести: какого лешего пилить и таскать дрова вручную,если есть бензопила и автомобиль? Зачем тратить столько энергии,если можно всё механизировать,да и плюс польза от ваших выкладок очень сомнительна. Начнём с того,как можно использовать этот ваш официальный курс межбанка? Вроде уже даже ДС сто раз писал,что он эфимерный,для расчёта и установления официального курса НБУ к другим валютам,который используется для расчёта платежей в казну по импортируемым товарам. Зачем он мне в жизни? А у вас опять выводы,почему курс на нале вырос,ведь на МБ упал,вот глупые все банки страны и все валютные игроки,не понимают вашу чистоту и уровень мыслей,смотрят на биды и аски на МБ,а также на тот курс,по которому можно раздобыть валюту с МБ и налить на нал,либо с нала залить её на МБ. У вас особенный путь,вы хорошо учились,но на механического бухгалтера,думать вас к сожалению не научили
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
sergey_sryvkin написав:Якщо у вас ті розрахунки є - то наведіть, будь ласка.
Блин, ну ведь совсем простая арифметика. Даже, хрен с ним, СРЕДНЕГОДОВЫЕ ЗА 23 ГОДА - 25 ПРОЦЕНТОВ.
нет таких процентов.
дарий написав:Курс бакса - 5 грн, умножаем на 25% в течении 23 лет , получается 5*575%=28.75
Вижу, вы тот еще арифметик. Если положить 5 грн под 25% и каждый год перекладывать под те же 25%, то за 23 года набежит 5*(1,25^23) = 677 грн. Сумма утраивается каждые 5 лет. Вот только те, кто клали под 25%, теперь судятся со всякими Михайловскими...
дарий написав:Ну а если проценты не снимались, а шли дальше на вклад - тама вааще Деньжищи!!!
ну а кто принял бы депо на 20 лет?.. Конечно, перекладывать нужно.
somilitark написав: п.с. по курсу,как уже отмечалось.в системе много денег,пора НБУ идти дальше на ревальвацию,нельзя так долго выкупать валюту и эмитировать гривну,пора приводить рынок в баланс и снижать курс доллара,эти искусственные поддержки доллару это зло,рынок сам должен нащупать баланс,возможно на курсе 20,возможно ниже
А конкретніше (хоч пару цифр) - в якій системі, яких грошей?
Ликвидность в банковской системе,странно,у вас регистрация 2008-й,вы активно комментировали процессы связанные с производством и теперь задаёте такие детские вопросы. Например на утро 11.01.20 остатки на корсчетах банков были 63.5 ярда,плюс средства привлечённые НБУ на депосертификаты 157.6 ярда,всего денег у банков 221 ярд,год назад например было 110-115 не больше. Плюс уменьшилось задолженность банками по кредитам рефинансирования до 44.8 ярда,а год назад примерно было 63. Так что денег валом,кредитовать некого)))
Чудово, тоді може експерт по всіх питаннях з реєстрацією 2009року пояснить безтолковому "юзеру-чайнику" без зважання на його реги та попередні дописи: як у нього "в системе много денег" (прошу відзначити у ГРИВНІ, а не в ВКВ) корелюється з "НБУ..пора приводить рынок в баланс и снижать курс доллара"?
somilitark написав:Так что денег валом,кредитовать некого)))
А значит бумаге есть только два выхода - либо лежать в закромах нбу, либо закружиться в веселом качке межбанка. Пока к весне деловая активность не воскреснет.
Не то и не другое. Там 221 ярд,для жизнедеятельности банков достаточно уровня текущих корсчетов с головой,т.е. 60 ярдов,бывают корсчета и 40,ничего страшного не происходит,за рефинансом к НБУ почти никто не обращается. Выходит ярдов 170 гривен "лишние",если они захотят перейти в валюту,то будет ОООЧЧЧЕЕЕНЬ волатильно. Ещё ДС задавался вопросом излишней ликвидности,но пришли к выводу,что пусть себе лежат,пасутся и приростают на депосертификатах,ответа куда пристроить 50 ярдов не было и год назад,сейчас лишние уже минимум 150 ярдов,а ответов до сих пор нет
Нужно стимулировать кредитование,но вопрос кого? Если промпроизводство падает,а живой реальный сектор научился жить и обходится без кредитования? Рожкова заговорила о ипотеке,это был бы неплохой вариант для утилизации избыточной ликвидности,надо только загнать ставки в однозначную величину и по кредитам тоже
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
hxbbgaf написав:То в одной дельте токо так вышло, а ваб отдавал по 14 при курсе 30. А потом и 40 на следующий день. А у многих оно и в дельте превысило фонд из-за девала. Это не говоря о тех, кто вляпался в грндепо в 2012-1013-м. А таких, судя по тогдашней динамике роста депозитов, было большинство.
Кстати да, до 2014 фонд был 25 килобаксов, а после девала - 8-10 тыс.
Для того, чтобы защищенно разместить сумму "под фонд" - нужно угадать кратность возможного девала. Если ориентироваться даже на двукратный - то сегодня это должны быть суммы до 100 тыс грн, что вообще выглядит смешно и несерьезно.
s0v7a написав: 23,9677-23,9275=0,0402 $/₴. Там є слова і "Офіційний курс" і він визначається за торгами МіжБанка!
somilitark так зрозуміло, чи продовжуєшь зубоскалити?
Ещё раз,никто вас не подкалывает,просто вы годами считаете мифическую среднюю и делаете по ней выводы,мне это напомнило спор в универе,нас сокурсники бухгалтера обвиняли в том,что мы(менеджеры) не учимся,вот они такие бедные замученные,считают сотни таблиц,перелапачивают тонны материалов,вечно по 10 раз сдают\пересдают какие-то работы и отчёты,а мы ходим вечно "на раслабоне",мол мы бездельники,нас мало нагружают,мы не учимся и не достойны статуса человек с высшим экономическим образованием.
На что мы им говорили: нас учат не быть рабами статистики,а думать головой,как сократить бесполезный труд,как механизировать процессы,как научиться повторяющуюся работу один раз,а дальше найти алгоритм и как рутину превратить в простые формулы,что в итоге сделает нас свободными от бесполезного труда. Вот и я вас спрашиваю,зачем это всё? Вы ищете благодарностей за абсолютно бесполезную работу,я же пытаюсь вам донести: какого лешего пилить и таскать дрова вручную,если есть бензопила и автомобиль? Зачем тратить столько энергии,если можно всё механизировать,да и плюс польза от ваших выкладок очень сомнительна. Начнём с того,как можно использовать этот ваш официальный курс межбанка? Вроде уже даже ДС сто раз писал,что он эфимерный,для расчёта и установления официального курса НБУ к другим валютам,который используется для расчёта платежей в казну по импортируемым товарам. Зачем он мне в жизни? А у вас опять выводы,почему курс на нале вырос,ведь на МБ упал,вот глупые все банки страны и все валютные игроки,не понимают вашу чистоту и уровень мыслей,смотрят на биды и аски на МБ,а также на тот курс,по которому можно раздобыть валюту с МБ и налить на нал,либо с нала залить её на МБ. У вас особенный путь,вы хорошо учились,но на механического бухгалтера,думать вас к сожалению не научили
Я вчора читав, як Вас невизнанного генія життя каламбурить! Та коли людей в кватирі поменшає Вам полегшає.
Я ж таки не зрозумів, що головне для Вас в тому посилі, на який я відповідав, було питання розрахунків середньозваженної величини курсу доляра
Гаразд, відкрию Вам секрет навіщо я це роблю!
Я це роблю, "щоб Вас подражнити". І мені це вдається.
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Пон 13 січ, 2020 18:15, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
L написав:Чудово, тоді може експерт по всіх питаннях з реєстрацією 2009року пояснить безтолковому "юзеру-чайнику" без зважання на його реги та попередні дописи: як у нього "в системе много денег" (прошу відзначити у ГРИВНІ, а не в ВКВ) корелюється з "НБУ..пора приводить рынок в баланс и снижать курс доллара"?
Да это проще пареной репы(с).
НБУ должен снизить ставку рефинансирования в однозначную плоскость,разрешить банкам брать доллара сколько хочешь,без привязок "зачем тебе валюта",в системе 221 ярд,надо что-то с ними делать. Не поддерживать курс как сейчас на уровне 24,а дать ему дышать,даже укрепляться до уровня например 21!! Банки за последние годы выдавили с рынка валюты,придётся их вернуть туда,чтобы они не паслись постоянно лишней ликвидностью на депосертификатах,а например иногда покупали валюту,если бы это казначеям показалось разумной идеей,когда курс бы рос,дать им возможность продавать валюту. Нужен короче рынок,всё просто как апельсин(с). п.с. не обижайтесь,не хотел вас чем-то задеть.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.