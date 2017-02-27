не знаю, може й було, але я там тримав грошi, остання сума була 150к, зняв 180к. Мабуть, якби був варiант пiд 25%, я б клав пiд 25%.
Або це було тiльки в один якийсь рiк, що я не встиг скористуватися.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 січ, 2020 18:15
Додано: Пон 13 січ, 2020 18:16
Киев. ПОВ Юность 24.05/24.15
26.55/26.68
розница
Приход хуже чем отход.
Востаннє редагувалось skorpi в Пон 13 січ, 2020 18:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 13 січ, 2020 18:18
s0v7a
Я вас тоже не понимаю,зачем было считать среднюю и делать выводы,курс ниже средней по году,пора покупать доллар,курс выше,значит пора продавать.
Это для меня загадка,если глянуть на 2019-й,то выходит надо быть уже на 200% в валюте по вашей методике,ибо курс постоянно падал и пора покупать длилось 10 месяцев?
А тут ещё новую фишку подтянули с официальным курсом,я вообще выпал в осадок)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 13 січ, 2020 18:32
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Так в банківській сфері якогось особливого перекосу у вигляді зайвих грошей я якось не бачу ,судячи по інформації від НБУ станом на 01-12-2019
кому______кредити______депозити_______баланс
всього_____999775______1001030_________1 255 млн грн
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Пон 13 січ, 2020 18:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
На следующей неделе анонсируют пару отставок министров.
Может министра экономики Милованова уберут, он же министр-мем, он же по википедии Специалист в области микроэкономики и теории игр[3].
Хотя фамилий пока не называют.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 13 січ, 2020 18:35
Кредиты погашаются,с новыми туго,депозиты привлекаются,объём депо растёт не очень быстро,но уверенно,объём кэша у банков растёт,перекоса не видно,но он есть,столько ликвидности у банков ещё не было за последние 28 лет,что с этим делать не понятно!
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 13 січ, 2020 18:39
Это классика,когда растёт то всем надо купить,когда падает,все хотят продать.
Если бы был серьёзный перекос,то отрывались бы от МБ на десятки копеек,а так никто не верит в сильный рост,просто смотрят на МБ и меняют котировки,то пятачёк десятину вверх,то вниз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 13 січ, 2020 18:41
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Пон 13 січ, 2020 18:46
Этот мэм говорил, что ему нравится его работа и он не собирается в отставку , хотя многие очень этого ждут
Додано: Пон 13 січ, 2020 18:50
Ха, прикольно....ПДВ с начала месяца как висела сумма 4,2 млн, так и висит, а это значит что ПДВ никто не компенсирует по состоянию на 13 декабря.
В прошлом году по состоянию на 11 января уже было компенсировано 1084 млн.грн.
Живите своим умом!
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