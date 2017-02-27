somilitark написав:



Рахував, рахую і буду рахувати! І то для мене є привід діяти!



А ще, злив Вас, злю і буду злити!



ВО



Хай щастить!





А ще, злив Вас, злю і буду злити!



Бо тількі "невизнані генії" переходять, як тут пишуть, "на всю катлєту"!



І ще якось розуміють, що таке оті 200%



ВО

А ще, злив Вас, злю і буду злити!Бо тількі "невизнані генії" переходять, як тут пишуть, "на всю катлєту"!І ще якось розуміють, що таке оті 200%ВО Хай щастить!





А ще, злив Вас, злю і буду злити!



Ви можете щось протиставити твердженню, що в цілому за 2019 рік виграли ті, хто продав дорожче, а купив дешевше середньозваженоі величини 25,546218 $/₴.



Якщо ні, то, можливо, я з Вами продовжу спілкуватись!



ВО



Хай щастить!



А ще, злив Вас, злю і буду злити!



І ось тут найзлючіше! Бо відкрию тайну! СередньоЗважене я рахую за офіційним курсом, та по обертах тількі доляру на МіжБанку.



Мені так подобається що Ви "випали в осад"!



ВО



Хай щастить!

Я вас тоже не понимаю,зачем было считать среднюю и делать выводы,курс ниже средней по году,пора покупать доллар,курс выше,значит пора продавать.Это для меня загадка,если глянуть на 2019-й,то выходит надо быть уже на 200%в валюте по вашей методике,ибо курс постоянно падал и пора покупать длилось 10 месяцев?А тут ещё новую фишку подтянули с официальным курсом,я вообще выпал в осадок)))