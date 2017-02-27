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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 34613462346334643465>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 128
ниже 23
8%
10
23.01-23.50
15%
19
23.51-24.0
16%
21
24.01-24.5
16%
21
24.51-25.0
13%
17
25.01-25.5
12%
15
25.51-26
8%
10
выше 26
12%
15
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 18:15

  Faceless написав:В Дельті було більше 20%


не знаю, може й було, але я там тримав грошi, остання сума була 150к, зняв 180к. Мабуть, якби був варiант пiд 25%, я б клав пiд 25%.
Або це було тiльки в один якийсь рiк, що я не встиг скористуватися.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 18:16

Киев. ПОВ Юность 24.05/24.15
26.55/26.68
розница
Приход хуже чем отход.
Востаннє редагувалось skorpi в Пон 13 січ, 2020 18:19, всього редагувалось 1 раз.
skorpi
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 18:18

s0v7a

Я вас тоже не понимаю,зачем было считать среднюю и делать выводы,курс ниже средней по году,пора покупать доллар,курс выше,значит пора продавать.

Это для меня загадка,если глянуть на 2019-й,то выходит надо быть уже на 200% в валюте по вашей методике,ибо курс постоянно падал и пора покупать длилось 10 месяцев?

А тут ещё новую фишку подтянули с официальным курсом,я вообще выпал в осадок)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 18:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Там 221 ярд,для жизнедеятельности банков достаточно уровня текущих корсчетов с головой,т.е. 60 ярдов,бывают корсчета и 40,ничего страшного не происходит,за рефинансом к НБУ почти никто не обращается.
Выходит ярдов 170 гривен "лишние",если они захотят перейти в валюту,то будет ОООЧЧЧЕЕЕНЬ волатильно.
Так в банківській сфері якогось особливого перекосу у вигляді зайвих грошей я якось не бачу ,судячи по інформації від НБУ станом на 01-12-2019
кому______кредити______депозити_______баланс
всього_____999775______1001030_________1 255 млн грн
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 18:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На следующей неделе анонсируют пару отставок министров.
Может министра экономики Милованова уберут, он же министр-мем, он же по википедии Специалист в области микроэкономики и теории игр[3].
Хотя фамилий пока не называют.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 18:35

  budivelnik написав:
  somilitark написав:Там 221 ярд,для жизнедеятельности банков достаточно уровня текущих корсчетов с головой,т.е. 60 ярдов,бывают корсчета и 40,ничего страшного не происходит,за рефинансом к НБУ почти никто не обращается.
Выходит ярдов 170 гривен "лишние",если они захотят перейти в валюту,то будет ОООЧЧЧЕЕЕНЬ волатильно.
Так в банківській сфері якогось особливого перекосу у вигляді зайвих грошей я якось не бачу ,судячи по інформації від НБУ станом на 01-12-2019
кому______кредити______депозити_______баланс
всього_____999775______1001030_________1 255 млн грн

Кредиты погашаются,с новыми туго,депозиты привлекаются,объём депо растёт не очень быстро,но уверенно,объём кэша у банков растёт,перекоса не видно,но он есть,столько ликвидности у банков ещё не было за последние 28 лет,что с этим делать не понятно!
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 18:39

  skorpi написав:Киев. ПОВ Юность 24.05/24.15
26.55/26.68
розница
Приход хуже чем отход.

Это классика,когда растёт то всем надо купить,когда падает,все хотят продать.

Если бы был серьёзный перекос,то отрывались бы от МБ на десятки копеек,а так никто не верит в сильный рост,просто смотрят на МБ и меняют котировки,то пятачёк десятину вверх,то вниз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 18:41

  somilitark написав:s0v7a

Я вас тоже не понимаю,зачем было считать среднюю и делать выводы,курс ниже средней по году,пора покупать доллар,курс выше,значит пора продавать.

Рахував, рахую і буду рахувати! І то для мене є привід діяти!

А ще, злив Вас, злю і буду злити!

ВО

Хай щастить!

Это для меня загадка,если глянуть на 2019-й,то выходит надо быть уже на 200%


А ще, злив Вас, злю і буду злити!

Бо тількі "невизнані генії" переходять, як тут пишуть, "на всю катлєту"!

І ще якось розуміють, що таке оті 200% :shock:

ВО
Хай щастить!

в валюте по вашей методике,ибо курс постоянно падал и пора покупать длилось 10 месяцев?


А ще, злив Вас, злю і буду злити!

Ви можете щось протиставити твердженню, що в цілому за 2019 рік виграли ті, хто продав дорожче, а купив дешевше середньозваженоі величини 25,546218 $/₴.

Якщо ні, то, можливо, я з Вами продовжу спілкуватись!

ВО

Хай щастить!

А тут ещё новую фишку подтянули с официальным курсом,я вообще выпал в осадок)))

А ще, злив Вас, злю і буду злити!

І ось тут найзлючіше! Бо відкрию тайну! СередньоЗважене я рахую за офіційним курсом, та по обертах тількі доляру на МіжБанку.

Мені так подобається що Ви "випали в осад"!

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 18:46

  freeze написав:На следующей неделе анонсируют пару отставок министров.
Может министра экономики Милованова уберут, он же министр-мем, он же по википедии Специалист в области микроэкономики и теории игр[3].
Хотя фамилий пока не называют.

Этот мэм говорил, что ему нравится его работа и он не собирается в отставку :? , хотя многие очень этого ждут :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 18:50

Ха, прикольно....ПДВ с начала месяца как висела сумма 4,2 млн, так и висит, а это значит что ПДВ никто не компенсирует по состоянию на 13 декабря.

В прошлом году по состоянию на 11 января уже было компенсировано 1084 млн.грн.
Живите своим умом!
zzzzzz
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