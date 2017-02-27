Додано: Пон 13 січ, 2020 18:58

s0v7a



Вот опять цитаты внутри, я то прочитал,но это явно нечитабельно,вам дело говорили,но вам было стыдно признаться,что вы не знаете как отрезать цитаты по частям и отвечать на них!

200% это шутка,но вы же не понимаете юмора,вы мне напоминаете лошадь,у которой одеты козырёчки по бокам глаз,что бы она даже не думала смотреть по сторонам,а бежала вперёд(без обид,это просто сравнение).

Короче,вы настоящий бухгалтер,уже не молодой и взглядов своих не поменяете,когда вам указывают на ошибки,то ещё и злитесь и ещё усерднее начинаете доказывать свою правоту,надо меняться,а то одиночество одолеет вас,накажет!



Ну и на закуску,если вы говорили правильно,что надо продавать если средняя выше и покупать если ниже,то где рекомендация по объёму этой операции?



Сколько процентов котлеты в месяц продавать и покупать,да и почему вы на почти 50% в гривне,должны уже быть на 100% в валюте?

Или вы всем советуете,а сами плевали на свои советы?

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.