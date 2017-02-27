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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3462346334643465>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 128
ниже 23
8%
10
23.01-23.50
15%
19
23.51-24.0
16%
21
24.01-24.5
16%
21
24.51-25.0
13%
17
25.01-25.5
12%
15
25.51-26
8%
10
выше 26
12%
15
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 18:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

По состоянию на конец дня 11 января:

Возмещение НДС - 4,3 млн грн (0,4 % к аналогичному периоду прошлого года)
Таможня - 11,1 % от плана (66,4 % к прошлому году)

В целом выполнение доходной части бюджета - 12% от плана (93,4 % к прошлому году)
Vert
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 18:55

  zzzzzz написав:Ха, прикольно....ПДВ с начала месяца как висела сумма 4,2 млн, так и висит, а это значит что ПДВ никто не компенсирует по состоянию на 13 декабря. В прошлом году по состоянию на 11 января уже было компенсировано 1084 млн.грн.

еще ж долг за прошлый год висит.сколько,не знаете?

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 18:58

s0v7a

Вот опять цитаты внутри, я то прочитал,но это явно нечитабельно,вам дело говорили,но вам было стыдно признаться,что вы не знаете как отрезать цитаты по частям и отвечать на них!
200% это шутка,но вы же не понимаете юмора,вы мне напоминаете лошадь,у которой одеты козырёчки по бокам глаз,что бы она даже не думала смотреть по сторонам,а бежала вперёд(без обид,это просто сравнение).
Короче,вы настоящий бухгалтер,уже не молодой и взглядов своих не поменяете,когда вам указывают на ошибки,то ещё и злитесь и ещё усерднее начинаете доказывать свою правоту,надо меняться,а то одиночество одолеет вас,накажет!

Ну и на закуску,если вы говорили правильно,что надо продавать если средняя выше и покупать если ниже,то где рекомендация по объёму этой операции?

Сколько процентов котлеты в месяц продавать и покупать,да и почему вы на почти 50% в гривне,должны уже быть на 100% в валюте?
Или вы всем советуете,а сами плевали на свои советы?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 18:59

  Яша написав:
  zzzzzz написав:Ха, прикольно....ПДВ с начала месяца как висела сумма 4,2 млн, так и висит, а это значит что ПДВ никто не компенсирует по состоянию на 13 декабря. В прошлом году по состоянию на 11 января уже было компенсировано 1084 млн.грн.

еще ж долг за прошлый год висит.сколько,не знаете?

*Відправлено з Чату


Без понятия. ДФС же в декабре вдруг решила начать проверку автоматического возмещения ПДВ , неожиданно :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 19:01

  Vert написав:По состоянию на конец дня 11 января:

Возмещение НДС - 4,3 млн грн (0,4 % к аналогичному периоду прошлого года)
Таможня - 11,1 % от плана (66,4 % к прошлому году)

В целом выполнение доходной части бюджета - 12% от плана (93,4 % к прошлому году)

По возмещению НДС были намёки в конце прошлого года,что пора завязывать с этой расходной статьёй бюджета,может таки решили внедрить в жизнь?

п.с. я лично считаю,что возмещение надо вообще отменять,а пошлины на импорт поднять,это жёстко,но выход для бюджета...
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 19:03

  Яша написав:
  zzzzzz написав:Ха, прикольно....ПДВ с начала месяца как висела сумма 4,2 млн, так и висит, а это значит что ПДВ никто не компенсирует по состоянию на 13 декабря. В прошлом году по состоянию на 11 января уже было компенсировано 1084 млн.грн.

еще ж долг за прошлый год висит.сколько,не знаете?

*Відправлено з Чату

Если замысел вывалить всё это в последние дни месяца - то это будет самый жестокий стартап года :)

Дождаться пока все усядутся в ОВГЗ-вагоны, заплатят "нологи" (для этого предварительно сдав валюту по "справедливому" курсу), - и открыть гривне-дамбу! Вот это горочки будут! :)

Мои планы по сливу доллара отодвигаются с третьей недели на четвертую :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 19:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Vert написав:По состоянию на конец дня 11 января:

Возмещение НДС - 4,3 млн грн (0,4 % к аналогичному периоду прошлого года)
Таможня - (66,4 % к прошлому году)


Как теперь Нефедов выкрутится, в какой валюте посчитает свои успехи ?

Интересно, а премьеру, в кабмине, президенту в принципе интересны все эти скучные цифры ? Или это просто цифры для поговорить в фейсбуках и на форумах ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 19:07

  somilitark написав:п.с. я лично считаю,что возмещение надо вообще отменять

то шо ты считаешь - это имхо, а пока есть принятые и действующие на моменте правила игры...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 19:08

  freeze написав:Интересно как теперь Нефедов выкрутится, в какой валюте посчитает свои успехи ?

В чём "ріст" будет больше - в том и будут показывать :)
Будет девальвация - покажут в гривне.
Будет ревальвация - покажут в валюте
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 19:13

Компенсация ПДВ

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Востаннє редагувалось zzzzzz в Пон 13 січ, 2020 19:14, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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