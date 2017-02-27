Додано: Пон 13 січ, 2020 19:27

Может шутят конечно недруги, но пишут следующее:



Чиновники "Нафтогаза" Юрий Витренко и Андрей Коболев выделили себе премии за окончание успешных переговоров с Газпромом. Сумма подарка "под елочку" для чиновников составляет 1% от суммы, указаной в решении Стокгольмского арбитража $2,9 млрд, что составляет $29 млн и равно 700 млн грн.

Востаннє редагувалось freeze в Пон 13 січ, 2020 19:35, всього редагувалось 1 раз.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.