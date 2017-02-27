Булгаков говорил,что человек смертен,иногда внезапно смертен.
Правила игры могут поменяться,иногда внезапно и радикально поменяться,когда в бюджете дыра растёт, как лесные пожары в Австралии
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 січ, 2020 19:13
Булгаков говорил,что человек смертен,иногда внезапно смертен.
Правила игры могут поменяться,иногда внезапно и радикально поменяться,когда в бюджете дыра растёт, как лесные пожары в Австралии
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 13 січ, 2020 19:14
Так вроде ж жить стали по средствам. Откуда дыры?
Додано: Пон 13 січ, 2020 19:20
Пенсии и з.п. поднялись,инфляция притормозилась,подкачивает металлургия,немножко курс дышит рыночно и стало меньше налогов и сборов от привязанных платежей к валюте,НБУ не замешан в играх по финансированию бюджета,в итоге всё до кучи,маем дыру)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 13 січ, 2020 19:20
ДА ЗРЯ ВЫ ТАК, МЯГКО !
Отнять ВСЕ и поделить.
Додано: Пон 13 січ, 2020 19:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Полгода прошло неутомимой борьбы с контрабандой на таможне.
А результаты по таможне швах.
Получается то ли не было контрабанды, то ли опять произошла монетизация доходов от этого и опять мимо бюджета.
Читаешь, что какими то космическими темпами растут зарплаты у эффективных менеджеров в кабмине, госкомпаниях, депутатам тяжело в пару раз поднимают. А выхлоп то будет по цифрам для всей экономики, а не для персоналий
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 13 січ, 2020 19:24
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 13 січ, 2020 19:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Может шутят конечно недруги, но пишут следующее:
Чиновники "Нафтогаза" Юрий Витренко и Андрей Коболев выделили себе премии за окончание успешных переговоров с Газпромом. Сумма подарка "под елочку" для чиновников составляет 1% от суммы, указаной в решении Стокгольмского арбитража $2,9 млрд, что составляет $29 млн и равно 700 млн грн.
Востаннє редагувалось freeze в Пон 13 січ, 2020 19:35, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 13 січ, 2020 19:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В нас і так митниця дає, в бюджет, більший відсоток, ніж в інших країнах. Чудеса бувають тільки в передвиборчих обіцянках.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 13 січ, 2020 19:31
Да ,ПРОТИВ.
Крестьяне купили за рубежом семена , удобрения и т.д.
Везде заплатили НДС .
Потратились на посевную , сбор , сушку , и хрен его там знает чего (КВЕРТИ поправит).
Собрали сами и продали .
А им говорят , вот вам" балалайка ", а не возврат НДС -мол революционная экспроприация.
Доллары сами принесете или вам НКВД прислать ?
ПРОДОЛЖАТЬ ????
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