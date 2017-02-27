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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3462346334643465

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 128
ниже 23
8%
10
23.01-23.50
15%
19
23.51-24.0
16%
21
24.01-24.5
16%
21
24.51-25.0
13%
17
25.01-25.5
12%
15
25.51-26
8%
10
выше 26
12%
15
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 19:13

  чик написав:
  somilitark написав:п.с. я лично считаю,что возмещение надо вообще отменять

то шо ты считаешь - это имхо, а пока есть принятые и действующие на моменте правила игры...


Булгаков говорил,что человек смертен,иногда внезапно смертен.
Правила игры могут поменяться,иногда внезапно и радикально поменяться,когда в бюджете дыра растёт, как лесные пожары в Австралии :?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 19:14

  somilitark написав:
  чик написав:
  somilitark написав:п.с. я лично считаю,что возмещение надо вообще отменять

то шо ты считаешь - это имхо, а пока есть принятые и действующие на моменте правила игры...


Булгаков говорил,что человек смертен,иногда внезапно смертен.
Правила игры могут поменяться,иногда внезапно и радикально поменяться,когда в бюджете дыра растёт, как лесные пожары в Австралии :?


Так вроде ж жить стали по средствам. Откуда дыры?
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 19:20

  lrs7719 написав:
Так вроде ж жить стали по средствам. Откуда дыры?

Пенсии и з.п. поднялись,инфляция притормозилась,подкачивает металлургия,немножко курс дышит рыночно и стало меньше налогов и сборов от привязанных платежей к валюте,НБУ не замешан в играх по финансированию бюджета,в итоге всё до кучи,маем дыру)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 19:20

  somilitark написав:
  Vert написав:По состоянию на конец дня 11 января:

Возмещение НДС - 4,3 млн грн (0,4 % к аналогичному периоду прошлого года)
Таможня - 11,1 % от плана (66,4 % к прошлому году)

В целом выполнение доходной части бюджета - 12% от плана (93,4 % к прошлому году)

По возмещению НДС были намёки в конце прошлого года,что пора завязывать с этой расходной статьёй бюджета,может таки решили внедрить в жизнь?

п.с. я лично считаю,что возмещение надо вообще отменять,а пошлины на импорт поднять,это жёстко,но выход для бюджета...


ДА ЗРЯ ВЫ ТАК, МЯГКО !

Отнять ВСЕ и поделить.
холява
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 19:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:Интересно как теперь Нефедов выкрутится, в какой валюте посчитает свои успехи ?

В чём "ріст" будет больше - в том и будут показывать :)
Будет девальвация - покажут в гривне.
Будет ревальвация - покажут в валюте


Полгода прошло неутомимой борьбы с контрабандой на таможне.
А результаты по таможне швах.
Получается то ли не было контрабанды, то ли опять произошла монетизация доходов от этого и опять мимо бюджета.

Читаешь, что какими то космическими темпами растут зарплаты у эффективных менеджеров в кабмине, госкомпаниях, депутатам тяжело в пару раз поднимают. А выхлоп то будет по цифрам для всей экономики, а не для персоналий
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 19:24

  холява написав:
ДА ЗРЯ ВЫ ТАК, МЯГКО !

Отнять ВСЕ и поделить.


Вы против революционной необходимости?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 19:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Может шутят конечно недруги, но пишут следующее:

Чиновники "Нафтогаза" Юрий Витренко и Андрей Коболев выделили себе премии за окончание успешных переговоров с Газпромом. Сумма подарка "под елочку" для чиновников составляет 1% от суммы, указаной в решении Стокгольмского арбитража $2,9 млрд, что составляет $29 млн и равно 700 млн грн.
Востаннє редагувалось freeze в Пон 13 січ, 2020 19:35, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 19:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Полгода прошло неутомимой борьбы с контрабандой на таможне.
А результаты по таможне швах.
Получается то ли не было контрабанды, то ли опять произошла монетизация доходов от этого и опять мимо бюджета.

В нас і так митниця дає, в бюджет, більший відсоток, ніж в інших країнах. Чудеса бувають тільки в передвиборчих обіцянках.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 19:31

  somilitark написав:
  холява написав:
ДА ЗРЯ ВЫ ТАК, МЯГКО !

Отнять ВСЕ и поделить.


Вы против революционной необходимости?


Да ,ПРОТИВ.
Крестьяне купили за рубежом семена , удобрения и т.д.
Везде заплатили НДС .
Потратились на посевную , сбор , сушку , и хрен его там знает чего (КВЕРТИ поправит).
Собрали сами и продали .
А им говорят , вот вам" балалайка ", а не возврат НДС -мол революционная экспроприация.
Доллары сами принесете или вам НКВД прислать ?


ПРОДОЛЖАТЬ ????
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