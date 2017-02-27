somilitark написав:



Для початку, не "А где..."

а, "Будь ласка, поясніть..."

Бо перше - хамство, друге - поважне звернення!

Бо здається Вас таки ніхто ще поважному спілкуванню не навчав.





ВО





Де це таке написано?



А ну знайдіть мою відповідь Вам, де я писав про свою корзину, і дайте посилання сюди. Бо Ви, як і в той раз, брехло!



ВО





Останні два речення не питання, а твердження якоїсь хибної невизнанності!



ВО





Спробуйте ще раз, тільки по людськи і виконавши поставлене Вам завдання!



ВО



А где ответ на вопрос зачем вы считаете среднюю и делаете выводы продавать\покупать?Если сами на 50% в гривне?Или всем советуете,а сами плевали на свои умозаключения\рекомендации?Ведь по вашей методике вы должны были уже на 300% в валюте быть по итогам 2019-го?Панэ физик,прошу!