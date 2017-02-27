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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 346534663467346834693470>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 129
ниже 23
8%
10
23.01-23.50
15%
19
23.51-24.0
16%
21
24.01-24.5
16%
21
24.51-25.0
13%
17
25.01-25.5
12%
15
25.51-26
8%
10
выше 26
12%
16
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 19:56

  Replay написав:
По налу, завтра, послеобед, ниже 24 точно пойдем
Точно?
Запомните эти дни, возможно знаменательные...

Это сказано было вчера.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 19:57

  edvardd написав:
  fin написав:Кажись тренд пошел вниз. Если завтра можно будет купить зеленого па23,8, то буду брать. Ибо уезжаю на 2 недели и опасаюсь что к 1февраля такой халявы может не быть.

не вниз, а вбок, и нал на месте...


confirm
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 20:00

  дарий написав:
  zzzzzz написав:Ха, прикольно....ПДВ с начала месяца как висела сумма 4,2 млн, так и висит, а это значит что ПДВ никто не компенсирует по состоянию на 13 декабря.

В прошлом году по состоянию на 11 января уже было компенсировано 1084 млн.грн.


Вот тоже подумал....
Усе завтра ждут наниз....
овгзшки и т.д.
В нашем цирке можно и отхватить слегка.. :oops: :lol:

Цветочку плюс поставил. :!:

До обеда или после? :D
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 20:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

По жизни... :)
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 20:02

  Replay написав:
По налу, завтра, послеобед, ниже 24 точно пойдем
Точно?
Запомните эти дни, возможно знаменательные...

в чому їх знаменність, можете пояснити?
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 20:02

  Квесторе_поверніться написав:
  somilitark написав:возможно на курсе 20,возможно ниже

Шо Ви таке кажете...а шо мені з доларом по 26.40 робити?


1) пополнять столбы
2) поклеить на столбы

выбор как всегда за вами :mrgreen:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 20:02

  somilitark написав:s0v7a

А где ответ на вопрос зачем вы считаете среднюю и делаете выводы продавать\покупать?

Для початку, не "А где..."
а, "Будь ласка, поясніть..."
Бо перше - хамство, друге - поважне звернення!
Бо здається Вас таки ніхто ще поважному спілкуванню не навчав.


ВО


Если сами на 50% в гривне?

Де це таке написано?

А ну знайдіть мою відповідь Вам, де я писав про свою корзину, і дайте посилання сюди. Бо Ви, як і в той раз, брехло!

ВО


Или всем советуете,а сами плевали на свои умозаключения\рекомендации?

Ведь по вашей методике вы должны были уже на 300% в валюте быть по итогам 2019-го?

Останні два речення не питання, а твердження якоїсь хибної невизнанності!

ВО


Панэ физик,прошу!

Спробуйте ще раз, тільки по людськи і виконавши поставлене Вам завдання!

ВО
Востаннє редагувалось s0v7a в Пон 13 січ, 2020 20:05, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 20:02

  somilitark написав:
  Vert написав:По состоянию на конец дня 11 января:

Возмещение НДС - 4,3 млн грн (0,4 % к аналогичному периоду прошлого года)
Таможня - 11,1 % от плана (66,4 % к прошлому году)

В целом выполнение доходной части бюджета - 12% от плана (93,4 % к прошлому году)

По возмещению НДС были намёки в конце прошлого года,что пора завязывать с этой расходной статьёй бюджета,может таки решили внедрить в жизнь?

п.с. я лично считаю,что возмещение надо вообще отменять,а пошлины на импорт поднять,это жёстко,но выход для бюджета...

А офшоры расширить?
Может хто разьяснит , продавать без кассового ,обналичивать и платить ЗП в конверте не законно !!!! ???,
а офшоры законно, с какого .уя? тоесть закона, почему в УКРАИНЕ МОЖНО БЕЗНАКАЗАННО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОФШОРАМИ ?
Востаннє редагувалось Vadim V в Пон 13 січ, 2020 20:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 20:07

  холява написав:
Я вообще Вашей логики не пойму .


А что тут понимать,если вы не видите разницы между честным человеком,который не сумел получить доступ к богатствам Украины при её распиле на части и жирным котами,между нищим,который всю жизнь проработал и получил от государства фактически концлагерь и владельцами заводов и пароходов,я тоже не понимаю о чём говорить.
Пусть государство будет более последовательно и пощипает всех подряд,например Ахметова,Косюка,Коломойского,Пинчука,а я пока вижу игру только в одни ворота,когда сокращают медицину,школы,образование,настоящих пенсионеров,поставили на грань выживания,но вы не видите разницы,очень жаль.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 20:08

  Vadim V написав:А офшоры расширить?


Низззя,Холява говорит,что точно нельзя,так до 17-го года докатимся.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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