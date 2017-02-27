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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 січ, 2020 19:56
Replay написав:
По налу, завтра, послеобед, ниже 24 точно пойдем
Точно?
Запомните эти дни, возможно знаменательные...
Это сказано было вчера.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 19:57
edvardd написав: fin написав:
Кажись тренд пошел вниз. Если завтра можно будет купить зеленого па23,8, то буду брать. Ибо уезжаю на 2 недели и опасаюсь что к 1февраля такой халявы может не быть.
не вниз, а вбок, и нал на месте...
confirm
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 20:00
дарий написав: zzzzzz написав:
Ха, прикольно....ПДВ с начала месяца как висела сумма 4,2 млн, так и висит, а это значит что ПДВ никто не компенсирует по состоянию на 13 декабря.
В прошлом году по состоянию на 11 января уже было компенсировано 1084 млн.грн.
Вот тоже подумал....
Усе завтра ждут наниз....
овгзшки и т.д.
В нашем цирке можно и отхватить слегка..
Цветочку плюс поставил.
До обеда или после?
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Додано: Пон 13 січ, 2020 20:02
Replay написав:
По налу, завтра, послеобед, ниже 24 точно пойдем
Точно?
Запомните эти дни, возможно знаменательные...
в чому їх знаменність, можете пояснити?
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Додано: Пон 13 січ, 2020 20:02
Квесторе_поверніться написав: somilitark написав:
возможно на курсе 20,возможно ниже
Шо Ви таке кажете...а шо мені з доларом по 26.40 робити?
1) пополнять столбы
2) поклеить на столбы
выбор как всегда за вами
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 20:02
somilitark написав:s0v7a
А где ответ на вопрос зачем вы считаете среднюю и делаете выводы продавать\покупать?
Для початку, не "А где..."
а, "Будь ласка, поясніть..."
Бо перше - хамство, друге - поважне звернення!
Бо здається Вас таки ніхто ще поважному спілкуванню не навчав.
ВО
Если сами на 50% в гривне?
Де це таке написано?
А ну знайдіть мою відповідь Вам, де я писав про свою корзину, і дайте посилання сюди. Бо Ви, як і в той раз, брехло!
ВО
Или всем советуете,а сами плевали на свои умозаключения\рекомендации?
Ведь по вашей методике вы должны были уже на 300% в валюте быть по итогам 2019-го?
Останні два речення не питання, а твердження якоїсь хибної невизнанності!
ВО
Панэ физик,прошу!
Спробуйте ще раз, тільки по людськи і виконавши поставлене Вам завдання!
ВО
Востаннє редагувалось s0v7a
в Пон 13 січ, 2020 20:05, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 20:02
somilitark написав: Vert написав:
По состоянию на конец дня 11 января:
Возмещение НДС - 4,3 млн грн (0,4 %
к аналогичному периоду прошлого года)
Таможня - 11,1 % от плана (66,4 %
к прошлому году)
В целом выполнение доходной части бюджета - 12% от плана (93,4 %
к прошлому году)
По возмещению НДС были намёки в конце прошлого года,что пора завязывать с этой расходной статьёй бюджета,может таки решили внедрить в жизнь?
п.с. я лично считаю,что возмещение надо вообще отменять
,а пошлины на импорт поднять,это жёстко,но выход для бюджета...
А офшоры расширить?
Может хто разьяснит , продавать без кассового ,обналичивать и платить ЗП в конверте не законно !!!! ???,
а офшоры законно
, с какого .уя? тоесть закона, почему в УКРАИНЕ МОЖНО БЕЗНАКАЗАННО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОФШОРАМИ ?
Востаннє редагувалось Vadim V
в Пон 13 січ, 2020 20:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 20:07
холява написав:
Я вообще Вашей логики не пойму .
А что тут понимать,если вы не видите разницы между честным человеком,который не сумел получить доступ к богатствам Украины при её распиле на части и жирным котами,между нищим,который всю жизнь проработал и получил от государства фактически концлагерь и владельцами заводов и пароходов,я тоже не понимаю о чём говорить.
Пусть государство будет более последовательно и пощипает всех подряд,например Ахметова,Косюка,Коломойского,Пинчука,а я пока вижу игру только в одни ворота,когда сокращают медицину,школы,образование,настоящих пенсионеров,поставили на грань выживания,но вы не видите разницы,очень жаль.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 20:08
Vadim V написав:
А офшоры расширить?
Низззя,Холява говорит,что точно нельзя,так до 17-го года докатимся.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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