Автор77 написав:

bugalter написав: Завтра ВР сессия открывается,ОБС сказала ,что могут легализацию игорного бизнеса проголосовать.Как это может отразится на курсе гривна_доллар в кратко или средне сроке. Завтра ВР сессия открывается,ОБС сказала ,что могут легализацию игорного бизнеса проголосовать.Как это может отразится на курсе гривна_доллар в кратко или средне сроке.

Любая уборка с хорошим пылесосом в квартире - это польза как для квартиры,так и для хорошего отдыха владельцев жилища.Так и сейчас ,говоря образно, -если из за дальних закоулков, из под-дивана выметается старый многолетний мусор -это позитив.Еще в феврале 2019-го я писал тут на ветке о том, что ревальвация до 22-23, и даже до курса 20 - все еще возможна.Тогда это казалось фантастикой.Именно поэтому -тогда я не получил за такие сообщения ни поддержки, ни одобрения участников форума.Слишком невероятным бы нарисованный мною вариант.И кроме земли и облигаций на курс конечно же влияет условная "уборка в квартире".Примеры выметания давнего мусора есть :- и упомянутая вами "игорка"- стабилизацию по Норманду я бы отнес в эту категорию-и какие-никакие движения на таможне-что-то там по рейдерству прикрыли часть старых схем,не вникал,но что-то проскальзывало по этой теме-и не слыхать новеньких схем, хотя за пол-года их уже с пол-сотни - сотня должны были бы нарисоваться, как это у нас принято было десятилетиями-ну т.е. черного нала меньше не только с "игорки", но и в связи с другими факторами и изменениями в отношении к экономическому беспределуДа вот , к примеру, и то, что не слышно схем типа "зеленой энергетики" по-украински, как это провернули в 2018-м,с тройным ударом по лицу, да еще и дважды( по цене до 2030-го и по освобождению от налогов при ввозе оборудывания)- бюджету, населению и более менее честному бизнесу.А это ведь спроос на черный доллар, на миллиарды долларов, которые размещались в кубышках и активах не только в стране,но и за рубежом.Протухший мусор свосем чуть-чуть, пару капель, но все же выметается.Это позитив для национальной валюты,для экономики,и для страны в целом.Вот вам четкий ответ по воперосу об "игорке".Это позитивный фактор для гривны, хотя бы потому,что меньше тупо черного нала, меньше денег и потенциала на то чтобы на пару грамм качнуть валютный рынок.В то же время - это не системный экономический фактор, такой как демонополизация, деолиграхизация, декланизация экономики,не драйвер,способный оживить темпы роста и т.п.Поэтому ревальвацию считаю преждевременной и не основанной на фундаменталке.А как оно будет, и не перетрется ли все это в мельнице -никому не известно.Просто многие факторы неизвестны, вдруг будет опять обновление рекорда по пшенице и цены на металл и на зерно подтянутся, проскочив риски общемирового кризиса.Или экономику запустят, а монополии прижмут.Тогда вполне может оказаться так, что вектор по гривне станет фундаментальным, основанным на позитиве в экономике, а не на ожиданиях.Когда такой момент начнет хотя бы приближаться,я первый скину на фиг все евро, и забуду о его существовании, только перед поездкой на отдых буду менять по мере необходимости.Но пока еще не время.Наблюдаем. Думаем.