bugalter написав:Завтра ВР сессия открывается,ОБС сказала ,что могут легализацию игорного бизнеса проголосовать.Как это может отразится на курсе гривна_доллар в кратко или средне сроке.
Любая уборка с хорошим пылесосом в квартире - это польза как для квартиры,так и для хорошего отдыха владельцев жилища.
Так и сейчас ,говоря образно, - если из за дальних закоулков, из под-дивана выметается старый многолетний мусор - это позитив.
Еще в феврале 2019-го я писал тут на ветке о том, что ревальвация до 22-23, и даже до курса 20 - все еще возможна.
Тогда это казалось фантастикой. Именно поэтому -тогда я не получил за такие сообщения ни поддержки, ни одобрения участников форума. Слишком невероятным бы нарисованный мною вариант.
И кроме земли и облигаций на курс конечно же влияет условная "уборка в квартире".
Примеры выметания давнего мусора есть : - и упомянутая вами "игорка" - стабилизацию по Норманду я бы отнес в эту категорию -и какие-никакие движения на таможне -что-то там по рейдерству прикрыли часть старых схем,не вникал,но что-то проскальзывало по этой теме -и не слыхать новеньких схем, хотя за пол-года их уже с пол-сотни - сотня должны были бы нарисоваться, как это у нас принято было десятилетиями -ну т.е. черного нала меньше не только с "игорки", но и в связи с другими факторами и изменениями в отношении к экономическому беспределу
Да вот , к примеру, и то, что не слышно схем типа "зеленой энергетики" по-украински, как это провернули в 2018-м, с тройным ударом по лицу, да еще и дважды ( по цене до 2030-го и по освобождению от налогов при ввозе оборудывания) - бюджету, населению и более менее честному бизнесу.
А это ведь спроос на черный доллар, на миллиарды долларов, которые размещались в кубышках и активах не только в стране,но и за рубежом.
Протухший мусор свосем чуть-чуть, пару капель, но все же выметается.
Это позитив для национальной валюты, для экономики, и для страны в целом.
Вот вам четкий ответ по воперосу об "игорке". Это позитивный фактор для гривны, хотя бы потому,что меньше тупо черного нала, меньше денег и потенциала на то чтобы на пару грамм качнуть валютный рынок.
В то же время - это не системный экономический фактор, такой как демонополизация, деолиграхизация, декланизация экономики, не драйвер,способный оживить темпы роста и т.п.
Поэтому ревальвацию считаю преждевременной и не основанной на фундаменталке.
А как оно будет, и не перетрется ли все это в мельнице - никому не известно.
Просто многие факторы неизвестны, вдруг будет опять обновление рекорда по пшенице и цены на металл и на зерно подтянутся, проскочив риски общемирового кризиса.
Или экономику запустят, а монополии прижмут.
Тогда вполне может оказаться так, что вектор по гривне станет фундаментальным, основанным на позитиве в экономике, а не на ожиданиях.
Когда такой момент начнет хотя бы приближаться,я первый скину на фиг все евро, и забуду о его существовании, только перед поездкой на отдых буду менять по мере необходимости.
Но пока еще не время.Наблюдаем. Думаем.
Протухший мусор. Це хто?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
somilitark написав:А что тут понимать,если вы не видите разницы между честным человеком,который не сумел получить доступ к богатствам Украины при её распиле на части и жирным котами,между нищим,который всю жизнь проработал и получил от государства фактически концлагерь и владельцами заводов и пароходов,я тоже не понимаю о чём говорить. Пусть государство будет более последовательно и пощипает всех подряд,например Ахметова,Косюка,Коломойского,Пинчука,а я пока вижу игру только в одни ворота,когда сокращают медицину,школы,образование,настоящих пенсионеров,поставили на грань выживания,но вы не видите разницы,очень жаль.
Как-то Сома будоражит крайнее время... Мабуть, якись,траблы...
somilitark написав:А что тут понимать,если вы не видите разницы между честным человеком,который не сумел получить доступ к богатствам Украины при её распиле на части и жирным котами,между нищим,который всю жизнь проработал и получил от государства фактически концлагерь и владельцами заводов и пароходов,я тоже не понимаю о чём говорить.
Дозвольте з Вами не погодитись 1 Житловий фонд був розділений між населенням більш-менш справедливо... 2 Вартість житлового фонду в рази перевищувала реальну вартість заводів-газет-пароплавів ( приблизно 0,9 млрд м2 *нехай 300 додарів = 270 млрд доларів) 3 Висновок Населення змогло отримати свою частку створеного за 70 років десь на 80-90%... Те що це ж населення не змогло усвідомити що квартира це капітал( практично у всьому світі ринкова вартість житла враховується як власність нарівні з вартістю виробничих і інших фондів) - це вже проблема а - економічної освіти б - самого населення
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
А что тут понимать,если вы не видите разницы между честным человеком,который не сумел получить доступ к богатствам Украины при её распиле на части и жирным котами,между нищим,который всю жизнь проработал и получил от государства фактически концлагерь и владельцами заводов и пароходов,я тоже не понимаю о чём говорить. Пусть государство будет более последовательно и пощипает всех подряд,например Ахметова,Косюка,Коломойского,Пинчука,а я пока вижу игру только в одни ворота,когда сокращают медицину,школы,образование,настоящих пенсионеров,поставили на грань выживания,но вы не видите разницы,очень жаль.
Везде так, рискну предположить что и все так было ( ну кроме всяких 17-х годов и прочих революций) Люди с капиталом имеет больше возможностей уйти от "пощипывания", вообще могут уйти из Украины и особо ни о чем не жалеть. Оподаткувать таких очень сложно, тогда как обычные люди не имеют пространства для маневра и несут большинство нагрузки. И везде так, открываешь американские форумы и та же история. Нет нигде справедливости и не было никогда.
For to every one who has will more be given, and he will have abundance; but from him who has not, even what he has will be taken away.
fler написав:somilitark Сом, сьогодні Щедрий вечір, між іншим, Старий Новий Рік настає, з чим я Вас та всіх інших форумчан ВІТАЮ Припиняйте писати негатив, спробуйте бути веселіше, добріше, ок
Всё нормально Флер. Может быть вы и правы,но для меня это рабочая ситуация,просто нервная работа,я привык. А этот праздник коммуняцкий,я его никогда не понимал,во всём мире есть Рождество и Пасха,а у нас полная торба всякого непотриба,надо что-то с этим делать.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
А что тут понимать,если вы не видите разницы между честным человеком,который не сумел получить доступ к богатствам Украины при её распиле на части и жирным котами,между нищим,который всю жизнь проработал и получил от государства фактически концлагерь и владельцами заводов и пароходов,я тоже не понимаю о чём говорить. Пусть государство будет более последовательно и пощипает всех подряд,например Ахметова,Косюка,Коломойского,Пинчука,а я пока вижу игру только в одни ворота,когда сокращают медицину,школы,образование,настоящих пенсионеров,поставили на грань выживания,но вы не видите разницы,очень жаль.
Если вы такой справедливый, то скажите, зачем вы хотите лишить возможности зарабатывать себе на хлеб насущный, пожилым родителям и т.д. людей, которые, не имея доступа к богатствам Украины, пол-жизни горбатились, по крохам строили свой бизнес и теперь, когда хоть что-то пошло в хоть каких-то объёмах - пришел коммунист и всё отобрал снова? Почему? Потому что его маме не хватает? А сам? Сомилитарк, да вас на вилы поднимут в первом же населенном пункте, куда вы осмелитесь заявиться! Вы поосторожней с заявлениями, эдак вместе с кровосисями и весь экспорт выплеснуть можно. Тогда вашей маме точно еще и пенсию вниз пересчитают, а коммуналку поднимут. Потому что коммунистам жрать меньше не хочется. Пенсионер не виновен в том, что его обокрал работодатель, который не платил ему белую зарплату. Ну, разве что виновен в том, что между маленькой, но белой и чуточку бОльшей, но в конверте, он выбрал ту, что побольше сейчас, но просрал свою пенсию. Сомилитарк, не мне вам объяснять, что пенсии и пособия - это функция от степени развития экономики (в нормальных обществах). Вы предлагаете живую экономику убить, наворованную отнять и поделить каждому пенсу по краюхе. А что делать когда Ахметовы с Пинчуками закончатся? Нормальных в стране-то уже не останется. Все от вас сдрыснут в Польшу. Там под Краковом прекрасные технопарки, масса налоговых льгот и полное содействие. И коммунистов нет.
Сова АААААУУУУУУ,у меня к вам новый вопрос,что это выходит,вы всем советовали во второй половине года покупать доллар,а сами нарастили процент в гривне,это как называется,обыкновенный цинизм от прожжённого старичка?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark написав:А что тут понимать,если вы не видите разницы между честным человеком,который не сумел получить доступ к богатствам Украины при её распиле на части и жирным котами,между нищим,который всю жизнь проработал и получил от государства фактически концлагерь и владельцами заводов и пароходов,я тоже не понимаю о чём говорить.
Дозвольте з Вами не погодитись 1 Житловий фонд був розділений між населенням більш-менш справедливо... 2 Вартість житлового фонду в рази перевищувала реальну вартість заводів-газет-пароплавів ( приблизно 0,9 млрд м2 *нехай 300 додарів = 270 млрд доларів) 3 Висновок Населення змогло отримати свою частку створеного за 70 років десь на 80-90%... Те що це ж населення не змогло усвідомити що квартира це капітал( практично у всьому світі ринкова вартість житла враховується як власність нарівні з вартістю виробничих і інших фондів) - це вже проблема а - економічної освіти б - самого населення
Сравнить хрущик в 51 м.кв.,цоколь,который получила мать тёщи,у которой в свою очередь было 5-ро детей,в свою очередь сама тёщя ничего не получала,стояла в очереди,но не успела получить,сравнить это "достояние" с заводами и пароходами,которые распилили всякие Ахметовы,это по-Будивельныковому сильно,очень сильно,у меня слов НЕТ!!!
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.