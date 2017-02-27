Додано: Пон 13 січ, 2020 20:48

p_vovk74

Всем подрезают и урезают,так почему экспортёры это неприкасаемая каста?



Ведь например у нас по прошлому году темп прироста возмещения был больше,чем рост самого экспорта?

Это как назвать?



Фиктивный экспорт процветает или как?



Знаете,при первом податковом Майдане примерно в 2010-м,Азаров прикрутил пенсионный фонд к единому налогу,тоже тогда говорили,что капец всем мелким,но ничё,платят,хотя слабые закрылись,но сейчас дружно все платят,государство регулярно рапортует о росте платежей по ЕСВ,его привязали к минималке и автоматом каждый год покращують,и ничего,вот и ничего не станется,если НДС ликвидируют,да косюки не купят очередную яхту,да не приедет какой-то бразилец в Шахтёр,но моей тёще поднимут на 200 грн пенсию и у неё будет праздник,даже 10 грн для очень многих людей важны, и не надо тут про мифические угробления экспорта,сильный выживет,слабый на свалку истории,если реформы\кастрации всем,то почему должны быть исключения???

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.