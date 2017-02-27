не все поняли))
сегодня волшебный вечер,я знаю,уверен,проверил
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 січ, 2020 20:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
не все поняли))
сегодня волшебный вечер,я знаю,уверен,проверил
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Додано: Пон 13 січ, 2020 20:39
Хамло!
Я чекаю, де 50 відсотків в гривні в мене?
Вам треба ще зайти в те посилання, що в Вами наведене, і дати нам всім відповідь, як я поточне доводжу до запланованого, враховуючи поточні курси і середньозважене.
Якщо ви цього не зрозумієте, або не зробите і, ще не навчиться поважному спілкуванню, Вам не бути моїм учнем.
Наразі, це останнє посилання Вам.
До Вашого вибачення за Ваше хамство і подальшого поважнтого спілкувеея зі мною
геть під лавку!
ВО
PS
Всіх інших форумчан З Новим роком, по старому, від не молодого!
Мяу...
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Пон 13 січ, 2020 20:51, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Пон 13 січ, 2020 20:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
,,Эпоха
Востаннє редагувалось vittore64501 в Пон 13 січ, 2020 20:52, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 13 січ, 2020 20:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Дааа...
От спеца по коалам, (панду не отличает),даже я такого не ожидал!
Мяу...
Хай щастить!
Додано: Пон 13 січ, 2020 20:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В целом, согласен. Но, как всегда, возникают нюансы.
Конкуренция часто заставляет поступать не так, как хочется.
Налоги, взимаемые с продажи, при экспорте возвращают многие. Это работает даже на бытовом уровне при вывозе штанов в чемодане туриста. С учетом этого фактора получается, что возврат НДС - это не преференция, а уравнивание возможностей.
Вряд ли стоит закалять предприятия излишней суровостью условий.
ЗЫ Качество и разумность организации взимания самого налога я не обсуждаю.
Додано: Пон 13 січ, 2020 20:48
p_vovk74
Всем подрезают и урезают,так почему экспортёры это неприкасаемая каста?
Ведь например у нас по прошлому году темп прироста возмещения был больше,чем рост самого экспорта?
Это как назвать?
Фиктивный экспорт процветает или как?
Знаете,при первом податковом Майдане примерно в 2010-м,Азаров прикрутил пенсионный фонд к единому налогу,тоже тогда говорили,что капец всем мелким,но ничё,платят,хотя слабые закрылись,но сейчас дружно все платят,государство регулярно рапортует о росте платежей по ЕСВ,его привязали к минималке и автоматом каждый год покращують,и ничего,вот и ничего не станется,если НДС ликвидируют,да косюки не купят очередную яхту,да не приедет какой-то бразилец в Шахтёр,но моей тёще поднимут на 200 грн пенсию и у неё будет праздник,даже 10 грн для очень многих людей важны, и не надо тут про мифические угробления экспорта,сильный выживет,слабый на свалку истории,если реформы\кастрации всем,то почему должны быть исключения???
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 13 січ, 2020 20:52
s0v7a
Дурачка включать научились,это круто,хоть есть чем на старости похвастаться
Начали "где я говорил про корзину",а закончили,что я "хамло",когда моканул в собственную калюжу старенького пёсика
Красава Сова,прощайте,думаю все поняли ху из ху,больше не надо ничего никому доказывать(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 13 січ, 2020 21:00
Если перевести на нормальный человеческий язык это взаимное метание какашками, получится следующее.
Сом в совсем некорректной форме поставил под сомнение применение метода скользящих средних (со специфическим набором данных) для практических валютных спекуляций с местной (неконвертируемой, к слову) валютой.
Вообще идея покупать ниже некого среднего значения и продавать выше не нова. Такой метод достаточно подробно описан как условный метод торговли во всемирно-известном бестселлере "Путь черепах".
Подобного рода идеи в профессиональных кругах (читай трейдерских) имеют репутацию "методов с не доказанной эффективностью".
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Пон 13 січ, 2020 21:00
Ви зробили мій старий новий рік
О, самозабующийся "цар" нявчати навчився!
А вже зрозумів що у Вас довга злобна памʼять! Ще і підтявкувати гарно виходить!
Не треби цього кожного разу доводити.
І, якщо б не Ваша самозазамбованність, Ви б давно знали, що я полюбляю на цьому форумі грати роль чорного кота Бегемота!
Дивіться, бо можу поцарапати! Мяу...
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Пон 13 січ, 2020 21:05, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Пон 13 січ, 2020 21:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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