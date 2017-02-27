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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 січ, 2020 21:18
[quote="4841182:s0v7a"][quote="4841167:дарий"]Дааа...
От спеца по коалам, (панду не отличает),даже я такого не ожидал!
Мяу...
Ви зробили мій старий новий рік.
О, самозабующийся "цар" нявчати
навчився!
Я вже зрозумів що у Вас довга злобна памʼять! Ще і підтявкувати гарно виходить!
Не треби цього кожного разу доводити.
І, якщо б не Ваша самозазамбованність, Ви б давно знали, що я полюбляю на цьому форумі грати роль чорного кота Бегемота!
Дивіться, бо можу поцарапати! Мяу...
ВО
[/size]Хай щастить![/color]
Не долгая, и, точно не Злобная...
Чаво и Вам желаю!
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Додано: Пон 13 січ, 2020 21:21
Сибарит написав:
Я имел в виду Global Refund.
Блин..... есть вещи , в которых я безнадежно дремуч
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Додано: Пон 13 січ, 2020 21:25
Вспоминаю свою очень мощную во всех планах преподавательницу по менеджменту,так вот она однажды сказала: пускай лучше будет недоученым,чем переученым,она была права,судя по знакомым,которые нахватались в свою голову много знаний,к росту производительности и эффективности это не приводит,человек понимает,что есть масса вариантов и зачастую ничего не делает,или долго думает и выбирает самый не правильный вариант,а откровенным дуракам(если что,то я это не к вам) везёт лучше,вижу цель,не вижу препятствий это более эффективная модель
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Пон 13 січ, 2020 21:26
somilitark написав: budivelnik написав: somilitark написав:
А что тут понимать,если вы не видите разницы между честным человеком,который не сумел получить доступ к богатствам Украины при её распиле на части и жирным котами,между нищим,который всю жизнь проработал и получил от государства фактически концлагерь и владельцами заводов и пароходов,я тоже не понимаю о чём говорить.
Дозвольте з Вами не погодитись
1 Житловий фонд був розділений між населенням більш-менш справедливо...
2 Вартість житлового фонду в рази перевищувала реальну вартість заводів-газет-пароплавів ( приблизно 0,9 млрд м2 *нехай 300 додарів = 270 млрд доларів)
3 Висновок
Населення змогло отримати свою частку створеного за 70 років десь на 80-90%...
Те що це ж населення не змогло усвідомити що квартира це капітал( практично у всьому світі ринкова вартість житла враховується як власність нарівні з вартістю виробничих і інших фондів) - це вже проблема
а - економічної освіти
б - самого населення
Сравнить хрущик в 51 м.кв.,цоколь,который получила мать тёщи,у которой в свою очередь было 5-ро детей,в свою очередь сама тёщя ничего не получала,стояла в очереди,но не успела получить,сравнить это "достояние" с заводами и пароходами,которые распилили всякие Ахметовы,это по-Будивельныковому сильно,очень сильно,у меня слов НЕТ!!!
Просто Будивельнику шото перепало. Тепер умнічає.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 21:35
somilitark написав:
ничего не станется,если НДС ликвидируют,да косюки не купят очередную яхту,да не приедет какой-то бразилец в Шахтёр,но моей тёще поднимут на 200 грн пенсию и у неё будет праздник,даже 10 грн
Читаю третью страницу Ваших мудрствований на эту тему, и понимаю только, что Ваша теща с ее нелегкой судьбой меня уже зае*ла до смерти. Потому что примеров тех, кто работал, а не пытался проскочить между капелек, надеясь, что и так прокатит, у меня предостаточно - и живут они теперь более или менее сносно. Любите свою тещу - сбросьтесь с женой и добавьте ей умопомрачительную сумму в 200 грн - скажите ей спасибо за счастливое детство жены и хорошую жену для Вас. За то время, пока Вы строчили эти тещелюбивые послания, вполне можно было заработать такую мелочь. А если не было можно - то с этого и начинайте, поучайте других, когда хоть свои проблемы решить сумеете.
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headshaker
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Додано: Пон 13 січ, 2020 21:36
somilitark написав:p_vovk74
Всем подрезают и урезают,так почему экспортёры это неприкасаемая каста?
Потому, что это действительно неприкасаемая каста. Это люди, которые умеют создавать что-то нужное людям, в том числе и за границей. Их надо холить и лелеять (в рамках законодательства), а не отнимать и делить.
Если вам так неймется - идите устраивайтесь на работу в налоговую или в прокуратуру. Ищите злоупотребления и отклонения от законодательно одобренных. Там вы принесете пользу людям. И маме.
Вы, видимо, сильно ненавидите свою маму, раз хотите чтобы жилось ей еще труднее. Вон, вы даже, видимо, не в состоянии ей помочь материально и не хотите чтобы общество было в состоянии ей помочь.
Вообще-то у меня 2 версии происходящего: или у Сомилитарка увели аккаунт или ему пора бросать курить эту х..ю, до добра она его не доведет.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 21:38
headshaker написав: somilitark написав:
ничего не станется,если НДС ликвидируют,да косюки не купят очередную яхту,да не приедет какой-то бразилец в Шахтёр,но моей тёще поднимут на 200 грн пенсию и у неё будет праздник,даже 10 грн
Читаю третью страницу Ваших мудрствований на эту тему, и понимаю только, что Ваша теща с ее нелегкой судьбой меня уже зае*ла до смерти. Потому что примеров тех, кто работал, а не пытался проскочить между капелек, надеясь, что и так прокатит, у меня предостаточно - и живут они теперь более или менее сносно. Любите свою тещу - сбросьтесь с женой и добавьте ей умопомрачительную сумму в 200 грн - скажите ей спасибо за счастливое детство жены и хорошую жену для Вас. За то время, пока Вы строчили эти тещелюбивые послания, вполне можно было заработать такую мелочь. А если не было можно - то с этого и начинайте, поучайте других, когда хоть свои проблемы решить сумеете.
Дійсно.
Давайте послухаємо скіглення про бідних експортерів.
А ще про бідних олігархів, які ледве зводять кінці з кінцями при ПА24.
Може про АвтоЗАЗ, який ойробляхери знищили.
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 13 січ, 2020 21:40, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 21:39
headshaker
понты закатили,а что сказать то хотели?
дать номер карты тёщи или как?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 21:41
somilitark написав:budivelnik
Будивельнык,МАТЬ тёщи получила 51 метр цоколя,в теории эту квартиру можно поменять на обычную однокомнатную,осталось выяснить где жить Маме тёщи,её двоим детям,трое живут в России,а также сыну тёщи,хорошо хоть две дочери ушли с жилплощади.
Сначала вникните в суть,а потом уже что-то меняйте и додумывайте.
Куда выселить 4 человека? Под мост и что-то сдавать,Будивельнык во всей красе))
Отец и мать тёщи,имея 5-ро детей получили 51 кв.м.,это значит,что все получили по 17 кв.метров,красотища сначала была от Совы,а на закуску от Будивельныка,волшебный вечер(((
Ще раз
1 Населення отримало хоч і не 100% рівномірно по ціні ,але краще ніж станом на сьогодні в Німеччині
В Німеччині - 100% житлового фонду - володіє 40% населення
В Україні - 100% житлового фонду володіє 90-95% населення
Те що чиясь мама (теща) дідо з бабою - не отримало пятикімнатну на Хрещатику не говорить про те що розподіл відбувся більш менш справедливо
2 Вартість житла,яке отримало населення - в рази перевищувало вартість виробничих фондів(які були зношені на 90% і практично не конкурентоздатні за рідким виключенням).
3 Те що 30% населення,отримавше житло яке практично не мало комерційної цінності - не говорить про те ,що 70% могло повноцінно скористатись тим що отримало
4 В Україні станом на 1991 рік не було 50 млн заводів-газет-пароплавів , і навіть не було 50 млн часточок заводів-газет -пароплавів , які по своїй вартості моглиб наблизитись до вартості житла ,яке отримав кожен з 50 млн мешканців шляхом приватизації
5 З моменту роздеребанювання України пройшло вже 27 років ,тому плакатись про колгосп 100 років без урожаю , чи завод червоне дишло(20 років без доходу) - можуть тільки неадеквати.
Адеквати давно могли використати свої отримані від приватизації житла капітали і примножити їх у ???? разів
Як приклад
Тут йдуть постійні дебати про депо ставки долар/гривня.....
Якщо в цьому всі такі розумні...У являєте свій дохід .якби в 1997 році Ви поклали на депо(акції) чи у власний бізнес вартість однокімнатної в 2000-10000 доларів( в залежності від місця розташування)
те що ви це не зробили не те що масово ,а цього не зробило навіть 10% від тих хто міг це зробити - говорить про те що Вам нічого не допомогло б,навіть якби Ви і стали власником збиткової шахти чи цукроварні....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Пон 13 січ, 2020 21:44
flyman написав:
Просто Будивельнику шото перепало. Тепер умнічає.
Перепало
Однокімнатна ,в якій жив я+дружина+двоє дітей.
В 1997 вона була продана і до 2005 я жив на зьомних квартирах....
Тепер умнічаю-бо маю право.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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