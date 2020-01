Додано: Пон 13 січ, 2020 21:26

somilitark написав: budivelnik написав: somilitark написав: А что тут понимать,если вы не видите разницы между честным человеком,который не сумел получить доступ к богатствам Украины при её распиле на части и жирным котами,между нищим,который всю жизнь проработал и получил от государства фактически концлагерь и владельцами заводов и пароходов,я тоже не понимаю о чём говорить. А что тут понимать,если вы не видите разницы между честным человеком,который не сумел получить доступ к богатствам Украины при её распиле на части и жирным котами,между нищим,который всю жизнь проработал и получил от государства фактически концлагерь и владельцами заводов и пароходов,я тоже не понимаю о чём говорить. Дозвольте з Вами не погодитись

1 Житловий фонд був розділений між населенням більш-менш справедливо...

2 Вартість житлового фонду в рази перевищувала реальну вартість заводів-газет-пароплавів ( приблизно 0,9 млрд м2 *нехай 300 додарів = 270 млрд доларів)

3 Висновок

Населення змогло отримати свою частку створеного за 70 років десь на 80-90%...

Те що це ж населення не змогло усвідомити що квартира це капітал( практично у всьому світі ринкова вартість житла враховується як власність нарівні з вартістю виробничих і інших фондів) - це вже проблема

а - економічної освіти

Сравнить хрущик в 51 м.кв.,цоколь,который получила мать тёщи,у которой в свою очередь было 5-ро детей,в свою очередь сама тёщя ничего не получала,стояла в очереди,но не успела получить,сравнить это "достояние" с заводами и пароходами,которые распилили всякие Ахметовы,это по-Будивельныковому сильно,очень сильно,у меня слов НЕТ!!! Сравнить хрущик в 51 м.кв.,цоколь,который получила мать тёщи,у которой в свою очередь было 5-ро детей,в свою очередь сама тёщя ничего не получала,стояла в очереди,но не успела получить,сравнить это "достояние" с заводами и пароходами,которые распилили всякие Ахметовы,это по-Будивельныковому сильно,очень сильно,у меня слов НЕТ!!!

Просто Будивельнику шото перепало. Тепер умнічає. Просто Будивельнику шото перепало. Тепер умнічає.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/