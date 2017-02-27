Додано: Пон 13 січ, 2020 21:35

somilitark написав: ничего не станется,если НДС ликвидируют,да косюки не купят очередную яхту,да не приедет какой-то бразилец в Шахтёр,но моей тёще поднимут на 200 грн пенсию и у неё будет праздник,даже 10 грн ничего не станется,если НДС ликвидируют,да косюки не купят очередную яхту,да не приедет какой-то бразилец в Шахтёр,но моей тёще поднимут на 200 грн пенсию и у неё будет праздник,даже 10 грн

Читаю третью страницу Ваших мудрствований на эту тему, и понимаю только, что Ваша теща с ее нелегкой судьбой меня уже зае*ла до смерти. Потому что примеров тех, кто работал, а не пытался проскочить между капелек, надеясь, что и так прокатит, у меня предостаточно - и живут они теперь более или менее сносно. Любите свою тещу - сбросьтесь с женой и добавьте ей умопомрачительную сумму в 200 грн - скажите ей спасибо за счастливое детство жены и хорошую жену для Вас. За то время, пока Вы строчили эти тещелюбивые послания, вполне можно было заработать такую мелочь. А если не было можно - то с этого и начинайте, поучайте других, когда хоть свои проблемы решить сумеете.