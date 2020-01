Додано: Пон 13 січ, 2020 21:58

sergey_sryvkin написав: vovan_prm написав: Вот смотрите: наши любимые экспортеры не смогли добиться эффективности своей деятельности даже за многие годы бесконечных налоговых преференций. (в виде компенсации НДС).

Компенсация НДС - не преференция.

Компенсация НДС - не преференция.

В Европе можете получить "компенсацию НДС" прямо в аеропорту по чекам на ваши покупки Если вьівозите товар из страньі.

Ніт, там тільки печатку можеш отримати. Ніт, там тільки печатку можеш отримати.

