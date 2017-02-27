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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 січ, 2020 21:44
p_vovk74
Ещё один понтовик,да вы крутой перец,у вас всё получилось,но я за отмену НДС,может вы с фиктивного возврата налога кормитесь,то я могу вас понять,вы как многие пристроились к кормящей сиське и ничего не хотите менять,это форум,у вас своё мнение,у меня своё,останемся при своих.
А переходить на персоналии с закидонами:что не можешь ей дать эти 200 грн я презираю,я даю и больше,она когда была в состоянии,то работала у меня,я за то,что бы государство выполняло свои функции,а не делёжку,своим всё,остальным ничего.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 21:51
vovan_prm написав:
Вот смотрите: наши любимые экспортеры не смогли добиться эффективности своей деятельности даже за многие годы бесконечных налоговых преференций. (в виде компенсации НДС).
Компенсация НДС - не преференция.
В Европе можете получить "компенсацию НДС" прямо в аеропорту по чекам на ваши покупки
Если вьівозите товар из страньі.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 21:52
p_vovk74 написав:
Потому, что это действительно неприкасаемая каста. Это люди, которые умеют создавать что-то нужное людям, в том числе и за границей. Их надо холить и лелеять (в рамках законодательства), а не отнимать и делить.
Да что ж это такое???? Массовый психоз какой-то в самом деле.....
Наши экспортеры-флагманы, металурги и с/х трейдеры, продают обычные сырьевые товары по обычным биржевым котировкам.
Они создают то, что и еще тысячи производителей в мире. А продают на внешних рынках только в рамках предоставленных государству Украина квот.
Снова никуда без преференций....
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Додано: Пон 13 січ, 2020 21:53
somilitark написав:
headshaker
понты закатили,а что сказать то хотели?
дать номер карты тёщи или как?
Картина "Нахлебник". Холст, масло ... тьфу, форум, экран, клавиатура.
Вот видите, ведь можете же коротко! - зачем же было на столько сообщений бодягу разводить-то?
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Додано: Пон 13 січ, 2020 21:54
budivelnik написав:
Адеквати давно могли використати свої отримані від приватизації житла капітали і примножити їх у ???? разів
Як приклад
Тут йдуть постійні дебати про депо ставки долар/гривня.....
Якщо в цьому всі такі розумні...У являєте свій дохід .якби в 1997 році Ви поклали на депо(акції) чи у власний бізнес вартість однокімнатної в 2000-10000 доларів( в залежності від місця розташування)те що ви це не зробили не те що масово
,а цього не зробило навіть 10% від тих хто міг це зробити - говорить про те що Вам нічого не допомогло б,навіть якби Ви і стали власником збиткової шахти чи цукроварні....
Снова ты эту когнитивную ошибку сюди несешь? Усвой, пож-ста: единственное, что формирует ценность рынка жилья - это инвестиционный спрос! Без наличия внешних денег рынка продажи нет как такового - есть только рынок обмена!
Если бы продавцы квартир вышли с предложением массово, это обвалило бы его даже с тех низких ценовых значений, на которых он находился (и находится по сегодня). Никто бы в здравом уме не фондировал такой рынок. Взять жилье в качестве обеспечения - это значит сделать себе дыру в балансе!
Даже сегодня, когда массово объекты не выбрасываются на рынок, кредитуется не более половины оценочной стоимости. А если бы рынок предложения был выше рынка спроса, скажем, в 5-10 раз, никто бы и 20% не дал (в 2009-м, 2014-2015-х вообще не кредитовали)
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Додано: Пон 13 січ, 2020 21:54
Vadim V написав:
почему в УКРАИНЕ МОЖНО БЕЗНАКАЗАННО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОФШОРАМИ ?
В Україні не можна "користуватись офшорами"
Можна співпрацювати з компаніями, зареєстрованими в офшорних зонах. І так, це законно, і не тільки в Україні.
теоретично транзакції з офшорами можна обкласти додатковими податками. Але це теж буде дискрімінація.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 21:55
sergey_sryvkin написав: vovan_prm написав:
Вот смотрите: наши любимые экспортеры не смогли добиться эффективности своей деятельности даже за многие годы бесконечных налоговых преференций. (в виде компенсации НДС).
Компенсация НДС - не преференция.
А что?
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Додано: Пон 13 січ, 2020 21:56
somilitark написав: budivelnik написав:
Тепер умнічаю-бо маю право.
Прапорщик это навсегда,вы очень себе льстите(((
В крайньому випадку стартуючи з умов які були гірші від умов вашої тещі(51 м2 на 5 осіб в неї і 31 м2 на 4 осіб в мене) - і 7 років будучи поза бізнесом в армії - мої результати швидше за все в рази кращі від Ваших
І хто після цього грамотний-а хто спливає жовчю?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Пон 13 січ, 2020 21:56
somilitark написав:
сейчас дружно все платят,государство регулярно рапортует о росте платежей по ЕСВ,его привязали к минималке и автоматом каждый год покращують,и ничего,вот и ничего не станется
Бвльше 200000 ФОП припинило свою діяльність в 2019. І шо? Нічого?
20000 сімей стали на шлях ледь виживання, більше ніж півмільйона людей стали бідними. А суму недоплачного ЄСВ в пенсійний фонд за рік від 200-т тисяч самі порахуєте? Га? Так, так - в той пенсійний, звідки Ваша теща ще таки слава Богу отримує тих нещасних 1700 грн. Ще в три рази збільшиться кількість "розкулачених" ФОПів в цьому році і всі ми побачимо, що Ви тоді заспіваєте про пенсію своєї тещі, а все до того і йде - діджиталізованих шарікових в новому уряді як собак нестріляних, а результат поки що один - обібрати бідних, бо багатих боязко, дадуть по руках, а далі трава не рости
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 21:58
sergey_sryvkin написав: vovan_prm написав:
Вот смотрите: наши любимые экспортеры не смогли добиться эффективности своей деятельности даже за многие годы бесконечных налоговых преференций. (в виде компенсации НДС).
Компенсация НДС - не преференция.
В Европе можете получить "компенсацию НДС" прямо в аеропорту по чекам на ваши покупки
Если вьівозите товар из страньі.
Ніт, там тільки печатку можеш отримати.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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