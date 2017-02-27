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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 34713472347334743475>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 129
ниже 23
8%
10
23.01-23.50
15%
19
23.51-24.0
16%
21
24.01-24.5
16%
21
24.51-25.0
13%
17
25.01-25.5
12%
15
25.51-26
8%
10
выше 26
12%
16
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:00

:arrow:
Востаннє редагувалось vovan_prm в Пон 13 січ, 2020 22:02, всього редагувалось 1 раз.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:02

  budivelnik написав:
  flyman написав:Просто Будивельнику шото перепало. Тепер умнічає.
Перепало
Однокімнатна ,в якій жив я+дружина+двоє дітей.
В 1997 вона була продана і до 2005 я жив на зьомних квартирах....
Тепер умнічаю-бо маю право.

Це дійсно заслуговує на похвалу, коли чоловік зміг своєю працею покращити умови життя та водночас забезпечувати сім'ю, де вже 4-ро (чимало,як на мене) дітей.
Висловлювати свою думку ніхто не забороняє, так само як і погоджуватись з іншими чи ні.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:02

  Василь-Рівне написав:
  somilitark написав:сейчас дружно все платят,государство регулярно рапортует о росте платежей по ЕСВ,его привязали к минималке и автоматом каждый год покращують,и ничего,вот и ничего не станется

Бвльше 200000 ФОП припинило свою діяльність в 2019. І шо? Нічого? :twisted: 20000 сімей стали на шлях ледь виживання, більше ніж півмільйона людей стали бідними. А суму недоплачного ЄСВ в пенсійний фонд за рік від 200-т тисяч самі порахуєте? Га? Так, так - в той пенсійний, звідки Ваша теща ще таки слава Богу отримує тих нещасних 1700 грн. Ще в три рази збільшиться кількість "розкулачених" ФОПів в цьому році і всі ми побачимо, що Ви тоді заспіваєте про пенсію своєї тещі, а все до того і йде - діджиталізованих шарікових в новому уряді як собак нестріляних, а результат поки що один - обібрати бідних, бо багатих боязко, дадуть по руках, а далі трава не рости :twisted:

200000 Долярчиків з доходом до 11000 грн. місяць
Вони навіть на мінімальну пенсію собі не можуть ЄСВ проплатити для стажу.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 13 січ, 2020 22:04, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Какая то фигня, на них не напасешься Столько новых лиц, офигеть

Не мое.
Эта гламурная дама - Наталья Чеботарёва, с сентября возглавляющая налоговую службу в Одесской области. Сегодня её поймали на взятке в 25 килодолларов. Но не на получении, а наоборот: Чеботарёва предлагала платить эту сумму ежемесячно сотруднику прокуратуры за то, чтобы он её не трогал. Вдумайтесь: 25 тысяч долларов в месяц. И это только прокуратура. А ведь есть ещё НАБУ, СБУ, ГБР, собственное начальство, да ещё и себя надо не обидеть! Сколько же РЕАЛЬНО "зарабатывают" начальники региональных налоговых в месяц? Тысяч 300?Зображення
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:04

  p_vovk74 написав:
  somilitark написав:p_vovk74
Всем подрезают и урезают,так почему экспортёры это неприкасаемая каста?

Потому, что это действительно неприкасаемая каста. Это люди, которые умеют создавать что-то нужное людям, в том числе и за границей. Их надо холить и лелеять (в рамках законодательства), а не отнимать и делить.
Если вам так неймется - идите устраивайтесь на работу в налоговую или в прокуратуру. Ищите злоупотребления и отклонения от законодательно одобренных.


Если по справедливости, то $160 украинских миллиардов за рубежом - это на 90% деньги экспортеров, которые вывезли товар из Украины, а деньги частично оставили себе за рубежом в офшорках и банках, потратили на виллы и яхты. Так повелось с конца 80-х.
И немного раздражает, когда они поднимают хай про высокие цены на газ, электричество, низкий курс, публично рыдают, что работают на пределе рентабельности ….
На фоне их яхт и личных самолетов особенно циничны их сетования по поводу заниженного курса гривны и невыносимо высокой минималки.
Если папа сносно кормит и одевает вашу семью, но при этом куда больше пробухивает, тратит на баб и карты, не рисуйте с него икону. :oops: О вас он наверно думает в последнюю очередь. Вот также и большинство ваших экспортеров (они же по совместительству олигархи). В последнюю очередь о своих рабочих и о своей стране.
Пора уже больше справедливости. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:05

  zРадио написав:Усвой, пож-ста: единственное, что формирует ценность рынка жилья - это инвестиционный спрос! Без наличия внешних денег рынка продажи нет как такового - есть только рынок обмена!
Тепер ти усвідом
1 Додаткові гроші потрібні виключно при виготовленні НОВОГО продукту
Вже збудоване житло(10-50 річна вторинка) додаткових грошей не потребує для операцій продажу/купівлі ,бо кількість(вартість) товарів при цій операції не змінюється.
Це до твоєї твердолобості хоч доходить?
2 Від того що житло змінило власників - не змінюється кількість людей яким потрібно десь жити
Приклад німців - 60% власників - 100% живуть
3 Як тільки людина продала житло(перестала бути його власником) у неї на руках матеріалізувалась сумма за яку вона може орендувати це ж продане комусь житло - тому продане житло простойовати не буде
4 Внаслідок того ,що вартість житла на два порядки вища від вартості місячної оренди - людина може запустити в оборот 99% отриманої суми на розвиток власного бізнесу(кваліфікації) і так далі, чим
а - пришвидшить створення матцінностей в державі
б - пришвидшить оборот грошей в державі
І цей пришвидшений оборот -називається розвитком який збільшує ВВП... а от збільшення ВВП вже потребує збільшення грошової маси ,але Нацбанк завжди і з радістю надрукує папірці.якщо будуть створені матеріальні цінності.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:08

  Ой+ написав:
  sergey_sryvkin написав:Мабуть, якби був варiант пiд 25%, я б клав пiд 25%.
Або це було тiльки в один якийсь рiк, що я не встиг скористуватися.


Повторюємся. Я Вам уже наводив приклади, у 2000-2001 можна було в ФіК грн. під 36 % з щомісячною виплатою

1) де зараз той ФіК?..
2) в нашому місті його ніколи не було. <збрехав, був, проіснував років зо 3-4, у 10х, в квартирному приміщенні, зараз там аптека>
Тобто все це, мабуть, було, якщо ви кажете, але десь, тимчасово та ризиковано.
Ну і я в ті часи за депозити не пам'ятаю, не до них тоді було.
  Ой+ написав:Потім бувало по різному, але в середньому 20% набігало,

Я десь з другої половини нульових користуюся депозитами. Завжди намагався вибирати найкращі пропозиції з наявних. Були Надра, Альфа, Приват, Ощад, ПУМБ, ОТП, Кредитпром, Дельта, Хрещатик, Укргаз, Укрпром, Укрсоц, Укркоммун, Київська Русь, мабуть всіх вже й не згадаю. Якщо воно десь і набігало - але, не у мене. Не було таких відсотків " в середньому" и близько. ІНКОЛИ - було до 20%.
  Ой+ написав:у 2015-16 приват чистими давав з щомісячною 25, а це чуть не половина всіх вкладів на той час.

А податок на депо тоді вже був?.. Якщо ні, то, здається, з 15 по 16 і гривня впала відсотків на 20. Валютні депо були вигідніші. Та й нести у 2015 гривню на депо після Дебальцева якось не тягнуло...
  Ой+ написав:Зараз так як пише Лібо всім працювати. Перефразовуючи О.Бендера, якщо рантьє не вийшло, то треба перекваліфіковуватись в управдоми.

Та рантьє то не професія. Якщо б воно так працювало, вже усі давно були б на ренті, та ніхто б нічого не робив. Щоб бути рантьє - треба мати ДОСТАТНЬО грошей, щоб вистачило до кінця життя. А заробити їх самою рентою - не вийде.
Востаннє редагувалось sergey_sryvkin в Пон 13 січ, 2020 22:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:08

  budivelnik написав:
  somilitark написав:
  budivelnik написав:Тепер умнічаю-бо маю право.
Прапорщик это навсегда,вы очень себе льстите(((
В крайньому випадку стартуючи з умов які були гірші від умов вашої тещі(51 м2 на 5 осіб в неї і 31 м2 на 4 осіб в мене) - і 7 років будучи поза бізнесом в армії - мої результати швидше за все в рази кращі від Ваших
І хто після цього грамотний-а хто спливає жовчю?

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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:10

  Василь-Рівне написав:
  somilitark написав:сейчас дружно все платят,государство регулярно рапортует о росте платежей по ЕСВ,его привязали к минималке и автоматом каждый год покращують,и ничего,вот и ничего не станется

Більше 200000 ФОП припинило свою діяльність в 2019. І шо? Нічого? :twisted: 20000 сімей стали на шлях ледь виживання, більше ніж півмільйона людей стали бідними.

З останніх новин, три торгові точки закрилися, а їх власники поїхали на роботу до Польщі.
Статистика рапортує, що за 2019 рік в Україні стало на 2% більше зареєстрованих ФОП. Про це повідомляє YouControl з посиланням на дані з держреєстрів. Переважно це - підприємці, зайняті в сфері IT. Такий низький показник зростання пояснюється частково тим, що закрилося за рік майже стільки ж ФОП, скільки і відкрилося. А деякі не протрималися й року. https://senior.ua/articles/pdsumki-2019 ... klki--v-it
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:11

  freeze написав: Сколько же РЕАЛЬНО "зарабатывают" начальники региональных налоговых в месяц? Тысяч 300?


Но ведь их начали брать. Мы с удивлением увидели, что и прокуроры бывают честными. Хотелось бы пожелать новой власти успехов в этом направлении.
Гончарук же в свое время публично сказал, нам наверх больше ничего нести не надо. :?
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