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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 січ, 2020 22:00
Востаннє редагувалось vovan_prm в Пон 13 січ, 2020 22:02, всього редагувалось 1 раз.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Пон 13 січ, 2020 22:02
Це дійсно заслуговує на похвалу, коли чоловік зміг своєю працею покращити умови життя та водночас забезпечувати сім'ю, де вже 4-ро (чимало,як на мене) дітей.
Висловлювати свою думку ніхто не забороняє, так само як і погоджуватись з іншими чи ні.
Додано: Пон 13 січ, 2020 22:02
200000 Долярчиків з доходом до 11000 грн. місяць
Вони навіть на мінімальну пенсію собі не можуть ЄСВ проплатити для стажу.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 13 січ, 2020 22:04, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 13 січ, 2020 22:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Какая то фигня, на них не напасешься Столько новых лиц, офигеть
Не мое.
Эта гламурная дама - Наталья Чеботарёва, с сентября возглавляющая налоговую службу в Одесской области. Сегодня её поймали на взятке в 25 килодолларов. Но не на получении, а наоборот: Чеботарёва предлагала платить эту сумму ежемесячно сотруднику прокуратуры за то, чтобы он её не трогал. Вдумайтесь: 25 тысяч долларов в месяц. И это только прокуратура. А ведь есть ещё НАБУ, СБУ, ГБР, собственное начальство, да ещё и себя надо не обидеть! Сколько же РЕАЛЬНО "зарабатывают" начальники региональных налоговых в месяц? Тысяч 300?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 13 січ, 2020 22:04
Если по справедливости, то $160 украинских миллиардов за рубежом - это на 90% деньги экспортеров, которые вывезли товар из Украины, а деньги частично оставили себе за рубежом в офшорках и банках, потратили на виллы и яхты. Так повелось с конца 80-х.
И немного раздражает, когда они поднимают хай про высокие цены на газ, электричество, низкий курс, публично рыдают, что работают на пределе рентабельности ….
На фоне их яхт и личных самолетов особенно циничны их сетования по поводу заниженного курса гривны и невыносимо высокой минималки.
Если папа сносно кормит и одевает вашу семью, но при этом куда больше пробухивает, тратит на баб и карты, не рисуйте с него икону. О вас он наверно думает в последнюю очередь. Вот также и большинство ваших экспортеров (они же по совместительству олигархи). В последнюю очередь о своих рабочих и о своей стране.
Пора уже больше справедливости.
Додано: Пон 13 січ, 2020 22:05
Тепер ти усвідом
1 Додаткові гроші потрібні виключно при виготовленні НОВОГО продукту
Вже збудоване житло(10-50 річна вторинка) додаткових грошей не потребує для операцій продажу/купівлі ,бо кількість(вартість) товарів при цій операції не змінюється.
Це до твоєї твердолобості хоч доходить?
2 Від того що житло змінило власників - не змінюється кількість людей яким потрібно десь жити
Приклад німців - 60% власників - 100% живуть
3 Як тільки людина продала житло(перестала бути його власником) у неї на руках матеріалізувалась сумма за яку вона може орендувати це ж продане комусь житло - тому продане житло простойовати не буде
4 Внаслідок того ,що вартість житла на два порядки вища від вартості місячної оренди - людина може запустити в оборот 99% отриманої суми на розвиток власного бізнесу(кваліфікації) і так далі, чим
а - пришвидшить створення матцінностей в державі
б - пришвидшить оборот грошей в державі
І цей пришвидшений оборот -називається розвитком який збільшує ВВП... а от збільшення ВВП вже потребує збільшення грошової маси ,але Нацбанк завжди і з радістю надрукує папірці.якщо будуть створені матеріальні цінності.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Пон 13 січ, 2020 22:08
1) де зараз той ФіК?..
2) в нашому місті його ніколи не було. <збрехав, був, проіснував років зо 3-4, у 10х, в квартирному приміщенні, зараз там аптека>
Тобто все це, мабуть, було, якщо ви кажете, але десь, тимчасово та ризиковано.
Ну і я в ті часи за депозити не пам'ятаю, не до них тоді було.
Я десь з другої половини нульових користуюся депозитами. Завжди намагався вибирати найкращі пропозиції з наявних. Були Надра, Альфа, Приват, Ощад, ПУМБ, ОТП, Кредитпром, Дельта, Хрещатик, Укргаз, Укрпром, Укрсоц, Укркоммун, Київська Русь, мабуть всіх вже й не згадаю. Якщо воно десь і набігало - але, не у мене. Не було таких відсотків " в середньому" и близько. ІНКОЛИ - було до 20%.
А податок на депо тоді вже був?.. Якщо ні, то, здається, з 15 по 16 і гривня впала відсотків на 20. Валютні депо були вигідніші. Та й нести у 2015 гривню на депо після Дебальцева якось не тягнуло...
Та рантьє то не професія. Якщо б воно так працювало, вже усі давно були б на ренті, та ніхто б нічого не робив. Щоб бути рантьє - треба мати ДОСТАТНЬО грошей, щоб вистачило до кінця життя. А заробити їх самою рентою - не вийде.
Востаннє редагувалось sergey_sryvkin в Пон 13 січ, 2020 22:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 13 січ, 2020 22:08
Помнится, мама будильника жила в трехкомнатной с совка.
Что тогда сынишку не пустила?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 13 січ, 2020 22:10
З останніх новин, три торгові точки закрилися, а їх власники поїхали на роботу до Польщі.
Статистика рапортує, що за 2019 рік в Україні стало на 2% більше зареєстрованих ФОП. Про це повідомляє YouControl з посиланням на дані з держреєстрів. Переважно це - підприємці, зайняті в сфері IT. Такий низький показник зростання пояснюється частково тим, що закрилося за рік майже стільки ж ФОП, скільки і відкрилося. А деякі не протрималися й року.
Додано: Пон 13 січ, 2020 22:11
Но ведь их начали брать. Мы с удивлением увидели, что и прокуроры бывают честными. Хотелось бы пожелать новой власти успехов в этом направлении.
Гончарук же в свое время публично сказал, нам наверх больше ничего нести не надо.
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