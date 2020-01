Додано: Пон 13 січ, 2020 22:02

сейчас дружно все платят,государство регулярно рапортует о росте платежей по ЕСВ,его привязали к минималке и автоматом каждый год покращують,и ничего,вот и ничего не станется

Бвльше 200000 ФОП припинило свою діяльність в 2019. І шо? Нічого? 20000 сімей стали на шлях ледь виживання, більше ніж півмільйона людей стали бідними. А суму недоплачного ЄСВ в пенсійний фонд за рік від 200-т тисяч самі порахуєте? Га? Так, так - в той пенсійний, звідки Ваша теща ще таки слава Богу отримує тих нещасних 1700 грн. Ще в три рази збільшиться кількість "розкулачених" ФОПів в цьому році і всі ми побачимо, що Ви тоді заспіваєте про пенсію своєї тещі, а все до того і йде - діджиталізованих шарікових в новому уряді як собак нестріляних, а результат поки що один - обібрати бідних, бо багатих боязко, дадуть по руках, а далі трава не рости

200000 Долярчиків з доходом до 11000 грн. місяць

200000 Долярчиків з доходом до 11000 грн. місяць

Вони навіть на мінімальну пенсію собі не можуть ЄСВ проплатити для стажу.

