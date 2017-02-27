Додано: Пон 13 січ, 2020 22:08

Ой+ написав: sergey_sryvkin написав: Мабуть, якби був варiант пiд 25%, я б клав пiд 25%.

Або це було тiльки в один якийсь рiк, що я не встиг скористуватися. Мабуть, якби був варiант пiд 25%, я б клав пiд 25%.Або це було тiльки в один якийсь рiк, що я не встиг скористуватися.



Повторюємся. Я Вам уже наводив приклади, у 2000-2001 можна було в ФіК грн. під 36 % з щомісячною виплатою Повторюємся. Я Вам уже наводив приклади, у 2000-2001 можна було в ФіК грн. під 36 % з щомісячною виплатою

Ой+ написав: Потім бувало по різному, але в середньому 20% набігало,

Потім бувало по різному, але в середньому 20% набігало,

Ой+ написав: у 2015-16 приват чистими давав з щомісячною 25, а це чуть не половина всіх вкладів на той час.

у 2015-16 приват чистими давав з щомісячною 25, а це чуть не половина всіх вкладів на той час.

Ой+ написав: Зараз так як пише Лібо всім працювати. Перефразовуючи О.Бендера, якщо рантьє не вийшло, то треба перекваліфіковуватись в управдоми. Зараз так як пише Лібо всім працювати. Перефразовуючи О.Бендера, якщо рантьє не вийшло, то треба перекваліфіковуватись в управдоми.

1) де зараз той ФіК?..2) в нашому місті його ніколи не було. <збрехав, був, проіснував років зо 3-4, у 10х, в квартирному приміщенні, зараз там аптека>Тобто все це, мабуть, було, якщо ви кажете, але десь, тимчасово та ризиковано.Ну і я в ті часи за депозити не пам'ятаю, не до них тоді було.Я десь з другої половини нульових користуюся депозитами. Завжди намагався вибирати найкращі пропозиції з наявних. Були Надра, Альфа, Приват, Ощад, ПУМБ, ОТП, Кредитпром, Дельта, Хрещатик, Укргаз, Укрпром, Укрсоц, Укркоммун, Київська Русь, мабуть всіх вже й не згадаю. Якщо воно десь і набігало - але, не у мене. Не було таких відсотків " в середньому" и близько. ІНКОЛИ - було до 20%.А податок на депо тоді вже був?.. Якщо ні, то, здається, з 15 по 16 і гривня впала відсотків на 20. Валютні депо були вигідніші. Та й нести у 2015 гривню на депо після Дебальцева якось не тягнуло...Та рантьє то не професія. Якщо б воно так працювало, вже усі давно були б на ренті, та ніхто б нічого не робив. Щоб бути рантьє - треба мати ДОСТАТНЬО грошей, щоб вистачило до кінця життя. А заробити їх самою рентою - не вийде.