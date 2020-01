Додано: Пон 13 січ, 2020 22:16

Наталья Чеботарёва, с сентября возглавляющая налоговую службу в Одесской области. Сегодня её поймали на взятке в 25 килодолларов.



Они ведь НИКОГДА не нажрутся! Это АКСИОМА!

"The quieter you become, the more you are able to hear"