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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3472347334743475>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 129
ниже 23
8%
10
23.01-23.50
15%
19
23.51-24.0
16%
21
24.01-24.5
16%
21
24.51-25.0
13%
17
25.01-25.5
12%
15
25.51-26
8%
10
выше 26
12%
16
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:13

  Libo написав:
  p_vovk74 написав:
  somilitark написав:p_vovk74
Всем подрезают и урезают,так почему экспортёры это неприкасаемая каста?

Потому, что это действительно неприкасаемая каста. Это люди, которые умеют создавать что-то нужное людям, в том числе и за границей. Их надо холить и лелеять (в рамках законодательства), а не отнимать и делить.
Если вам так неймется - идите устраивайтесь на работу в налоговую или в прокуратуру. Ищите злоупотребления и отклонения от законодательно одобренных.


Если по справедливости, то $160 украинских миллиардов за рубежом - это на 90% деньги экспортеров, которые вывезли товар из Украины, а деньги частично оставили себе за рубежом в офшорках и банках, потратили на виллы и яхты. Так повелось с конца 80-х.
И немного раздражает, когда они поднимают хай про высокие цены на газ, электричество, низкий курс, публично рыдают, что работают на пределе рентабельности ….
На фоне их яхт и личных самолетов особенно циничны их сетования по поводу заниженного курса гривны и невыносимо высокой минималки.
Если папа сносно кормит и одевает вашу семью, но при этом куда больше пробухивает, тратит на баб и карты, не рисуйте с него икону. :oops: О вас он наверно думает в последнюю очередь. Вот также и большинство ваших экспортеров (они же по совместительству олигархи). В последнюю очередь о своих рабочих и о своей стране.
Пора уже больше справедливости. :?


Я уже как то писал ...
У налоговой ,НАБУ ,ГПУ, , ЕБУ есть претензии ?
Претензий НЕТ !!"!
Значит все законно.

м....ля.... Вы что сегодня все вместе парик Кобзона сп...и и выкурили его. ?
холява
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Наталья Чеботарёва, с сентября возглавляющая налоговую службу в Одесской области. Сегодня её поймали на взятке в 25 килодолларов.


Они ведь НИКОГДА не нажрутся! Это АКСИОМА!
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:17

  холява написав:

Я уже как то писал ...
У налоговой ,НАБУ ,ГПУ, , ЕБУ есть претензии ?
Претензий НЕТ !!"!
Значит все законно.

м....ля.... Вы что сегодня все вместе парик Кобзона сп...и и выкурили его. ?

Ну ясно: не пойман - не вор.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:18

  shapo написав:
  budivelnik написав:
  somilitark написав:Прапорщик это навсегда,вы очень себе льстите(((
В крайньому випадку стартуючи з умов які були гірші від умов вашої тещі(51 м2 на 5 осіб в неї і 31 м2 на 4 осіб в мене) - і 7 років будучи поза бізнесом в армії - мої результати швидше за все в рази кращі від Ваших
І хто після цього грамотний-а хто спливає жовчю?
Помнится, мама будильника жила в трехкомнатной с совка.
Что тогда сынишку не пустила?
Тому що в мами є ще й дочка
Мама з дочкою і сімєю дочки(дочка+чоловік+дитина) - залишилась в трьохкімнатній (55 м2)
Мені віддали однокімнатну(батькову,після його смерті).
Так що не ловіть мене на дрібницях - самі в пастку і потрапите
Своїм повідомленням дали мені можливість додати плюсиків в карму
Себе показали склочно-жовчним....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:18

Для того, щоб продати житло - треба щоб хтось, ХТО МАЄ ГРОШІ, його купив.
Якщо бажаючих з грошима не буде - житло продати не вдасться.


  budivelnik написав:
  zРадио написав:Усвой, пож-ста: единственное, что формирует ценность рынка жилья - это инвестиционный спрос! Без наличия внешних денег рынка продажи нет как такового - есть только рынок обмена!
Тепер ти усвідом
1 Додаткові гроші потрібні виключно при виготовленні НОВОГО продукту
Вже збудоване житло(10-50 річна вторинка) додаткових грошей не потребує для операцій продажу/купівлі ,бо кількість(вартість) товарів при цій операції не змінюється.
Це до твоєї твердолобості хоч доходить?
2 Від того що житло змінило власників - не змінюється кількість людей яким потрібно десь жити
Приклад німців - 60% власників - 100% живуть
3 Як тільки людина продала житло(перестала бути його власником) у неї на руках матеріалізувалась сумма за яку вона може орендувати це ж продане комусь житло - тому продане житло простойовати не буде
4 Внаслідок того ,що вартість житла на два порядки вища від вартості місячної оренди - людина може запустити в оборот 99% отриманої суми на розвиток власного бізнесу(кваліфікації) і так далі, чим
а - пришвидшить створення матцінностей в державі
б - пришвидшить оборот грошей в державі
І цей пришвидшений оборот -називається розвитком який збільшує ВВП... а от збільшення ВВП вже потребує збільшення грошової маси ,але Нацбанк завжди і з радістю надрукує папірці.якщо будуть створені матеріальні цінності.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:20

  fler написав:Статистика рапортує, що за 2019 рік в Україні стало на 2% більше зареєстрованих ФОП. Про це повідомляє YouControl з посиланням на дані з держреєстрів. Переважно це - підприємці, зайняті в сфері IT. Такий низький показник зростання пояснюється частково тим, що закрилося за рік майже стільки ж ФОП, скільки і відкрилося. А деякі не протрималися й року.
Але при збільшенні мінімалки на практично 20% - збори по ЄСВ збільшаться на 22% -що при сталій кількості пенсіонерів = збільшенню пенсій на 22%...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:22

  sergey_sryvkin написав:
  Vadim V написав:почему в УКРАИНЕ МОЖНО БЕЗНАКАЗАННО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОФШОРАМИ ?


В Україні не можна "користуватись офшорами"
Можна співпрацювати з компаніями, зареєстрованими в офшорних зонах. І так, це законно, і не тільки в Україні.
теоретично транзакції з офшорами можна обкласти додатковими податками. Але це теж буде дискрімінація.


Изначально открытие офшоров украинскими гражданами было уголовным преступлением. Ибо тогда еще была статья в УК за открытие счетов в иностранных банках, которую отменили совсем недавно.
Но!
Офшорную компанию нельзя было открыть без счета в банке! Т.е. сначала надо было открыть счет в иностранном банке, совершив по украинскому законодательству уголовное преступление, и только потом зарегистрировать компанию.
В Украине про это никого не спрашивали.
Все с потом ходили и рассказывали, у меня не счет в иностранном банке, у меня десять иностранных компаний. Можно было брать и садить всем списком. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

fler написав: Такий низький показник зростання пояснюється частково тим, що закрилося за рік майже стільки ж ФОП, скільки і відкрилося. А деякі не протрималися й року.


Декабрь 2019 похоже на многолетний минимум новых регистраций ФОПов.
Люди разочаровались в возможности ведения малого семейного хозяйства.

Зображення
Востаннє редагувалось freeze в Пон 13 січ, 2020 22:28, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Во, блин, народ поперло на старыйновый...
Точно, все Оливье доели....
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:23

  budivelnik написав:Тепер ти усвідом
1 Додаткові гроші потрібні виключно при виготовленні НОВОГО продукту
Вже збудоване житло(10-50 річна вторинка) додаткових грошей не потребує для операцій продажу/купівлі ,бо кількість(вартість) товарів при цій операції не змінюється.
Це до твоєї твердолобості хоч доходить?
2 Від того що житло змінило власників - не змінюється кількість людей яким потрібно десь жити
Приклад німців - 60% власників - 100% живуть
3 Як тільки людина продала житло(перестала бути його власником) у неї на руках матеріалізувалась сумма за яку вона може орендувати це ж продане комусь житло - тому продане житло простойовати не буде
4 Внаслідок того ,що вартість житла на два порядки вища від вартості місячної оренди - людина може запустити в оборот 99% отриманої суми на розвиток власного бізнесу(кваліфікації) і так далі, чим
а - пришвидшить створення матцінностей в державі
б - пришвидшить оборот грошей в державі
І цей пришвидшений оборот -називається розвитком який збільшує ВВП... а от збільшення ВВП вже потребує збільшення грошової маси ,але Нацбанк завжди і з радістю надрукує папірці.якщо будуть створені матеріальні цінності.


Ты даже базовых экономических знаний не имеешь - спрос платежеспособный откуда возмется??? 90% жильем обеспечены, из них 10% (9% от всех) выходят на рынок продаж/залога - кто оплатит это живыми деньгами? У 81% жилье есть и останется. 9% его покупать не будут - им деньги нужны, почему они и вышли на рынок продаж/залога.

Ответ (единственно возможный) - должен быть инвестиционный спрос! Те 10%, которые без жилья и были, и остаются, не выкупят выставленное на продажу - для этого их спрос должен быть подкреплен деньгами, а откуда они возьмутся у тех, у кого даже нет, где жить?! Цены предложений в этом сценарии обваливаются до нуля! Третий тебе раз повторяю (только за сегодня) - нужен инвестиционный спрос!
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