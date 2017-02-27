somilitark написав:p_vovk74 Всем подрезают и урезают,так почему экспортёры это неприкасаемая каста?
Потому, что это действительно неприкасаемая каста. Это люди, которые умеют создавать что-то нужное людям, в том числе и за границей. Их надо холить и лелеять (в рамках законодательства), а не отнимать и делить. Если вам так неймется - идите устраивайтесь на работу в налоговую или в прокуратуру. Ищите злоупотребления и отклонения от законодательно одобренных.
Если по справедливости, то $160 украинских миллиардов за рубежом - это на 90% деньги экспортеров, которые вывезли товар из Украины, а деньги частично оставили себе за рубежом в офшорках и банках, потратили на виллы и яхты. Так повелось с конца 80-х. И немного раздражает, когда они поднимают хай про высокие цены на газ, электричество, низкий курс, публично рыдают, что работают на пределе рентабельности …. На фоне их яхт и личных самолетов особенно циничны их сетования по поводу заниженного курса гривны и невыносимо высокой минималки. Если папа сносно кормит и одевает вашу семью, но при этом куда больше пробухивает, тратит на баб и карты, не рисуйте с него икону. О вас он наверно думает в последнюю очередь. Вот также и большинство ваших экспортеров (они же по совместительству олигархи). В последнюю очередь о своих рабочих и о своей стране. Пора уже больше справедливости.
Я уже как то писал ... У налоговой ,НАБУ ,ГПУ, , ЕБУ есть претензии ? Претензий НЕТ !!"! Значит все законно.
м....ля.... Вы что сегодня все вместе парик Кобзона сп...и и выкурили его. ?
somilitark написав:Прапорщик это навсегда,вы очень себе льстите(((
В крайньому випадку стартуючи з умов які були гірші від умов вашої тещі(51 м2 на 5 осіб в неї і 31 м2 на 4 осіб в мене) - і 7 років будучи поза бізнесом в армії - мої результати швидше за все в рази кращі від Ваших І хто після цього грамотний-а хто спливає жовчю?
Помнится, мама будильника жила в трехкомнатной с совка. Что тогда сынишку не пустила?
Тому що в мами є ще й дочка Мама з дочкою і сімєю дочки(дочка+чоловік+дитина) - залишилась в трьохкімнатній (55 м2) Мені віддали однокімнатну(батькову,після його смерті). Так що не ловіть мене на дрібницях - самі в пастку і потрапите Своїм повідомленням дали мені можливість додати плюсиків в карму Себе показали склочно-жовчним....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Для того, щоб продати житло - треба щоб хтось, ХТО МАЄ ГРОШІ, його купив. Якщо бажаючих з грошима не буде - житло продати не вдасться.
budivelnik написав:
zРадио написав:Усвой, пож-ста: единственное, что формирует ценность рынка жилья - это инвестиционный спрос! Без наличия внешних денег рынка продажи нет как такового - есть только рынок обмена!
Тепер ти усвідом 1 Додаткові гроші потрібні виключно при виготовленні НОВОГО продукту Вже збудоване житло(10-50 річна вторинка) додаткових грошей не потребує для операцій продажу/купівлі ,бо кількість(вартість) товарів при цій операції не змінюється. Це до твоєї твердолобості хоч доходить? 2 Від того що житло змінило власників - не змінюється кількість людей яким потрібно десь жити Приклад німців - 60% власників - 100% живуть 3 Як тільки людина продала житло(перестала бути його власником) у неї на руках матеріалізувалась сумма за яку вона може орендувати це ж продане комусь житло - тому продане житло простойовати не буде 4 Внаслідок того ,що вартість житла на два порядки вища від вартості місячної оренди - людина може запустити в оборот 99% отриманої суми на розвиток власного бізнесу(кваліфікації) і так далі, чим а - пришвидшить створення матцінностей в державі б - пришвидшить оборот грошей в державі І цей пришвидшений оборот -називається розвитком який збільшує ВВП... а от збільшення ВВП вже потребує збільшення грошової маси ,але Нацбанк завжди і з радістю надрукує папірці.якщо будуть створені матеріальні цінності.
fler написав:Статистика рапортує, що за 2019 рік в Україні стало на 2% більше зареєстрованих ФОП. Про це повідомляє YouControl з посиланням на дані з держреєстрів. Переважно це - підприємці, зайняті в сфері IT. Такий низький показник зростання пояснюється частково тим, що закрилося за рік майже стільки ж ФОП, скільки і відкрилося. А деякі не протрималися й року.
Але при збільшенні мінімалки на практично 20% - збори по ЄСВ збільшаться на 22% -що при сталій кількості пенсіонерів = збільшенню пенсій на 22%...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Vadim V написав:почему в УКРАИНЕ МОЖНО БЕЗНАКАЗАННО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОФШОРАМИ ?
В Україні не можна "користуватись офшорами" Можна співпрацювати з компаніями, зареєстрованими в офшорних зонах. І так, це законно, і не тільки в Україні. теоретично транзакції з офшорами можна обкласти додатковими податками. Але це теж буде дискрімінація.
Изначально открытие офшоров украинскими гражданами было уголовным преступлением. Ибо тогда еще была статья в УК за открытие счетов в иностранных банках, которую отменили совсем недавно. Но! Офшорную компанию нельзя было открыть без счета в банке! Т.е. сначала надо было открыть счет в иностранном банке, совершив по украинскому законодательству уголовное преступление, и только потом зарегистрировать компанию. В Украине про это никого не спрашивали. Все с потом ходили и рассказывали, у меня не счет в иностранном банке, у меня десять иностранных компаний. Можно было брать и садить всем списком.
budivelnik написав:Тепер ти усвідом 1 Додаткові гроші потрібні виключно при виготовленні НОВОГО продукту Вже збудоване житло(10-50 річна вторинка) додаткових грошей не потребує для операцій продажу/купівлі ,бо кількість(вартість) товарів при цій операції не змінюється. Це до твоєї твердолобості хоч доходить? 2 Від того що житло змінило власників - не змінюється кількість людей яким потрібно десь жити Приклад німців - 60% власників - 100% живуть 3 Як тільки людина продала житло(перестала бути його власником) у неї на руках матеріалізувалась сумма за яку вона може орендувати це ж продане комусь житло - тому продане житло простойовати не буде 4 Внаслідок того ,що вартість житла на два порядки вища від вартості місячної оренди - людина може запустити в оборот 99% отриманої суми на розвиток власного бізнесу(кваліфікації) і так далі, чим а - пришвидшить створення матцінностей в державі б - пришвидшить оборот грошей в державі І цей пришвидшений оборот -називається розвитком який збільшує ВВП... а от збільшення ВВП вже потребує збільшення грошової маси ,але Нацбанк завжди і з радістю надрукує папірці.якщо будуть створені матеріальні цінності.
Ты даже базовых экономических знаний не имеешь - спрос платежеспособный откуда возмется??? 90% жильем обеспечены, из них 10% (9% от всех) выходят на рынок продаж/залога - кто оплатит это живыми деньгами? У 81% жилье есть и останется. 9% его покупать не будут - им деньги нужны, почему они и вышли на рынок продаж/залога.
Ответ (единственно возможный) - должен быть инвестиционный спрос! Те 10%, которые без жилья и были, и остаются, не выкупят выставленное на продажу - для этого их спрос должен быть подкреплен деньгами, а откуда они возьмутся у тех, у кого даже нет, где жить?! Цены предложений в этом сценарии обваливаются до нуля! Третий тебе раз повторяю (только за сегодня) - нужен инвестиционный спрос!