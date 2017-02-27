Додано: Пон 13 січ, 2020 22:33

zРадио написав: budivelnik написав: Тепер ти усвідом

1 Додаткові гроші потрібні виключно при виготовленні НОВОГО продукту

Вже збудоване житло(10-50 річна вторинка) додаткових грошей не потребує для операцій продажу/купівлі ,бо кількість(вартість) товарів при цій операції не змінюється.

Це до твоєї твердолобості хоч доходить?

2 Від того що житло змінило власників - не змінюється кількість людей яким потрібно десь жити

Приклад німців - 60% власників - 100% живуть

3 Як тільки людина продала житло(перестала бути його власником) у неї на руках матеріалізувалась сумма за яку вона може орендувати це ж продане комусь житло - тому продане житло простойовати не буде

4 Внаслідок того ,що вартість житла на два порядки вища від вартості місячної оренди - людина може запустити в оборот 99% отриманої суми на розвиток власного бізнесу(кваліфікації) і так далі, чим

а - пришвидшить створення матцінностей в державі

б - пришвидшить оборот грошей в державі

І цей пришвидшений оборот -називається розвитком який збільшує ВВП... а от збільшення ВВП вже потребує збільшення грошової маси ,але Нацбанк завжди і з радістю надрукує папірці.якщо будуть створені матеріальні цінності. Тепер ти усвідом1 Додаткові гроші потрібні виключно при виготовленні НОВОГО продуктуВже збудоване житло(10-50 річна вторинка) додаткових грошей не потребує для операцій продажу/купівлі ,бо кількість(вартість) товарів при цій операції не змінюється.Це до твоєї твердолобості хоч доходить?2 Від того що житло змінило власників - не змінюється кількість людей яким потрібно десь житиПриклад німців - 60% власників - 100% живуть3 Як тільки людина продала житло(перестала бути його власником) у неї на руках матеріалізувалась сумма за яку вона може орендувати це ж продане комусь житло - тому продане житло простойовати не буде4 Внаслідок того ,що вартість житла на два порядки вища від вартості місячної оренди - людина може запустити в оборот 99% отриманої суми на розвиток власного бізнесу(кваліфікації) і так далі, чима - пришвидшить створення матцінностей в державіб - пришвидшить оборот грошей в державіІ цей пришвидшений оборот -називається розвитком який збільшує ВВП... а от збільшення ВВП вже потребує збільшення грошової маси ,але Нацбанк завжди і з радістю надрукує папірці.якщо будуть створені матеріальні цінності. Ты даже базовых экономических знаний не имеешь - спрос платежеспособный откуда возмется??? 90% жильем обеспечены, из них 10% (9% от всех) выходят на рынок продаж/залога - кто оплатит это живыми деньгами? У 81% жилье есть и останется. 9% его покупать не будут - им деньги нужны, почему они и вышли на рынок продаж/залога.

Ответ (единственно возможный) - должен быть инвестиционный спрос! Те 10%, которые без жилья и были, и остаются, не выкупят выставленное на продажу - для этого их спрос должен быть подкреплен деньгами, а откуда они возьмутся у тех, у кого даже нет, где жить?! Цены предложений в этом сценарии обваливаются до нуля! Третий тебе раз повторяю (только за сегодня) - нужен инвестиционный спрос! Ты даже базовых экономических знаний не имеешь - спрос платежеспособный откуда возмется??? 90% жильем обеспечены, из них 10% (9% от всех) выходят на рынок продаж/залога - кто оплатит это живыми деньгами? У 81% жилье есть и останется. 9% его покупать не будут - им деньги нужны, почему они и вышли на рынок продаж/залога.Ответ (единственно возможный) - должен быть инвестиционный спрос! Те 10%, которые без жилья и были, и остаются, не выкупят выставленное на продажу - для этого их спрос должен быть подкреплен деньгами, а откуда они возьмутся у тех, у кого даже нет, где жить?! Цены предложений в этом сценарии обваливаются до нуля! Третий тебе раз повторяю (только за сегодня) - нужен инвестиционный спрос!

Гнучкішим треба бути..1 В тебе як1 млн квартир в один день виставили на продаж і чекають моменту поки цей весь 1 млн квартир за 1000 млрд грн куплять? - в такому випадку дійсно треба друкувати....А якщо 1 млн квартир будуть продавати на протязі 25 років по 3000 квартир в день.... 3 млрд грн в день вистарчить для того щоб цей процес йшов...то як треба щось друкувати чи вистарчить тих 200 млрд грн депозитів у фізиків чи 999 млрд депозитів у фізики+юріки?2 В 2019 кількість фопів виросла на 2%... приблизно на 40 000 осіб - це без кредитування і так далі...А якби +100 000 в рік отримували первинний капітал за рахунок продажу житла...То сьогоднішніх 2 млн перетворились би в 4 ( з урахуванням тих 0,5 млн які збанкрутують)То як - допускаєш наявність 3 млрд грн в день( в сьогоднішньому еквіваленті) , які б дозволили збільшити за 25 років кількість підприємців у 2 рази в порівнянні з сьогодні(+якась кількість цих підприємців з часом стала б тими хто працював би в галузі дохідних будинків чи переведені житла в хостели/гуртожитки і так далі)