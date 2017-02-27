sergey_sryvkin написав:Для того, щоб продати житло - треба щоб хтось, ХТО МАЄ ГРОШІ, його купив. Якщо бажаючих з грошима не буде - житло продати не вдасться.
Грошей в Державі валом.... У нас навіть населення не кредитується банками... у нас банки беруть кредити в населення (сума депозитів населення в банках - більша від суми кредитів того ж населення в тих же банках) Питання тільки в тому-наскільки вигідно чи не вигідно володіти тим чи іншим майном.Грубо - питання розміру прибутку - буде прибуток від здачі в оренду житла вищим від прибутку від зберігання на депо - так відразу сотня мільрдів і перетече з депо у володіння нерухомістю... але при цьому ця сотня мільярдів-не зникне,вона зявиться на руках людей які постараються їх запустити в оборот таким чином щоб відбити а - вартість сплати оренди цього ж житла б - дати можливість заробити в майбутньому на викуп цього житла...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
shapo написав:Помнится, мама будильника жила в трехкомнатной с совка. Что тогда сынишку не пустила?
Тому що в мами є ще й дочка Мама з дочкою і сімєю дочки(дочка+чоловік+дитина) - залишилась в трьохкімнатній (55 м2) Мені віддали однокімнатну(батькову,після його смерті). Так що не ловіть мене на дрібницях - самі в пастку і потрапите Своїм повідомленням дали мені можливість додати плюсиків в карму Себе показали склочно-жовчним....
Какая ещё пастка если я в отличие от вас начал покупать все свое жилье начиная с однокомнатной на окраине Киева сам, а не получил в наследство как вы. И, кстати, откуда при клятом совке две квартиры в одной семье?
Востаннє редагувалось shapo в Пон 13 січ, 2020 22:33, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Тепер ти усвідом 1 Додаткові гроші потрібні виключно при виготовленні НОВОГО продукту Вже збудоване житло(10-50 річна вторинка) додаткових грошей не потребує для операцій продажу/купівлі ,бо кількість(вартість) товарів при цій операції не змінюється. Це до твоєї твердолобості хоч доходить? 2 Від того що житло змінило власників - не змінюється кількість людей яким потрібно десь жити Приклад німців - 60% власників - 100% живуть 3 Як тільки людина продала житло(перестала бути його власником) у неї на руках матеріалізувалась сумма за яку вона може орендувати це ж продане комусь житло - тому продане житло простойовати не буде 4 Внаслідок того ,що вартість житла на два порядки вища від вартості місячної оренди - людина може запустити в оборот 99% отриманої суми на розвиток власного бізнесу(кваліфікації) і так далі, чим а - пришвидшить створення матцінностей в державі б - пришвидшить оборот грошей в державі І цей пришвидшений оборот -називається розвитком який збільшує ВВП... а от збільшення ВВП вже потребує збільшення грошової маси ,але Нацбанк завжди і з радістю надрукує папірці.якщо будуть створені матеріальні цінності.
Ты даже базовых экономических знаний не имеешь - спрос платежеспособный откуда возмется??? 90% жильем обеспечены, из них 10% (9% от всех) выходят на рынок продаж/залога - кто оплатит это живыми деньгами? У 81% жилье есть и останется. 9% его покупать не будут - им деньги нужны, почему они и вышли на рынок продаж/залога. Ответ (единственно возможный) - должен быть инвестиционный спрос! Те 10%, которые без жилья и были, и остаются, не выкупят выставленное на продажу - для этого их спрос должен быть подкреплен деньгами, а откуда они возьмутся у тех, у кого даже нет, где жить?! Цены предложений в этом сценарии обваливаются до нуля! Третий тебе раз повторяю (только за сегодня) - нужен инвестиционный спрос!
Гнучкішим треба бути.. 1 В тебе як 1 млн квартир в один день виставили на продаж і чекають моменту поки цей весь 1 млн квартир за 1000 млрд грн куплять? - в такому випадку дійсно треба друкувати.... А якщо 1 млн квартир будуть продавати на протязі 25 років по 3000 квартир в день.... 3 млрд грн в день вистарчить для того щоб цей процес йшов...то як треба щось друкувати чи вистарчить тих 200 млрд грн депозитів у фізиків чи 999 млрд депозитів у фізики+юріки? 2 В 2019 кількість фопів виросла на 2%... приблизно на 40 000 осіб - це без кредитування і так далі... А якби +100 000 в рік отримували первинний капітал за рахунок продажу житла... То сьогоднішніх 2 млн перетворились би в 4 ( з урахуванням тих 0,5 млн які збанкрутують)
То як - допускаєш наявність 3 млрд грн в день( в сьогоднішньому еквіваленті) , які б дозволили збільшити за 25 років кількість підприємців у 2 рази в порівнянні з сьогодні(+якась кількість цих підприємців з часом стала б тими хто працював би в галузі дохідних будинків чи переведені житла в хостели/гуртожитки і так далі)
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
shapo написав:Помнится, мама будильника жила в трехкомнатной с совка. Что тогда сынишку не пустила?
Тому що в мами є ще й дочка Мама з дочкою і сімєю дочки(дочка+чоловік+дитина) - залишилась в трьохкімнатній (55 м2) Мені віддали однокімнатну(батькову,після його смерті). Так що не ловіть мене на дрібницях - самі в пастку і потрапите Своїм повідомленням дали мені можливість додати плюсиків в карму Себе показали склочно-жовчним....
Какая ещё пастка если я в отличие от вас начал покупать все свое жилье начиная с однокомнатной на окраине Киева сам, а не получил в наследство как вы
А дітей порозганяв в ізраїль і сам лишився з мамою... Пастка Я також з мамою ,коло мене 4 дітей тут а не в ізраїлі , коло мами 7 внуків (4-ро тут ,2-за 60 км в Польщі, 1 - в Голландії) І в кого життя вдалось? А кому не буде й водички попити піднести? поки з того ізраїля долетиш...
shapo написав:И, кстати, откуда при клятом совке две квартиры в одной семье?
Все в межах середньостатистичної норми Мама - 45 років стажу на будові Коли отримували однокімнатну - я вже був був одружений і мав двох дітей Сам рахуй 55 м2 трикімнатна+32 м2 однокімнатна / тато+мама+мене четверо+сестра=12,5м2 на особі, при середньому в Україні - 17 м2 на особу
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 13 січ, 2020 22:39, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:І в кого життя вдалось? А кому не буде й водички попити піднести? поки з того ізраїля долетиш...
Водичку может кто и поднесёт,тот на кого оформлено завещание или дарственная,а может и не поднесёт,что бы то имущество побыстрее в эти руки попало
Кожен судить в міру своєї розпущеності... Особисто в мене-вже нерухомості(ні житлової ні комерційної) немає(якийсь там гараж не рахується),роздав родині... Так що - не піднесуть=сам погано виховав=сам і відповідаю.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69