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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 347334743475347634773478>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 129
ниже 23
8%
10
23.01-23.50
15%
19
23.51-24.0
16%
21
24.01-24.5
16%
21
24.51-25.0
13%
17
25.01-25.5
12%
15
25.51-26
8%
10
выше 26
12%
16
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sergey_sryvkin написав:Для того, щоб продати житло - треба щоб хтось, ХТО МАЄ ГРОШІ, його купив.
Якщо бажаючих з грошима не буде - житло продати не вдасться.
Грошей в Державі валом....
У нас навіть населення не кредитується банками... у нас банки беруть кредити в населення (сума депозитів населення в банках - більша від суми кредитів того ж населення в тих же банках)
Питання тільки в тому-наскільки вигідно чи не вигідно володіти тим чи іншим майном.Грубо - питання розміру прибутку - буде прибуток від здачі в оренду житла вищим від прибутку від зберігання на депо - так відразу сотня мільрдів і перетече з депо у володіння нерухомістю... але при цьому ця сотня мільярдів-не зникне,вона зявиться на руках людей які постараються їх запустити в оборот таким чином щоб відбити
а - вартість сплати оренди цього ж житла
б - дати можливість заробити в майбутньому на викуп цього житла...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:27

  дарий написав:Во, блин, народ поперло на старыйновый...
Точно, все Оливье доели....


Уже разрешаю всем по 150 грамм. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:31

  budivelnik написав:
  shapo написав:Помнится, мама будильника жила в трехкомнатной с совка.
Что тогда сынишку не пустила?
Тому що в мами є ще й дочка
Мама з дочкою і сімєю дочки(дочка+чоловік+дитина) - залишилась в трьохкімнатній (55 м2)
Мені віддали однокімнатну(батькову,після його смерті).
Так що не ловіть мене на дрібницях - самі в пастку і потрапите
Своїм повідомленням дали мені можливість додати плюсиків в карму
Себе показали склочно-жовчним....

Какая ещё пастка если я в отличие от вас начал покупать все свое жилье начиная с однокомнатной на окраине Киева сам, а не получил в наследство как вы.
И, кстати, откуда при клятом совке две квартиры в одной семье?
Востаннє редагувалось shapo в Пон 13 січ, 2020 22:33, всього редагувалось 1 раз.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:33

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Тепер ти усвідом
1 Додаткові гроші потрібні виключно при виготовленні НОВОГО продукту
Вже збудоване житло(10-50 річна вторинка) додаткових грошей не потребує для операцій продажу/купівлі ,бо кількість(вартість) товарів при цій операції не змінюється.
Це до твоєї твердолобості хоч доходить?
2 Від того що житло змінило власників - не змінюється кількість людей яким потрібно десь жити
Приклад німців - 60% власників - 100% живуть
3 Як тільки людина продала житло(перестала бути його власником) у неї на руках матеріалізувалась сумма за яку вона може орендувати це ж продане комусь житло - тому продане житло простойовати не буде
4 Внаслідок того ,що вартість житла на два порядки вища від вартості місячної оренди - людина може запустити в оборот 99% отриманої суми на розвиток власного бізнесу(кваліфікації) і так далі, чим
а - пришвидшить створення матцінностей в державі
б - пришвидшить оборот грошей в державі
І цей пришвидшений оборот -називається розвитком який збільшує ВВП... а от збільшення ВВП вже потребує збільшення грошової маси ,але Нацбанк завжди і з радістю надрукує папірці.якщо будуть створені матеріальні цінності.
Ты даже базовых экономических знаний не имеешь - спрос платежеспособный откуда возмется??? 90% жильем обеспечены, из них 10% (9% от всех) выходят на рынок продаж/залога - кто оплатит это живыми деньгами? У 81% жилье есть и останется. 9% его покупать не будут - им деньги нужны, почему они и вышли на рынок продаж/залога.
Ответ (единственно возможный) - должен быть инвестиционный спрос! Те 10%, которые без жилья и были, и остаются, не выкупят выставленное на продажу - для этого их спрос должен быть подкреплен деньгами, а откуда они возьмутся у тех, у кого даже нет, где жить?! Цены предложений в этом сценарии обваливаются до нуля! Третий тебе раз повторяю (только за сегодня) - нужен инвестиционный спрос!
Гнучкішим треба бути..
1 В тебе як
1 млн квартир в один день виставили на продаж і чекають моменту поки цей весь 1 млн квартир за 1000 млрд грн куплять? - в такому випадку дійсно треба друкувати....
А якщо 1 млн квартир будуть продавати на протязі 25 років по 100 квартир в день.... 0,1 млрд грн в день вистарчить для того щоб цей процес йшов...то як треба щось друкувати чи вистарчить тих 200 млрд грн депозитів у фізиків чи 999 млрд депозитів у фізики+юріки?
2 В 2019 кількість фопів виросла на 2%... приблизно на 40 000 осіб - це без кредитування і так далі...
А якби +100 000 в рік отримували первинний капітал за рахунок продажу житла...
То сьогоднішніх 2 млн перетворились би в 4 ( з урахуванням тих 0,5 млн які збанкрутують)

То як - допускаєш наявність 3 млрд грн в місяць( в сьогоднішньому еквіваленті) , які б дозволили збільшити за 25 років кількість підприємців у 2 рази в порівнянні з сьогодні(+якась кількість цих підприємців з часом стала б тими хто працював би в галузі дохідних будинків чи переведені житла в хостели/гуртожитки і так далі)
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 13 січ, 2020 22:44, всього редагувалось 2 разів.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:35

  shapo написав:
  budivelnik написав:
  shapo написав:Помнится, мама будильника жила в трехкомнатной с совка.
Что тогда сынишку не пустила?
Тому що в мами є ще й дочка
Мама з дочкою і сімєю дочки(дочка+чоловік+дитина) - залишилась в трьохкімнатній (55 м2)
Мені віддали однокімнатну(батькову,після його смерті).
Так що не ловіть мене на дрібницях - самі в пастку і потрапите
Своїм повідомленням дали мені можливість додати плюсиків в карму
Себе показали склочно-жовчним....
Какая ещё пастка если я в отличие от вас начал покупать все свое жилье начиная с однокомнатной на окраине Киева сам, а не получил в наследство как вы
А дітей порозганяв в ізраїль і сам лишився з мамою...
Пастка
Я також з мамою ,коло мене 4 дітей тут а не в ізраїлі , коло мами 7 внуків (4-ро тут ,2-за 60 км в Польщі, 1 - в Голландії)
І в кого життя вдалось?
А кому не буде й водички попити піднести? поки з того ізраїля долетиш...
  shapo написав:И, кстати, откуда при клятом совке две квартиры в одной семье?
Все в межах середньостатистичної норми
Мама - 45 років стажу на будові
Коли отримували однокімнатну - я вже був був одружений і мав двох дітей
Сам рахуй
55 м2 трикімнатна+32 м2 однокімнатна / тато+мама+мене четверо+сестра=12,5м2 на особі, при середньому в Україні - 17 м2 на особу
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 13 січ, 2020 22:39, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:38

  budivelnik написав:І в кого життя вдалось?
А кому не буде й водички попити піднести? поки з того ізраїля долетиш...

Водичку может кто и поднесёт,тот на кого оформлено завещание или дарственная,а может и не поднесёт,что бы то имущество побыстрее в эти руки попало :?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:41

  somilitark написав:
  budivelnik написав:І в кого життя вдалось?
А кому не буде й водички попити піднести? поки з того ізраїля долетиш...

Водичку может кто и поднесёт,тот на кого оформлено завещание или дарственная,а может и не поднесёт,что бы то имущество побыстрее в эти руки попало :?
Кожен судить в міру своєї розпущеності...
Особисто в мене-вже нерухомості(ні житлової ні комерційної) немає(якийсь там гараж не рахується),роздав родині...
Так що - не піднесуть=сам погано виховав=сам і відповідаю.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:41

  Libo написав:
  freeze написав: Сколько же РЕАЛЬНО "зарабатывают" начальники региональных налоговых в месяц? Тысяч 300?


Но ведь их начали брать. Мы с удивлением увидели, что и прокуроры бывают честными. Хотелось бы пожелать новой власти успехов в этом направлении.
Гончарук же в свое время публично сказал, нам наверх больше ничего нести не надо. :?

Это клоунада. Через день всех выпускают. Вон василишина, который брал дань с главврачей и каким-то образом засветился (видно, не передал еще выше), печерный суд тупо отказался судить, несмотря на все доказательства!
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:42

В них того доляра, як гуталіну!


ЗИ,ЗИ,ЗИ...

Ну і який дурень буде брати гривневі кредити під поточні відсотки, якщо не можемо дешеві валютні авуари освоїти! А в НБУ є така гарна годувальниця! :mrgreen:

Стаття має назву: "Не в лошаку їжа" :o

Впрочем, сейчас по проектам Международного банка реконструкции и развития (МБРР) неиспользованными остаются 1,5 млрд долл. (кредитный портфель этого банка на сегодняшний день составляет 2,3 млрд), по проектам Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) — 1,8 млрд евро (кредитный портфель — 3,9 млрд), по проектам Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) — 3 млрд евро (кредитный портфель — 3,6 млрд). ЕИБ вышел своеобразным победителем в этой "борьбе".

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:42

  budivelnik написав:
  shapo написав:Какая ещё пастка если я в отличие от вас начал покупать все свое жилье начиная с однокомнатной на окраине Киева сам, а не получил в наследство как вы
А дітей порозганяв в ізраїль і сам лишився з мамою...
Пастка
Я також з мамою ,коло мене 4 дітей тут а не в ізраїлі , коло мами 7 внуків (4-ро тут ,2-за 60 км в Польщі, 1 - в Голландії)
І в кого життя вдалось?
А кому не буде й водички попити піднести? поки з того ізраїля долетиш...

Ну вот, как обычно когда по существу невинного замечания ответить нечего переходишь на обычное хамство.
Сын уехал сам когда увидел после окончания мединститута что ему в Украине ничего не светит.
Добился он в Израиле как врач многого (расскажешь что добьётся твоя дочка после мединститута).
Лететь туда недолго, недорого и без визы в отличие от Австралии где он с этого года начинает работать врачом
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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