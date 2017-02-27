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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 34743475347634773478>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 129
ниже 23
8%
10
23.01-23.50
15%
19
23.51-24.0
16%
21
24.01-24.5
16%
21
24.51-25.0
13%
17
25.01-25.5
12%
15
25.51-26
8%
10
выше 26
12%
16
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:43

budivelnik

Да и папа с мамой фиктивно развёлся,ибо так бы никто квартиру не дал бы папе,Будивельнык,говорите как есть,а не виляйте хвостом в выгодную сторону(((

И сколько было бы в среднем?
17 метров?
Востаннє редагувалось somilitark в Пон 13 січ, 2020 22:49, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:43

Акции и недвига на Западе - это предвестники гиперинфляции, вся эта масса десятков триллионов денег с печатного станка вот-вот начнет выходить из пузырей. Золото подорожает в 5 раз, серебро в 10, пшеница в 30.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:48

  hxbbgaf написав:Это клоунада. Через день всех выпускают. Вон василишина, который брал дань с главврачей и каким-то образом засветился (видно, не передал еще выше), печерный суд тупо отказался судить, несмотря на все доказательства!


С судами и ВРП тоже разберутся. Очень быстро. Против политической воли и напора государственной машины не устоит никто. Она как каток. А те, кто сейчас ей противостоят, слабы и трусливы. Несколько прорывов по всему фронту и они деморализованы и побегут. 8)
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:49

  budivelnik написав:Так що - не піднесуть=сам погано виховав=сам і відповідаю.


А где сами проживаете,если всё раздали?

Думаю насчёт поднесут\не поднесут воспитание мало влияет,это зависит не понятно от чего,есть родители,которые сами укакались,но детям всё дали,а те дети в ответ только презирали и унижали,а есть и обратные варианты,когда кроме позора ничего испытать за некоторых родителей нельзя было,но дети опять прощали нерадивых родителей и терпели все унижения и маразмы до самого их конца,часто даже не пожив и не устроив свою жизнь.
Так что тут прямолинейной связи воспитание= уважение точно нет и не будет.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:49

  somilitark написав:budivelnik
Да и папа с мамой фиктивно развёлся,ибо так бы никто квартиру не дал бы папе,Будивельнык,говори как есть,а не виляй хвостом в выгодную сторону(((
Якщо тобі від того легше - розвівся...
Друге питання що не фіктивно а реально...Але тобі яка різниця? Чи ти публіко морале?
  somilitark написав:И сколько было бы в среднем?
17 метров?
Писав в попередньому повідомленні
дві квартири 55+32м2=87 м2
7 осіб - тато+мама+мене четверо+сестра
87/7=12,43м2 на особу
Особисто в мене ,після смерті батька вийшло
32/4=8м2 на особу
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:51

  budivelnik написав:Все в межах середньостатистичної норми
Мама - 45 років стажу на будові
Коли отримували однокімнатну - я вже був був одружений і мав двох дітей
Сам рахуй
55 м2 трикімнатна+32 м2 однокімнатна / тато+мама+мене четверо+сестра=12,5м2 на особі, при середньому в Україні - 17 м2 на особу


А мне при таких же параметрах в Алма-Ате (кроме одного, а не двух детей) ничего не светило ни по каким нормам, и я совкодрочеры, а ты получивший от совка все сейчас патриот
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:53

  somilitark написав:
  budivelnik написав:Так що - не піднесуть=сам погано виховав=сам і відповідаю.
А где сами проживаете,если всё раздали?
Як де? В жінки...
Працюю в її магазині :D
Правда на 90% впевнений що без мене магазин загнеться на протязі року... але експерименти на цю тему проводити не збираюсь
  somilitark написав:Думаю насчёт поднесут\не поднесут воспитание мало влияет,это зависит не понятно от чего,есть родители,которые сами укакались,но детям всё дали,а те дети в ответ только презирали и унижали,а есть и обратные варианты,когда кроме позора ничего испытать за некоторых родителей нельзя было,но дети опять прощали нерадивых родителей и терпели все унижения и маразмы до самого их конца,часто даже не пожив и не устроив свою жизнь.
Так что тут прямолинейной связи воспитание= уважение точно нет и не будет.
Казав сліпий побачимо-казав глухий почуємо...
Я знаю одне
а - під лежачий камінь вода не тече
б - що заслужили - те й отримаємо.

Не знаю як Ви , а я вже років за 5-10 буду бачити що заслужив. 8)
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:55

budivelnik
Причём тут мне легче,не развёлся бы,то не было бы квартиры.
А 17 метров это вообще от лукавого.
А так была бы красота,55 метров на папу с мамой,вы бы с сестрой свои семьи заимели,итого 55 метров на минимум человек 7.
У меня бабуля недавно умерла,так она до гробовой доски вспоминала,как они семером жили на её 43-х метрах и как "хорошо" тогда было :evil:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:58

  shapo написав:
  budivelnik написав:Все в межах середньостатистичної норми
Мама - 45 років стажу на будові
Коли отримували однокімнатну - я вже був був одружений і мав двох дітей
Сам рахуй
55 м2 трикімнатна+32 м2 однокімнатна / тато+мама+мене четверо+сестра=12,5м2 на особі, при середньому в Україні - 17 м2 на особу
А мне при таких же параметрах в Алма-Ате (кроме одного, а не двух детей) ничего не светило ни по каким нормам, и я совкодрочеры, а ты получивший от совка все сейчас патриот
Так я взагалі страшна людина
1 При совку - отримав більше ніж такий совколюб і ізраїлофіл як ти, хоча при цьому по казахстанах не шлявся і в москві не вчився
Не цінив тебе ні совок ні казахи - може тому що відразу бачив що ти перекотиполе і навіщо тобі квартири тут коли ти спиш і мариш ізраїлем?
2 При Україні став мільйонером не будучи навіть таким високофаховим спеціалістом яким в будівництві є ти...
Напевно знову мене Ненька полюбила,бачачи що я замість себе поганого - чотирьох хороших їй залишу.

Тепер доганяєш - чому перекотиполю всюди погано, а патріоту і навіть трішечки націоналісту в себе дома при любій владі комфортно.
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 13 січ, 2020 22:58, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:58

  budivelnik написав:Як де? В жінки...
Працюю в її магазині :D
Правда на 90% впевнений що без мене магазин загнеться на протязі року...

Конечно магазин загнётся,кто же ещё будет работать за минималку,опять вы правы,хоть немножко и не договариваете)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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