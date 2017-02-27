Додано: Пон 13 січ, 2020 22:43

budivelnik



Да и папа с мамой фиктивно развёлся,ибо так бы никто квартиру не дал бы папе,Будивельнык,говорите как есть,а не виляйте хвостом в выгодную сторону(((



И сколько было бы в среднем?

17 метров?

Востаннє редагувалось somilitark в Пон 13 січ, 2020 22:49, всього редагувалось 1 раз.

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.