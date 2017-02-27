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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3475347634773478>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 129
ниже 23
8%
10
23.01-23.50
15%
19
23.51-24.0
16%
21
24.01-24.5
16%
21
24.51-25.0
13%
17
25.01-25.5
12%
15
25.51-26
8%
10
выше 26
12%
16
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:59

  hxbbgaf написав:Акции и недвига на Западе - это предвестники гиперинфляции, вся эта масса десятков триллионов денег с печатного станка вот-вот начнет выходить из пузырей. Золото подорожает в 5 раз, серебро в 10, пшеница в 30.


Начнет, но не вот-вот. 2020-й можете спать спокойно и осторожно и грамотно избавляться от бумажных денег. Про перспективы следующего года я вам доложу позже. Решите квартирный и земельный вопрос, прикупите вечных ценностей, обязательно столовое серебро, золота должно быть минимум из расчета 1 грамм на день жизни на все время кризиса, отремонтируйте зубы и отполируйте здоровье, омоложение и пластику лица. Детей гоните учиться, учиться и учиться с проплатой наперед. Это задача всем на этот год. Надо постараться максимально выполнить. :!: :!: :!:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 23:01

  somilitark написав:
  budivelnik написав:Як де? В жінки...
Працюю в її магазині :D
Правда на 90% впевнений що без мене магазин загнеться на протязі року...
Конечно магазин загнётся,кто же ещё будет работать за минималку,опять вы правы,хоть немножко и не договариваете)))
Дійсно проблема,адже я працюю за мінімалку...тих шести осіб,роботу яких виконую.
А от моя дружина чи син можуть працювати тільки замість трьох - тому в них і не вийде більше ніж по 14000 на особу,замість моїх 28000 на одного :D
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 23:05

Всех с окончательно наступающим Новым годом!
Всегда с вами!
:lol: :lol: :lol:

Libo
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 23:06

budivelnik

А потом удивляются,что в ФОПы уже нема дурных влазить,просто валят на польши и не мають клопиту,хотя вы молодец,300 рабочих часов в месяц для вашего возраста это отлично.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 23:09

  somilitark написав:budivelnik
А потом удивляются,что в ФОПы уже нема дурных влазить,просто валят на польши и не мають клопиту,хотя вы молодец,300 рабочих часов в месяц для вашего возраста это отлично.
Останнє повідомлення, бо зараз прийде лісник і порозганяє партизан і гестапо з лісу....
Я ефективно працюю, але реально десь 240 годин виходить як не крути
Тому й шукаю - на кого б за 15000-20000 - 200 годин скинути...Навіть син не піддається. :D
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
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budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 23:10

  budivelnik написав:
  shapo написав:А мне при таких же параметрах в Алма-Ате (кроме одного, а не двух детей) ничего не светило ни по каким нормам, и я совкодрочеры, а ты получивший от совка все сейчас патриот
Так я взагалі страшна людина
1 При совку - отримав більше ніж такий совколюб і ізраїлофіл як ти, хоча при цьому по казахстанах не шлявся і в москві не вчився
Не цінив тебе ні совок ні казахи - може тому що відразу бачив що ти перекотиполе і навіщо тобі квартири тут коли ти спиш і мариш ізраїлем?
2 При Україні став мільйонером не будучи навіть таким високофаховим спеціалістом яким в будівництві є ти...
Напевно знову мене Ненька полюбила,бачачи що я замість себе поганого - чотирьох хороших їй залишу.

Тепер доганяєш - чому перекотиполю всюди погано, а патріоту і навіть трішечки націоналісту в себе дома при любій владі комфортно.

1)Так я ведь в отличие от тебя в ГСВГ прапорам не остался т.к.служил двухгодичником в стройбате в хреновом месте где никто не оставался несмотря на то что зарплата ст. лейтенанта с коэффициентами была выше в 2,5раза чем на гражданке
2) Какой ты миллионер, не смеши. Я работал на миллионеров с хатынками от 1000 до 2000 м2 и 500м2 для челяди и охраны в Конче-Заспе
3) Уровень образования с уровнем накопленного богатства в Украине не коррелирует никак
4) Почему мне живущему и работающем в центре Киева или моему сыну востребованному как специалист в странах 1-го мира плохо, а тебе, мелкому торговцу с западной Украины с детьми из которых ещё неизвестно что получится хорошо?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 23:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  shapo написав:Почему мне живущему и работающем в центре Киева или моему сыну востребованному как специалист в странах 1-го мира плохо, а тебе, мелкому торговцу с западной Украины с детьми из которых ещё неизвестно что получится хорошо?
Те що тобі погано вже - ми бачимо з твоїх повідомлень-плачешся-мантруєш на ізраїль
Те що мені добре вже - ми також бачимо - оптиміст і посмішка
Так що кому в Україні добре а кому погано - навіть доводити не треба - це не гіпотеза-це аксіома
Перекотиполям-погано
Взагалі ти ведеш себе як молода жінка
Яка постійно шукає в кого краще
Я як старша - яка давно знає що є ще й гірше.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 23:21

  budivelnik написав:Те що мені добре вже - ми також бачимо - оптиміст і посмішка


Извини... Наука есть наука...

Исследователи выяснили, что большинство людей с высоким уровнем интеллекта пессимистичны

https://www.pravda.ru/news/interesting_ ... 1-science/
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 23:24

  budivelnik написав:
  shapo написав:Почему мне живущему и работающем в центре Киева или моему сыну востребованному как специалист в странах 1-го мира плохо, а тебе, мелкому торговцу с западной Украины с детьми из которых ещё неизвестно что получится хорошо?
Те що тобі погано вже - ми бачимо з твоїх повідомлень-плачешся-мантруєш на ізраїль
Те що мені добре вже - ми також бачимо - оптиміст і посмішка
Так що кому в Україні добре а кому погано - навіть доводити не треба - це не гіпотеза-це аксіома
Перекотиполям-погано
Взагалі ти ведеш себе як молода жінка
Яка постійно шукає в кого краще
Я як старша - яка давно знає що є ще й гірше.

1)Отвечай за себя, никогда не употребляй совковое "мы"
2) Про перекати-поле своей сестре, племянникам и ещё десяткам тысяч земляков тоже при встрече рассказываешь?
3) В отличие от тебя никогда не облизывал режимы при которых жил - ни совок, ни нынешний
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 23:30

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Те що мені добре вже - ми також бачимо - оптиміст і посмішка

Извини... Наука есть наука...
Исследователи выяснили, что большинство людей с высоким уровнем интеллекта пессимистичны
А я за лаврами Єйнштейна не ганяюсь...Мені Нобелівка не потрібна...
Але сидіти і плакатись як шапо - я також не збираюсь
Тому можеш мене вважити меншим інтелектуалом ніж ти, але при цьому я живу щасливо - а тобі все не до ладу...
І хто після цього з нас розумний?

ПС
В мене особисто є теорія,що найбільший геній=найбільший ідіот - просто питання з якої точки на це подивитись
На хлопський розум
Геній - це особа яку чим більш вона геніальна-тим менш розуміють оточуючі
але ж і для ідіота це визначення спрацює.
Так що я згоден бути не на вершині геніальності.а так десь на 70-80% від генія...головне щоб мене оточуючі розуміли.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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