somilitark написав:Там 221 ярд,для жизнедеятельности банков достаточно уровня текущих корсчетов с головой,т.е. 60 ярдов,бывают корсчета и 40,ничего страшного не происходит,за рефинансом к НБУ почти никто не обращается. Выходит ярдов 170 гривен "лишние",если они захотят перейти в валюту,то будет ОООЧЧЧЕЕЕНЬ волатильно.
Кредиты погашаются,с новыми туго,депозиты привлекаются,объём депо растёт не очень быстро,но уверенно,объём кэша у банков растёт,перекоса не видно,но он есть,столько ликвидности у банков ещё не было за последние 28 лет,что с этим делать не понятно!
Рано чи пізно вона піде або в девал, або інфлєц, можливо в землю... Тут або фонду запускати та захищати мінорів, або іпотеку під 9% номінальних 4% реальних... Або труси, або хрестик...
И я,ж об этом, ком растет причем очень быстро,два последних рабочих дня это показало куда"выдавит" никто не знает,похоже выхода нет,если решатся,придется рубать учетную ставку,с далеко выходящими последствиями и по ОВГЗ и по депозитам,другого пути,что бы подвыпустить пар, не вижу.
budivelnik написав:А я за лаврами Єйнштейна не ганяюсь...Мені Нобелівка не потрібна... Але сидіти і плакатись як шапо - я також не збираюсь Тому можеш мене вважити меншим інтелектуалом ніж ти, але при цьому я живу щасливо - а тобі все не до ладу... І хто після цього з нас розумний?
ПС В мене особисто є теорія,що найбільший геній=найбільший ідіот - просто питання з якої точки на це подивитись На хлопський розум Геній - це особа яку чим більш вона геніальна-тим менш розуміють оточуючі але ж і для ідіота це визначення спрацює. Так що я згоден бути не на вершині геніальності.а так десь на 70-80% від генія...головне щоб мене оточуючі розуміли.
Я на этом остановлюсь и не стану добавлять работы модераторам. Слишком философская тема. Просто имей в виду, что улыбка на лице - это не всегда атрибут успеха, счастья и высокого качества жизни, это может быть и признаком беспечности от небольшого ума...
budivelnik написав:А я за лаврами Єйнштейна не ганяюсь...Мені Нобелівка не потрібна... Але сидіти і плакатись як шапо - я також не збираюсь Тому можеш мене вважити меншим інтелектуалом ніж ти, але при цьому я живу щасливо - а тобі все не до ладу... І хто після цього з нас розумний?
ПС В мене особисто є теорія,що найбільший геній=найбільший ідіот - просто питання з якої точки на це подивитись На хлопський розум Геній - це особа яку чим більш вона геніальна-тим менш розуміють оточуючі але ж і для ідіота це визначення спрацює. Так що я згоден бути не на вершині геніальності.а так десь на 70-80% від генія...головне щоб мене оточуючі розуміли.
Я на этом остановлюсь и не стану добавлять работы модераторам. Слишком философская тема. Просто имей в виду, что улыбка на лице - это не всегда атрибут успеха, счастья и высокого качества жизни, это может быть и признаком беспечности от небольшого ума...
Краще жити з посмішкою і щасливим Ніж померти від атаку серця бо в сусіда зарплата вища
Якщо й далі будеш продовжувати так себе вести - швидше за все мій прогноз тебе в 40-45 дожене.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69