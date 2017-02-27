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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3475347634773478

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 129
ниже 23
8%
10
23.01-23.50
15%
19
23.51-24.0
16%
21
24.01-24.5
16%
21
24.51-25.0
13%
17
25.01-25.5
12%
15
25.51-26
8%
10
выше 26
12%
16
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 23:32

  shapo написав:В отличие от тебя никогда не облизывал режимы при которых жил - ни совок, ни нынешний
А я на відміну від тебе ніколи не переживав що колишній режим змінився на кращий.
Так хто з нас краще живе?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 23:34

  flyman написав:
  somilitark написав:
  somilitark написав:Там 221 ярд,для жизнедеятельности банков достаточно уровня текущих корсчетов с головой,т.е. 60 ярдов,бывают корсчета и 40,ничего страшного не происходит,за рефинансом к НБУ почти никто не обращается.
Выходит ярдов 170 гривен "лишние",если они захотят перейти в валюту,то будет ОООЧЧЧЕЕЕНЬ волатильно.

Кредиты погашаются,с новыми туго,депозиты привлекаются,объём депо растёт не очень быстро,но уверенно,объём кэша у банков растёт,перекоса не видно,но он есть,столько ликвидности у банков ещё не было за последние 28 лет,что с этим делать не понятно!

Рано чи пізно вона піде або в девал, або інфлєц, можливо в землю... Тут або фонду запускати та захищати мінорів, або іпотеку під 9% номінальних 4% реальних... Або труси, або хрестик...


И я,ж об этом, ком растет причем очень быстро,два последних рабочих дня это показало куда"выдавит" никто не знает,похоже выхода нет,если решатся,придется рубать учетную ставку,с далеко выходящими последствиями и по ОВГЗ и по депозитам,другого пути,что бы подвыпустить пар, не вижу.
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 23:39

  budivelnik написав:А я за лаврами Єйнштейна не ганяюсь...Мені Нобелівка не потрібна...
Але сидіти і плакатись як шапо - я також не збираюсь
Тому можеш мене вважити меншим інтелектуалом ніж ти, але при цьому я живу щасливо - а тобі все не до ладу...
І хто після цього з нас розумний?

ПС
В мене особисто є теорія,що найбільший геній=найбільший ідіот - просто питання з якої точки на це подивитись
На хлопський розум
Геній - це особа яку чим більш вона геніальна-тим менш розуміють оточуючі
але ж і для ідіота це визначення спрацює.
Так що я згоден бути не на вершині геніальності.а так десь на 70-80% від генія...головне щоб мене оточуючі розуміли.


Я на этом остановлюсь и не стану добавлять работы модераторам. Слишком философская тема. Просто имей в виду, что улыбка на лице - это не всегда атрибут успеха, счастья и высокого качества жизни, это может быть и признаком беспечности от небольшого ума...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 23:39

  somilitark написав:headshaker

понты закатили,а что сказать то хотели?

дать номер карты тёщи или как?
А шо это поца так порвало..? га-а..

з гарэма выполз или шо...

А по теме шото будет, или токо по фене?

Ты шо языком мешки совать, или так? Дурака ганять.

Понимаю, ага понимаю. дураком легче...а шо не так?

Шо жизнь собаки, кусешь первый.. поламают, а я говорю шо поламают..

И шо, тебе на помойке места не нашлось, так помойку сюда притянул?

Шото тебе будет,... :mrgreen:
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 23:41

  zРадио написав:
  budivelnik написав:А я за лаврами Єйнштейна не ганяюсь...Мені Нобелівка не потрібна...
Але сидіти і плакатись як шапо - я також не збираюсь
Тому можеш мене вважити меншим інтелектуалом ніж ти, але при цьому я живу щасливо - а тобі все не до ладу...
І хто після цього з нас розумний?

ПС
В мене особисто є теорія,що найбільший геній=найбільший ідіот - просто питання з якої точки на це подивитись
На хлопський розум
Геній - це особа яку чим більш вона геніальна-тим менш розуміють оточуючі
але ж і для ідіота це визначення спрацює.
Так що я згоден бути не на вершині геніальності.а так десь на 70-80% від генія...головне щоб мене оточуючі розуміли.
Я на этом остановлюсь и не стану добавлять работы модераторам. Слишком философская тема. Просто имей в виду, что улыбка на лице - это не всегда атрибут успеха, счастья и высокого качества жизни, это может быть и признаком беспечности от небольшого ума...
Краще жити з посмішкою і щасливим
Ніж померти від атаку серця бо в сусіда зарплата вища

Якщо й далі будеш продовжувати так себе вести - швидше за все мій прогноз тебе в 40-45 дожене.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 23:47

  budivelnik написав:Краще жити з посмішкою і щасливим
Ніж померти від атаку серця бо в сусіда зарплата вища

Якщо й далі будеш продовжувати так себе вести - швидше за все мій прогноз тебе в 40-45 дожене.


И снова ты в лужу угодил :mrgreen: Есть большое когортное исследование на тему

Пессимисты живут дольше оптимистов

https://focus.ua/ukraine/263095

PS: теперь точно все :D
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 23:54

  budivelnik написав:
Так що я згоден бути не на вершині геніальності.а так десь на 70-80% від генія...головне щоб мене оточуючі розуміли.


Фу..,нескромність,пихатість,зарозумілість!
shatenerbi
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