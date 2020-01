Додано: Пон 13 січ, 2020 22:17

холява написав:



Я уже как то писал ...

У налоговой ,НАБУ ,ГПУ, , ЕБУ есть претензии ?

Претензий НЕТ !!"!

Значит все законно.



м....ля.... Вы что сегодня все вместе парик Кобзона сп...и и выкурили его. ? Я уже как то писал ...У налоговой ,НАБУ ,ГПУ, , ЕБУ есть претензии ?Претензий НЕТ !!"!Значит все законно.м....ля.... Вы что сегодня все вместе парик Кобзона сп...и и выкурили его. ?

Ну ясно: не пойман - не вор. Ну ясно: не пойман - не вор.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/