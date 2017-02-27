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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3468346934703471

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 131
ниже 23
8%
10
23.01-23.50
15%
19
23.51-24.0
17%
22
24.01-24.5
17%
22
24.51-25.0
13%
17
25.01-25.5
11%
15
25.51-26
8%
10
выше 26
12%
16
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:17

  холява написав:

Я уже как то писал ...
У налоговой ,НАБУ ,ГПУ, , ЕБУ есть претензии ?
Претензий НЕТ !!"!
Значит все законно.

м....ля.... Вы что сегодня все вместе парик Кобзона сп...и и выкурили его. ?

Ну ясно: не пойман - не вор.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:20

  fler написав:Статистика рапортує, що за 2019 рік в Україні стало на 2% більше зареєстрованих ФОП. Про це повідомляє YouControl з посиланням на дані з держреєстрів. Переважно це - підприємці, зайняті в сфері IT. Такий низький показник зростання пояснюється частково тим, що закрилося за рік майже стільки ж ФОП, скільки і відкрилося. А деякі не протрималися й року.
Але при збільшенні мінімалки на практично 20% - збори по ЄСВ збільшаться на 22% -що при сталій кількості пенсіонерів = збільшенню пенсій на 22%...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:22

  sergey_sryvkin написав:
  Vadim V написав:почему в УКРАИНЕ МОЖНО БЕЗНАКАЗАННО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОФШОРАМИ ?


В Україні не можна "користуватись офшорами"
Можна співпрацювати з компаніями, зареєстрованими в офшорних зонах. І так, це законно, і не тільки в Україні.
теоретично транзакції з офшорами можна обкласти додатковими податками. Але це теж буде дискрімінація.


Изначально открытие офшоров украинскими гражданами было уголовным преступлением. Ибо тогда еще была статья в УК за открытие счетов в иностранных банках, которую отменили совсем недавно.
Но!
Офшорную компанию нельзя было открыть без счета в банке! Т.е. сначала надо было открыть счет в иностранном банке, совершив по украинскому законодательству уголовное преступление, и только потом зарегистрировать компанию.
В Украине про это никого не спрашивали.
Все с потом ходили и рассказывали, у меня не счет в иностранном банке, у меня десять иностранных компаний. Можно было брать и садить всем списком. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

fler написав: Такий низький показник зростання пояснюється частково тим, що закрилося за рік майже стільки ж ФОП, скільки і відкрилося. А деякі не протрималися й року.


Декабрь 2019 похоже на многолетний минимум новых регистраций ФОПов.
Люди разочаровались в возможности ведения малого семейного хозяйства.

Зображення
Востаннє редагувалось freeze в Пон 13 січ, 2020 22:28, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:42

В них того доляра, як гуталіну!


ЗИ,ЗИ,ЗИ...

Ну і який дурень буде брати гривневі кредити під поточні відсотки, якщо не можемо дешеві валютні авуари освоїти! А в НБУ є така гарна годувальниця! :mrgreen:

Стаття має назву: "Не в лошаку їжа" :o

Впрочем, сейчас по проектам Международного банка реконструкции и развития (МБРР) неиспользованными остаются 1,5 млрд долл. (кредитный портфель этого банка на сегодняшний день составляет 2,3 млрд), по проектам Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) — 1,8 млрд евро (кредитный портфель — 3,9 млрд), по проектам Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) — 3 млрд евро (кредитный портфель — 3,6 млрд). ЕИБ вышел своеобразным победителем в этой "борьбе".

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:43

Акции и недвига на Западе - это предвестники гиперинфляции, вся эта масса десятков триллионов денег с печатного станка вот-вот начнет выходить из пузырей. Золото подорожает в 5 раз, серебро в 10, пшеница в 30.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:59

  hxbbgaf написав:Акции и недвига на Западе - это предвестники гиперинфляции, вся эта масса десятков триллионов денег с печатного станка вот-вот начнет выходить из пузырей. Золото подорожает в 5 раз, серебро в 10, пшеница в 30.


Начнет, но не вот-вот. 2020-й можете спать спокойно и осторожно и грамотно избавляться от бумажных денег. Про перспективы следующего года я вам доложу позже. Решите квартирный и земельный вопрос, прикупите вечных ценностей, обязательно столовое серебро, золота должно быть минимум из расчета 1 грамм на день жизни на все время кризиса, отремонтируйте зубы и отполируйте здоровье, омоложение и пластику лица. Детей гоните учиться, учиться и учиться с проплатой наперед. Это задача всем на этот год. Надо постараться максимально выполнить. :!: :!: :!:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 23:05

Всех с окончательно наступающим Новым годом!
Всегда с вами!
:lol: :lol: :lol:

Libo
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 23:34

  flyman написав:
  somilitark написав:
  somilitark написав:Там 221 ярд,для жизнедеятельности банков достаточно уровня текущих корсчетов с головой,т.е. 60 ярдов,бывают корсчета и 40,ничего страшного не происходит,за рефинансом к НБУ почти никто не обращается.
Выходит ярдов 170 гривен "лишние",если они захотят перейти в валюту,то будет ОООЧЧЧЕЕЕНЬ волатильно.

Кредиты погашаются,с новыми туго,депозиты привлекаются,объём депо растёт не очень быстро,но уверенно,объём кэша у банков растёт,перекоса не видно,но он есть,столько ликвидности у банков ещё не было за последние 28 лет,что с этим делать не понятно!

Рано чи пізно вона піде або в девал, або інфлєц, можливо в землю... Тут або фонду запускати та захищати мінорів, або іпотеку під 9% номінальних 4% реальних... Або труси, або хрестик...


И я,ж об этом, ком растет причем очень быстро,два последних рабочих дня это показало куда"выдавит" никто не знает,похоже выхода нет,если решатся,придется рубать учетную ставку,с далеко выходящими последствиями и по ОВГЗ и по депозитам,другого пути,что бы подвыпустить пар, не вижу.
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 08:30

  Libo написав:
  hxbbgaf написав:Акции и недвига на Западе - это предвестники гиперинфляции, вся эта масса десятков триллионов денег с печатного станка вот-вот начнет выходить из пузырей. Золото подорожает в 5 раз, серебро в 10, пшеница в 30.


Начнет, но не вот-вот. 2020-й можете спать спокойно и осторожно и грамотно избавляться от бумажных денег. Про перспективы следующего года я вам доложу позже. Решите квартирный и земельный вопрос, прикупите вечных ценностей, обязательно столовое серебро, золота должно быть минимум из расчета 1 грамм на день жизни на все время кризиса, отремонтируйте зубы и отполируйте здоровье, омоложение и пластику лица. Детей гоните учиться, учиться и учиться с проплатой наперед. Это задача всем на этот год. Надо постараться максимально выполнить. :!: :!: :!:

Если вас интересует пластика то вы еще не в кризисе
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