fler написав:Статистика рапортує, що за 2019 рік в Україні стало на 2% більше зареєстрованих ФОП. Про це повідомляє YouControl з посиланням на дані з держреєстрів. Переважно це - підприємці, зайняті в сфері IT. Такий низький показник зростання пояснюється частково тим, що закрилося за рік майже стільки ж ФОП, скільки і відкрилося. А деякі не протрималися й року.
Але при збільшенні мінімалки на практично 20% - збори по ЄСВ збільшаться на 22% -що при сталій кількості пенсіонерів = збільшенню пенсій на 22%...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Vadim V написав:почему в УКРАИНЕ МОЖНО БЕЗНАКАЗАННО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОФШОРАМИ ?
В Україні не можна "користуватись офшорами" Можна співпрацювати з компаніями, зареєстрованими в офшорних зонах. І так, це законно, і не тільки в Україні. теоретично транзакції з офшорами можна обкласти додатковими податками. Але це теж буде дискрімінація.
Изначально открытие офшоров украинскими гражданами было уголовным преступлением. Ибо тогда еще была статья в УК за открытие счетов в иностранных банках, которую отменили совсем недавно. Но! Офшорную компанию нельзя было открыть без счета в банке! Т.е. сначала надо было открыть счет в иностранном банке, совершив по украинскому законодательству уголовное преступление, и только потом зарегистрировать компанию. В Украине про это никого не спрашивали. Все с потом ходили и рассказывали, у меня не счет в иностранном банке, у меня десять иностранных компаний. Можно было брать и садить всем списком.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Акции и недвига на Западе - это предвестники гиперинфляции, вся эта масса десятков триллионов денег с печатного станка вот-вот начнет выходить из пузырей. Золото подорожает в 5 раз, серебро в 10, пшеница в 30.
hxbbgaf написав:Акции и недвига на Западе - это предвестники гиперинфляции, вся эта масса десятков триллионов денег с печатного станка вот-вот начнет выходить из пузырей. Золото подорожает в 5 раз, серебро в 10, пшеница в 30.
Начнет, но не вот-вот. 2020-й можете спать спокойно и осторожно и грамотно избавляться от бумажных денег. Про перспективы следующего года я вам доложу позже. Решите квартирный и земельный вопрос, прикупите вечных ценностей, обязательно столовое серебро, золота должно быть минимум из расчета 1 грамм на день жизни на все время кризиса, отремонтируйте зубы и отполируйте здоровье, омоложение и пластику лица. Детей гоните учиться, учиться и учиться с проплатой наперед. Это задача всем на этот год. Надо постараться максимально выполнить.
somilitark написав:Там 221 ярд,для жизнедеятельности банков достаточно уровня текущих корсчетов с головой,т.е. 60 ярдов,бывают корсчета и 40,ничего страшного не происходит,за рефинансом к НБУ почти никто не обращается. Выходит ярдов 170 гривен "лишние",если они захотят перейти в валюту,то будет ОООЧЧЧЕЕЕНЬ волатильно.
Кредиты погашаются,с новыми туго,депозиты привлекаются,объём депо растёт не очень быстро,но уверенно,объём кэша у банков растёт,перекоса не видно,но он есть,столько ликвидности у банков ещё не было за последние 28 лет,что с этим делать не понятно!
Рано чи пізно вона піде або в девал, або інфлєц, можливо в землю... Тут або фонду запускати та захищати мінорів, або іпотеку під 9% номінальних 4% реальних... Або труси, або хрестик...
И я,ж об этом, ком растет причем очень быстро,два последних рабочих дня это показало куда"выдавит" никто не знает,похоже выхода нет,если решатся,придется рубать учетную ставку,с далеко выходящими последствиями и по ОВГЗ и по депозитам,другого пути,что бы подвыпустить пар, не вижу.
hxbbgaf написав:Акции и недвига на Западе - это предвестники гиперинфляции, вся эта масса десятков триллионов денег с печатного станка вот-вот начнет выходить из пузырей. Золото подорожает в 5 раз, серебро в 10, пшеница в 30.
Начнет, но не вот-вот. 2020-й можете спать спокойно и осторожно и грамотно избавляться от бумажных денег. Про перспективы следующего года я вам доложу позже. Решите квартирный и земельный вопрос, прикупите вечных ценностей, обязательно столовое серебро, золота должно быть минимум из расчета 1 грамм на день жизни на все время кризиса, отремонтируйте зубы и отполируйте здоровье, омоложение и пластику лица. Детей гоните учиться, учиться и учиться с проплатой наперед. Это задача всем на этот год. Надо постараться максимально выполнить.
Если вас интересует пластика то вы еще не в кризисе