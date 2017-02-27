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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3470347134723473>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 134
ниже 23
7%
10
23.01-23.50
16%
21
23.51-24.0
16%
22
24.01-24.5
16%
22
24.51-25.0
13%
17
25.01-25.5
11%
15
25.51-26
7%
10
выше 26
13%
17
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 09:21

  vovan_prm написав:Если перевести на нормальный человеческий язык это взаимное метание какашками, получится следующее.

Сом в совсем некорректной форме поставил под сомнение применение метода скользящих средних (со специфическим набором данных) для практических валютных спекуляций с местной (неконвертируемой, к слову) валютой.

Вообще идея покупать ниже некого среднего значения и продавать выше не нова. Такой метод достаточно подробно описан как условный метод торговли во всемирно-известном бестселлере "Путь черепах".

Подобного рода идеи в профессиональных кругах (читай трейдерских) имеют репутацию "методов с не доказанной эффективностью".


точнее "с доказанной неэффективностью" :mrgreen:

до и вообще Сова делает мартышкин труд, пользы ноль
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 09:29

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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 09:31

  freeze написав:Какая то фигня, на них не напасешься Столько новых лиц, офигеть

Не мое.
Эта гламурная дама - Наталья Чеботарёва, с сентября возглавляющая налоговую службу в Одесской области. Сегодня её поймали на взятке в 25 килодолларов. Но не на получении, а наоборот: Чеботарёва предлагала платить эту сумму ежемесячно сотруднику прокуратуры за то, чтобы он её не трогал. Вдумайтесь: 25 тысяч долларов в месяц. И это только прокуратура. А ведь есть ещё НАБУ, СБУ, ГБР, собственное начальство, да ещё и себя надо не обидеть! Сколько же РЕАЛЬНО "зарабатывают" начальники региональных налоговых в месяц? Тысяч 300?Зображення

Непонятно, как этот человек мог оказаться в новой власти, если она в Донецке при Яныке замом в налоговой работала? ;)
Замашки остались старые у неё
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 09:45

  Василь-Рівне написав: Більше 200000 ФОП припинило свою діяльність в 2019.
Як тільки ПОП відігнали від кормушки, ви постійно ниєте і манипулюєте фактами. "У 2019 зареєструвалося понад 256 тисяч нових ФОП, а закрилося – 213 тисяч, причому серед них було 58 тисяч тих, хто відкрився в цьому році. Загальна кількість ФОП зросла на 42 тисячі, або на 2%."
До речі, коли порошенко боровся з так званими "сплячими" ФОП, за перші кілька місяців 2017 року було закрито понад 300 тисяч ФОП.
Зроби все, що зможеш, а в іншому покладися на долю.
grab
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 10:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

...Доброго ранку, шановне товариство!
.... дуууууууууже дякую модераторам, що мене блоканули на тиждень - хоч більше часу присвятив сім'ї і роботі! :D
(а то самому, якось трохи важко закинути той інет..... форум.....- мабуть, трохи якась залежність появилась :D )

.... йдемо далі...
- Сома вчора потягнуло на "у пошуках справедливості"...
- а йому кажуть, що нема і не буде справедливості!
- що щемити пересічних в 100500 раз легше/простіше владі, ніж олігархів хоч трішки" підщипувати"....

- АЛЕ ж, ЛЮДИ ДОБРІ, - так НЕправильно!
- так - НЕмає бути!!!
- за справедливість потрібно боротись!!!
- її потрібно здобувати!!!
... а не бути "терпілами", чи рабами, якими зараз ми є!!!

п. с.
... ну і по валюті :)
- у чарівному, туристичному, доброзичливому, неперевершеному місті Лева якось так 00/10

Гарного дня!
З православним Новим роком!!!
ЩАСТЯ, МИРУ, ДОБРА!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 10:07

  grab написав:
  Василь-Рівне написав: Більше 200000 ФОП припинило свою діяльність в 2019.
Як тільки ПОП відігнали від кормушки, ви постійно ниєте і манипулюєте фактами. "У 2019 зареєструвалося понад 256 тисяч нових ФОП, а закрилося – 213 тисяч, причому серед них було 58 тисяч тих, хто відкрився в цьому році. Загальна кількість ФОП зросла на 42 тисячі, або на 2%."
До речі, коли порошенко боровся з так званими "сплячими" ФОП, за перші кілька місяців 2017 року було закрито понад 300 тисяч ФОП.

Хотів уточнити, може хтось знає: зараз ФОПи, які тимчасово припиняють роботу (не закриваються) сплачують за цей період ЄСВ? Наскільки я памятаю, масове закриття "сплячих" ФОПів було повязане саме з необхідністю сплати ЄСВ в період "сну".
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 10:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Господа, если у кого есть информация с межбанка, публикуйте пожалуста.
Вело
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 10:14

  Вело написав:Господа, если у кого есть информация с межбанка, публикуйте пожалуста.

23.95-24.05
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 10:16

  edvardd написав:
  Вело написав:Господа, если у кого есть информация с межбанка, публикуйте пожалуста.

23.95-24.05

Это наверное на открытии. Сейчас не может быть такого спреда
Вело
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 10:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

23,97
https://t.me/financua ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
KOKS
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