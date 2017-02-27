vovan_prm написав:Если перевести на нормальный человеческий язык это взаимное метание какашками, получится следующее.
Сом в совсем некорректной форме поставил под сомнение применение метода скользящих средних (со специфическим набором данных) для практических валютных спекуляций с местной (неконвертируемой, к слову) валютой.
Вообще идея покупать ниже некого среднего значения и продавать выше не нова. Такой метод достаточно подробно описан как условный метод торговли во всемирно-известном бестселлере "Путь черепах".
Подобного рода идеи в профессиональных кругах (читай трейдерских) имеют репутацию "методов с не доказанной эффективностью".
точнее "с доказанной неэффективностью"
до и вообще Сова делает мартышкин труд, пользы ноль
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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freeze написав:Какая то фигня, на них не напасешься Столько новых лиц, офигеть
Не мое. Эта гламурная дама - Наталья Чеботарёва, с сентября возглавляющая налоговую службу в Одесской области. Сегодня её поймали на взятке в 25 килодолларов. Но не на получении, а наоборот: Чеботарёва предлагала платить эту сумму ежемесячно сотруднику прокуратуры за то, чтобы он её не трогал. Вдумайтесь: 25 тысяч долларов в месяц. И это только прокуратура. А ведь есть ещё НАБУ, СБУ, ГБР, собственное начальство, да ещё и себя надо не обидеть! Сколько же РЕАЛЬНО "зарабатывают" начальники региональных налоговых в месяц? Тысяч 300?
Непонятно, как этот человек мог оказаться в новой власти, если она в Донецке при Яныке замом в налоговой работала? Замашки остались старые у неё
Василь-Рівне написав: Більше 200000 ФОП припинило свою діяльність в 2019.
Як тільки ПОП відігнали від кормушки, ви постійно ниєте і манипулюєте фактами. "У 2019 зареєструвалося понад 256 тисяч нових ФОП, а закрилося – 213 тисяч, причому серед них було 58 тисяч тих, хто відкрився в цьому році. Загальна кількість ФОП зросла на 42 тисячі, або на 2%." До речі, коли порошенко боровся з так званими "сплячими" ФОП, за перші кілька місяців 2017 року було закрито понад 300 тисяч ФОП.
Зроби все, що зможеш, а в іншому покладися на долю.
...Доброго ранку, шановне товариство! .... дуууууууууже дякую модераторам, що мене блоканули на тиждень - хоч більше часу присвятив сім'ї і роботі! (а то самому, якось трохи важко закинути той інет..... форум.....- мабуть, трохи якась залежність появилась )
.... йдемо далі... - Сома вчора потягнуло на "у пошуках справедливості"... - а йому кажуть, що нема і не буде справедливості! - що щемити пересічних в 100500 раз легше/простіше владі, ніж олігархів хоч трішки" підщипувати"....
- АЛЕ ж, ЛЮДИ ДОБРІ, - так НЕправильно! - так - НЕмає бути!!! - за справедливість потрібно боротись!!! - її потрібно здобувати!!! ... а не бути "терпілами", чи рабами, якими зараз ми є!!!
п. с. ... ну і по валюті - у чарівному, туристичному, доброзичливому, неперевершеному місті Лева якось так 00/10
Гарного дня! З православним Новим роком!!! ЩАСТЯ, МИРУ, ДОБРА!!!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Василь-Рівне написав: Більше 200000 ФОП припинило свою діяльність в 2019.
Як тільки ПОП відігнали від кормушки, ви постійно ниєте і манипулюєте фактами. "У 2019 зареєструвалося понад 256 тисяч нових ФОП, а закрилося – 213 тисяч, причому серед них було 58 тисяч тих, хто відкрився в цьому році. Загальна кількість ФОП зросла на 42 тисячі, або на 2%." До речі, коли порошенко боровся з так званими "сплячими" ФОП, за перші кілька місяців 2017 року було закрито понад 300 тисяч ФОП.
Хотів уточнити, може хтось знає: зараз ФОПи, які тимчасово припиняють роботу (не закриваються) сплачують за цей період ЄСВ? Наскільки я памятаю, масове закриття "сплячих" ФОПів було повязане саме з необхідністю сплати ЄСВ в період "сну".