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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3470347134723473

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 134
ниже 23
7%
10
23.01-23.50
16%
21
23.51-24.0
16%
22
24.01-24.5
16%
22
24.51-25.0
13%
17
25.01-25.5
11%
15
25.51-26
7%
10
выше 26
13%
17
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 10:27

  L написав:Хотів уточнити, може хтось знає: зараз ФОПи, які тимчасово припиняють роботу (не закриваються) сплачують за цей період ЄСВ?


Нет такого понятия как временно прекращает работу.
Или вы идете к регистратору с заявлением о прекращении деятельности и после этого не платите ЕСВ.
Или вы не идете к регистратору, и платите ЕСВ - 1039,06 гривны в месяц в 2020 г, а чем вы занимаетесь - работаете ли на самом деле или нет, это не важно.

Если вы пенсионер, тогда ничего не платите в обоих случаях.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 10:33

  L написав:
  grab написав:
  Василь-Рівне написав: Більше 200000 ФОП припинило свою діяльність в 2019.
Як тільки ПОП відігнали від кормушки, ви постійно ниєте і манипулюєте фактами. "У 2019 зареєструвалося понад 256 тисяч нових ФОП, а закрилося – 213 тисяч, причому серед них було 58 тисяч тих, хто відкрився в цьому році. Загальна кількість ФОП зросла на 42 тисячі, або на 2%."
До речі, коли порошенко боровся з так званими "сплячими" ФОП, за перші кілька місяців 2017 року було закрито понад 300 тисяч ФОП.

Хотів уточнити, може хтось знає: зараз ФОПи, які тимчасово припиняють роботу (не закриваються) сплачують за цей період ЄСВ? Наскільки я памятаю, масове закриття "сплячих" ФОПів було повязане саме з необхідністю сплати ЄСВ в період "сну".



нема ніякого сну,
пашеш, не пашеш - а в казну уплоті (ЄСВ, щомісячно!)
тому взагалі нема сенсу тримати ФОП-а і нічого не заробляти!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 10:41

  L написав:
  grab написав:
  Василь-Рівне написав: Більше 200000 ФОП припинило свою діяльність в 2019.
Як тільки ПОП відігнали від кормушки, ви постійно ниєте і манипулюєте фактами. "У 2019 зареєструвалося понад 256 тисяч нових ФОП, а закрилося – 213 тисяч, причому серед них було 58 тисяч тих, хто відкрився в цьому році. Загальна кількість ФОП зросла на 42 тисячі, або на 2%."
До речі, коли порошенко боровся з так званими "сплячими" ФОП, за перші кілька місяців 2017 року було закрито понад 300 тисяч ФОП.

Хотів уточнити, може хтось знає: зараз ФОПи, які тимчасово припиняють роботу (не закриваються) сплачують за цей період ЄСВ? Наскільки я памятаю, масове закриття "сплячих" ФОПів було повязане саме з необхідністю сплати ЄСВ в період "сну".

ФОП законодавчо не може тимчасово припинити роботу (окрім екзотичних відпустки і т.ін). Тому отримуєш дохід чи ні - податки платяться, в тому числі ЄСВ. Загальна багаторічна тенденція, з різних причин, спрямована на ліквідацію ФОП. І це не залежить від влади. В майбутньому прийдемо, що ФОП будуть лише "базарники" та ремесленики. І це мабуть правильно, хоча й боляче :(
Зроби все, що зможеш, а в іншому покладися на долю.
grab
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 10:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

имеем 24 рубеж пока что, который будут держать?
банки не спешат понижать курсы, на черном выгоднее.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 10:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Proofy написав:банки не спешат понижать курсы, на черном выгоднее.

а смысл банкам именно сейчас снижать курсы, если на межбанке 24,05 ? пойдем ниже 24, как вчера, начнут менять вниз. А пока тоже, как и мы наблюдают
SILVER_UA
 
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