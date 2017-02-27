Додано: Вів 14 січ, 2020 11:11

Запаси вугілля на складах теплоелектростанцій (ТЕС) і теплоелектроцентралей (ТЕЦ) в період з 8 по 13 січня скоротилися на 1,4%, або на 39 тис. тонн, до 2 718 тис. тонн.

Про це свідчать дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ більше в 2,2 рази.



Україна знизила запаси природного газу в підземних сховищах (ПСГ) станом на 11 січня на 16,8%, або на 3 661 млн. куб. м, до 18,124 млрд. куб. м газу з початку сезону відбору газу, що стартував 2 листопада.

Про це свідчать оперативні дані компанії "Укртрансгаз".

Зазначені запаси газу більші на 40,3%, або на 5,207 млрд. куб. м, порівняно з запасами на аналогічну дату 2019 року (12,917 млрд. куб. м).



Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства оцінює збільшення збору врожаю зернових культур на близько 7% до близько 75 млн. тонн у 2019 році порівняно з 2018 роком.

Про це сказано в повідомленні міністерства.

З початку 2019/2020 маркетингового року (липень 2019 - червень 2020) станом на 10 січня Україна експортувала 32,078 млн. тонн зернових культур, що на 7,8 млн. тонн більше, ніж за аналогічний період минулого маркетингового року.

Зокрема, на зовнішні ринки вже поставлено 15,1 млн. тонн пшениці, 3,8 млн. тонн ячменю, 5 тис. тонн жита і 12,8 млн. тонн кукурудзи.

Крім того, експортовано 197 тис. тонн борошна пшеничного та інших культур, що на 68,5 тис. тонн більше аналогічного періоду минулого маркетингового року.



Міністерство сільського господарства США зберегло прогноз урожаю зернових культур в Україні на рівні 75,04 млн. тонн у 2019/2020 маркетинговому році (липень 2019 - червень 2020).

Про це сказано в січневому звіті Мінсільгоспу США.

Прогноз врожаю пшениці зберігся на рівні 29 млн. тонн, фуражного зерна - 46,04 млн. тонн.

Прогноз врожаю кукурудзи становить 35,5 млн. тонн.

В грудні 2019 року Мінсільгосп США також зберігав прогноз врожаю зернових в Україні у 2019/2020 на рівні 75,04 млн. тонн.



Міністерство сільського господарства США підвищило прогноз експорту зернових культур з України на 2,2%, або на 1,2 млн. тонн, до 56,14 млн. тонн у 2019/2020 маркетинговому році (липень 2019 - червень 2020).

Про це сказано в січневому звіті Мінсільгоспу США.

Очікуваний обсяг експорту фуражного зерна збільшився на 2%, або на 0,7 млн. тонн, до 35,64 млн. тонн (в т.ч. прогноз експорту кукурудзи - 30,5 млн. тонн).

Прогноз експорту пшениці збільшився на 2,5%, або на 0,5 млн. тонн, до 20,5 млн. тонн.

В грудні Мінсільгосп США зберіг прогноз експорту зернових культур з України на рівні 54,94 млн. тонн у 2019/2020 маркетинговому році.



Міністерство сільського господарства США зберегло прогноз урожаю соняшнику в Україні на рівні 15,5 млн. тонн у 2019/2020 маркетинговому році (вересень 2019 - серпень 2020).

Про це сказано в січневому звіті Мінсільгоспу США.

Прогноз виробництва соняшникової олії в 2019/2020 м.р. зберігся на рівні 6,536 млн. тонн.

Прогноз виробництва шроту становить 6,278 млн. тонн.

В грудні Мінсільгосп США підвищив прогноз врожаю соняшника в Україні на 7%, або на 1 млн. тонн, до 15,5 млн. тонн у 2019/2020 маркетинговому році



Міністерство сільського господарства США зберегло прогноз експорту соняшникової олії з України на рівні 6,2 млн. тонн у 2019/2020 маркетинговому році (вересень 2019 - серпень 2020).

Про це сказано в січневому звіті Мінсільгоспу США.

Прогноз експорту шроту з України зберігся на рівні 4,85 млн. тонн.

Прогноз внутрішнього споживання олії становить 0,28 млн. тонн.

В грудні Мінсільгосп США підвищив прогноз експорту соняшникової олії з України на 3,3%, або на 0,2 млн. тонн, до 6,2 млн. тонн у 2019/2020 маркетинговому році.

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