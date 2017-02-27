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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 січ, 2020 10:27
L написав:
Хотів уточнити, може хтось знає: зараз ФОПи, які тимчасово припиняють роботу (не закриваються) сплачують за цей період ЄСВ?
Нет такого понятия как временно прекращает работу.
Или вы идете к регистратору с заявлением о прекращении деятельности и после этого не платите ЕСВ.
Или вы не идете к регистратору, и платите ЕСВ - 1039,06 гривны в месяц в 2020 г, а чем вы занимаетесь - работаете ли на самом деле или нет, это не важно.
Если вы пенсионер, тогда ничего не платите в обоих случаях.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 10:33
L написав: grab написав: Василь-Рівне написав:
Більше 200000 ФОП припинило свою діяльність в 2019.
Як тільки ПОП відігнали від кормушки, ви постійно ниєте і манипулюєте фактами. "У 2019 зареєструвалося понад 256 тисяч нових ФОП, а закрилося – 213 тисяч, причому серед них було 58 тисяч тих, хто відкрився в цьому році. Загальна кількість ФОП зросла на 42 тисячі, або на 2%."
До речі, коли порошенко боровся з так званими "сплячими" ФОП, за перші кілька місяців 2017 року було закрито понад 300 тисяч ФОП.
Хотів уточнити, може хтось знає: зараз ФОПи, які тимчасово припиняють роботу (не закриваються) сплачують за цей період ЄСВ? Наскільки я памятаю, масове закриття "сплячих" ФОПів було повязане саме з необхідністю сплати ЄСВ в період "сну".
нема ніякого сну,
пашеш, не пашеш - а в казну уплоті (ЄСВ, щомісячно!)
тому взагалі нема сенсу тримати ФОП-а і нічого не заробляти!
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Додано: Вів 14 січ, 2020 10:41
L написав: grab написав: Василь-Рівне написав:
Більше 200000 ФОП припинило свою діяльність в 2019.
Як тільки ПОП відігнали від кормушки, ви постійно ниєте і манипулюєте фактами. "У 2019 зареєструвалося понад 256 тисяч нових ФОП, а закрилося – 213 тисяч, причому серед них було 58 тисяч тих, хто відкрився в цьому році. Загальна кількість ФОП зросла на 42 тисячі, або на 2%."
До речі, коли порошенко боровся з так званими "сплячими" ФОП, за перші кілька місяців 2017 року було закрито понад 300 тисяч ФОП.
Хотів уточнити, може хтось знає: зараз ФОПи, які тимчасово припиняють роботу (не закриваються) сплачують за цей період ЄСВ? Наскільки я памятаю, масове закриття "сплячих" ФОПів було повязане саме з необхідністю сплати ЄСВ в період "сну".
ФОП законодавчо не може тимчасово припинити роботу (окрім екзотичних відпустки і т.ін). Тому отримуєш дохід чи ні - податки платяться, в тому числі ЄСВ. Загальна багаторічна тенденція, з різних причин, спрямована на ліквідацію ФОП. І це не залежить від влади. В майбутньому прийдемо, що ФОП будуть лише "базарники" та ремесленики. І це мабуть правильно, хоча й боляче
Зроби все, що зможеш, а в іншому покладися на долю.
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grab
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Додано: Вів 14 січ, 2020 10:41
имеем 24 рубеж пока что, который будут держать?
банки не спешат понижать курсы, на черном выгоднее.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Proofy
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Додано: Вів 14 січ, 2020 10:44
Proofy написав:
банки не спешат понижать курсы, на черном выгоднее.
а смысл банкам именно сейчас снижать курсы, если на межбанке 24,05 ? пойдем ниже 24, как вчера, начнут менять вниз. А пока тоже, как и мы наблюдают
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Додано: Вів 14 січ, 2020 11:11
Запаси вугілля на складах теплоелектростанцій (ТЕС) і теплоелектроцентралей (ТЕЦ) в період з 8 по 13 січня скоротилися на 1,4%, або на 39 тис. тонн, до 2 718 тис. тонн.
Про це свідчать дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості.
Порівняно з аналогічним періодом минулого року запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ більше в 2,2 рази.
Україна знизила запаси природного газу в підземних сховищах (ПСГ) станом на 11 січня на 16,8%, або на 3 661 млн. куб. м, до 18,124 млрд. куб. м газу з початку сезону відбору газу, що стартував 2 листопада.
Про це свідчать оперативні дані компанії "Укртрансгаз".
Зазначені запаси газу більші на 40,3%, або на 5,207 млрд. куб. м, порівняно з запасами на аналогічну дату 2019 року (12,917 млрд. куб. м).
Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства оцінює збільшення збору врожаю зернових культур на близько 7% до близько 75 млн. тонн у 2019 році порівняно з 2018 роком.
Про це сказано в повідомленні міністерства.
З початку 2019/2020 маркетингового року (липень 2019 - червень 2020) станом на 10 січня Україна експортувала 32,078 млн. тонн зернових культур, що на 7,8 млн. тонн більше, ніж за аналогічний період минулого маркетингового року.
Зокрема, на зовнішні ринки вже поставлено 15,1 млн. тонн пшениці, 3,8 млн. тонн ячменю, 5 тис. тонн жита і 12,8 млн. тонн кукурудзи.
Крім того, експортовано 197 тис. тонн борошна пшеничного та інших культур, що на 68,5 тис. тонн більше аналогічного періоду минулого маркетингового року.
Міністерство сільського господарства США зберегло прогноз урожаю зернових культур в Україні на рівні 75,04 млн. тонн у 2019/2020 маркетинговому році (липень 2019 - червень 2020).
Про це сказано в січневому звіті Мінсільгоспу США.
Прогноз врожаю пшениці зберігся на рівні 29 млн. тонн, фуражного зерна - 46,04 млн. тонн.
Прогноз врожаю кукурудзи становить 35,5 млн. тонн.
В грудні 2019 року Мінсільгосп США також зберігав прогноз врожаю зернових в Україні у 2019/2020 на рівні 75,04 млн. тонн.
Міністерство сільського господарства США підвищило прогноз експорту зернових культур з України на 2,2%, або на 1,2 млн. тонн, до 56,14 млн. тонн у 2019/2020 маркетинговому році (липень 2019 - червень 2020).
Про це сказано в січневому звіті Мінсільгоспу США.
Очікуваний обсяг експорту фуражного зерна збільшився на 2%, або на 0,7 млн. тонн, до 35,64 млн. тонн (в т.ч. прогноз експорту кукурудзи - 30,5 млн. тонн).
Прогноз експорту пшениці збільшився на 2,5%, або на 0,5 млн. тонн, до 20,5 млн. тонн.
В грудні Мінсільгосп США зберіг прогноз експорту зернових культур з України на рівні 54,94 млн. тонн у 2019/2020 маркетинговому році.
Міністерство сільського господарства США зберегло прогноз урожаю соняшнику в Україні на рівні 15,5 млн. тонн у 2019/2020 маркетинговому році (вересень 2019 - серпень 2020).
Про це сказано в січневому звіті Мінсільгоспу США.
Прогноз виробництва соняшникової олії в 2019/2020 м.р. зберігся на рівні 6,536 млн. тонн.
Прогноз виробництва шроту становить 6,278 млн. тонн.
В грудні Мінсільгосп США підвищив прогноз врожаю соняшника в Україні на 7%, або на 1 млн. тонн, до 15,5 млн. тонн у 2019/2020 маркетинговому році
Міністерство сільського господарства США зберегло прогноз експорту соняшникової олії з України на рівні 6,2 млн. тонн у 2019/2020 маркетинговому році (вересень 2019 - серпень 2020).
Про це сказано в січневому звіті Мінсільгоспу США.
Прогноз експорту шроту з України зберігся на рівні 4,85 млн. тонн.
Прогноз внутрішнього споживання олії становить 0,28 млн. тонн.
В грудні Мінсільгосп США підвищив прогноз експорту соняшникової олії з України на 3,3%, або на 0,2 млн. тонн, до 6,2 млн. тонн у 2019/2020 маркетинговому році.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 11:34
боковичок, и это при аукционе овгз..., а шо будет, когда ндс выплатят...
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edvardd
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Додано: Вів 14 січ, 2020 11:51
edvardd написав:
боковичок, и это при аукционе овгз..., а шо будет, когда ндс выплатят...
так - є про що подумати
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Додано: Вів 14 січ, 2020 11:55
edvardd написав:
боковичок, и это при аукционе овгз..., а шо будет, когда ндс выплатят...
Оплата завтра,значит и слив завтра.
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