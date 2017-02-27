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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 січ, 2020 12:06
НБУ вчера купил 50 , очень странно выглядит рост на этом фоне
Живите своим умом!
Додано: Вів 14 січ, 2020 12:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 14 січ, 2020 12:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
– Василий Иваныч! А смартфон – какой он?..
– Уууу, Петька, он умный! Прямо как Фурманов… Только ему еще и в харю пальцем тыкать можно.
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Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
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