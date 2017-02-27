RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3471347234733474

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 135
ниже 23
8%
11
23.01-23.50
16%
21
23.51-24.0
16%
22
24.01-24.5
16%
22
24.51-25.0
13%
17
25.01-25.5
11%
15
25.51-26
7%
10
выше 26
13%
17
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 12:06

НБУ вчера купил 50 , очень странно выглядит рост на этом фоне
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 36815
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3538 раз.
Подякували: 8455 раз.
 
Профіль
39
8
2
1
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 12:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Мнение:
https://dubinsky.pro/news/grivnu-opusty ... pfOQrb-Uo0
skorpi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 533
З нами з: 28.07.11
Подякував: 11 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 12:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Зображення

Василий Иваныч! А смартфон – какой он?..
– Уууу, Петька, он умный! Прямо как Фурманов… Только ему еще и в харю пальцем тыкать можно. :lol:
24 :wink:
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3498
З нами з: 03.12.14
Подякував: 442 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3471347234733474
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1651, 1652, 1653
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16523 2040335
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 січ, 2020 23:31
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 676, 677, 678
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6773 1496891
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 січ, 2020 18:24
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 32, 33, 34
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
335 52285
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 гру, 2019 17:05
Qwerty

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.