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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 січ, 2020 12:06
НБУ вчера купил 50 , очень странно выглядит рост на этом фоне
Живите своим умом!
Додано: Вів 14 січ, 2020 12:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 14 січ, 2020 12:28
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 14 січ, 2020 12:39, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 14 січ, 2020 12:31
Якщо це правда, то це просто капець.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 14 січ, 2020 12:37
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
14.01.2020.................24,0213
Доллар прибавил 10 копеек.
Открылись на 6 копеек ниже вчерашнего закрытия, отыграв подскок в конце сессии. Простояв в балансе 45 минут, с 10-45 до 11 прибавили 3 копейки. После короткой паузы с 11-15 до 11-40 вернулись на 2 копейки назад.
Вчера НБУ выкупил плановые 50 млн. Так жестко плана еще не придерживались, выкупали при растущих котировках. Именно это и выглядело непривычно.
Остатки на коррсчетах сократились за счет роста объема суточных сертификатов.
Объем продажи валюты в субботу 11.01 составил 14.2 млн.
Не зря НБУ отказался определять официальный курс по итогам этих торгов - их не было.
Востаннє редагувалось Сибарит в Вів 14 січ, 2020 13:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 14 січ, 2020 12:38
Кардіограма ліквідності, а воно все росте :-(
Вітаюсь совсіма!
Коррахунки - 64 861,50393872(67 563,01952149 − 2 701,51558277) млн.
Овернайти дебіт - 11,5%(13,5%) - 37 151(33 039 + 4 112) млн.
Ось тут РОСТЕ! НБУ доляр купляє, а це РОСТЕ!
І тому маємо ріст і цього:
Загальна добова ліквідність 64 861,50 + 37 151 - 0.00 = 102 012,5(100 602,02 + 1 410,48) млн. гривень.
Загально добова ліквідність Виросла! Хоча коррахунки впали, та овернайти підросли більше.
Ліквідності достатньо для проведення аукціону по ОВДП.
Першоджерела:
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 14 січ, 2020 12:39
lapay
Вы, типа, не догадывались?
Пока Пирамиду ОВГЗ "строят", она должна быть прибыльной для инвесторов.
А вот, если не продадут землю, по каким то причинам, если Инвесторы перестанут покупать ОВГЗ и пр., то НБУ потратит "всё что ест и то, чего нет" на поддержание курса, выгодного иностранным "Инвесторам", ну а потом - "музыка смолкнет и живые - станут завидовать мёртвым".
Додано: Вів 14 січ, 2020 12:41
Богдан Данилишин: Ризик обвальної девальвації гривні зростає
«Ми можемо отримати на валютному ринку ситуацію, схожу на те, що було у 2014-2015 роках»
Повний текст читайте тут:
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Вів 14 січ, 2020 12:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Немає ніякої піраміди. Є планове конвертування валютних кредитів в гривневі. Якщо для цього треба знищувати промисловість штучним зміцненням гривні - то саме це і є капець.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 14 січ, 2020 12:57
7
24.00-24.02/24.10-24.15
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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