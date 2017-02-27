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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 34723473347434753476>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 135
ниже 23
8%
11
23.01-23.50
16%
21
23.51-24.0
16%
22
24.01-24.5
16%
22
24.51-25.0
13%
17
25.01-25.5
11%
15
25.51-26
7%
10
выше 26
13%
17
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 12:06

НБУ вчера купил 50 , очень странно выглядит рост на этом фоне
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 12:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Мнение:
https://dubinsky.pro/news/grivnu-opusty ... pfOQrb-Uo0
skorpi
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 12:28

:arrow:
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 14 січ, 2020 12:39, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 12:31

  skorpi написав:Мнение:
https://dubinsky.pro/news/grivnu-opusty ... pfOQrb-Uo0

Якщо це правда, то це просто капець. :evil:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 12:37

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
14.01.2020.................24,0213
Доллар прибавил 10 копеек.
Открылись на 6 копеек ниже вчерашнего закрытия, отыграв подскок в конце сессии. Простояв в балансе 45 минут, с 10-45 до 11 прибавили 3 копейки. После короткой паузы с 11-15 до 11-40 вернулись на 2 копейки назад.
Вчера НБУ выкупил плановые 50 млн. Так жестко плана еще не придерживались, выкупали при растущих котировках. Именно это и выглядело непривычно.
Остатки на коррсчетах сократились за счет роста объема суточных сертификатов.

Объем продажи валюты в субботу 11.01 составил 14.2 млн.
Не зря НБУ отказался определять официальный курс по итогам этих торгов - их не было.
Востаннє редагувалось Сибарит в Вів 14 січ, 2020 13:38, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 12:38

Кардіограма ліквідності, а воно все росте :-(


Вітаюсь совсіма!
Зображення
Коррахунки - 64 861,50393872(67 563,01952149 − 2 701,51558277) млн.
Овернайти дебіт - 11,5%(13,5%) - 37 151(33 039 + 4 112) млн.
Ось тут РОСТЕ! НБУ доляр купляє, а це РОСТЕ!
І тому маємо ріст і цього:
Загальна добова ліквідність 64 861,50 + 37 151 - 0.00 = 102 012,5(100 602,02 + 1 410,48) млн. гривень. :!:

Загально добова ліквідність Виросла! Хоча коррахунки впали, та овернайти підросли більше. :evil:

Ліквідності достатньо для проведення аукціону по ОВДП.

Першоджерела:
https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 12:39

lapay
Якщо це правда, то це просто капець. :evil:

Вы, типа, не догадывались?
Пока Пирамиду ОВГЗ "строят", она должна быть прибыльной для инвесторов.
А вот, если не продадут землю, по каким то причинам, если Инвесторы перестанут покупать ОВГЗ и пр., то НБУ потратит "всё что ест и то, чего нет" на поддержание курса, выгодного иностранным "Инвесторам", ну а потом - "музыка смолкнет и живые - станут завидовать мёртвым". :(
Replay
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 12:41

Богдан Данилишин: Ризик обвальної девальвації гривні зростає


«Ми можемо отримати на валютному ринку ситуацію, схожу на те, що було у 2014-2015 роках»

Повний текст читайте тут: https://m.glavcom.ua/economics/finances ... 52305.html
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 12:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Replay написав:Вы, типа, не догадывались?
Пока Пирамиду ОВГЗ "строят", она должна быть прибыльной для инвесторов.
А вот, если не продадут землю, по каким то причинам, если Инвесторы перестанут покупать ОВГЗ и пр., то НБУ потратит "всё что ест и то, чего нет" на поддержание курса, выгодного иностранным "Инвесторам", ну а потом - "музыка смолкнет и живые - станут завидовать мёртвым"

Немає ніякої піраміди. Є планове конвертування валютних кредитів в гривневі. Якщо для цього треба знищувати промисловість штучним зміцненням гривні - то саме це і є капець.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 12:57

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24.00-24.02/24.10-24.15
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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