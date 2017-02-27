Немає ніякої піраміди. Є планове конвертування валютних кредитів в гривневі. Якщо для цього треба знищувати промисловість штучним зміцненням гривні - то саме це і є капець.
Так по ссылочке, которую Вы прокомментировали проходим:
Курс опустят до 22 грн/$, чтобы иностранцы побольше заработали на наших ОВГЗ Вчера состоялось закрытое совещание первичных дилеров, выкупающих облигации внутреннего госзайма, с Минфином. В нем принимали участие отечественные финансисты и представители нерезидентов — крупнейших покупателей ОВГЗ. Нерезиденты открыто говорят, что одной процентной доходности по нашим ОВГЗ (выплат по купонам) им в Украине недостаточно. Они рассчитывают активно зарабатывать на курсовой разнице. То есть на укреплении гривны.
Конвертирование кредитов - это немного другая песня "о главном". А вот то, что это Гривне Укрепление на фоне Реальной(а не рисованной) инфляции, росте минималки и пр. - добивает не только производство, но и наёмных, как бы свершившийся факт.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 14.01.2020 (₴ --> $) 24,0213
ВО
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Рада підтримала позбавлення Ахметова мільярдних пільг на ПДВ
Бедный Ахметов... Стоп, а к чему приведёт данный Закон? Да просто, подорожают Солнечные и Ветровые станции! Не для Ахметова а для Потребителей! Ведь, комплектующие для "отечественных производителей СЭС и ВЭС" - всё равно шли из Китай и пр. и облагались налогами!
А вот Доходы в Бюджет, естественно возрастут... и лягут "Налоги" - на наши плечи!
Рада вводит "санкции против Китая"
Востаннє редагувалось Replay в Вів 14 січ, 2020 13:10, всього редагувалось 1 раз.
Курс опустят до 22 грн/$, чтобы иностранцы побольше заработали на наших ОВГЗ Вчера состоялось закрытое совещание первичных дилеров, выкупающих облигации внутреннего госзайма, с Минфином. В нем принимали участие отечественные финансисты и представители нерезидентов — крупнейших покупателей ОВГЗ. Нерезиденты открыто говорят, что одной процентной доходности по нашим ОВГЗ (выплат по купонам) им в Украине недостаточно. Они рассчитывают активно зарабатывать на курсовой разнице. То есть на укреплении гривны.
Конвертирование кредитов - это немного другая песня "о главном". А вот то, что это Гривне Укрепление на фоне Реальной(а не рисованной) инфляции, росте минималки и пр. - добивает не только производство, но и наёмных, как бы свершившийся факт.
Ньюанс в том что Дубинский давно подрабатывает в амплуа истерички, паникера и загонялы.
Replay написав:Вчера состоялось закрытое совещание первичных дилеров, выкупающих облигации внутреннего госзайма, с Минфином. В нем принимали участие отечественные финансисты и представители нерезидентов — крупнейших покупателей ОВГЗ.
Рада підтримала позбавлення Ахметова мільярдних пільг на ПДВ
Бедный Ахметов... Стоп, а к чему приведёт данный Закон? Да просто, подорожают Солнечные и Ветровые станции! Не для Ахметова а для Потребителей! Ведь, комплектующие для "отечественных производителей СЭС и ВЭС" - всё равно шли из Китай и пр. и облагались налогами!
А вот Доходы в Бюджет, естественно возрастут... и лягут "Налоги" - на наши плечи!
Рада вводит "санкции против Китая"
Смешно . Контрабасом панели заходили. А сейчас никто не будет завозить, или будет завозить в Казахстан
Ньюанс в том что Дубинский давно подрабатывает в амплуа истерички, паникера и загонялы.
Дубинский - это Дубинский! Логика в том, что при реальной доходности ETF, "Уговорить" иностранцев вкладывать в Украину, да под 10%, нереально. Поэтому, с позиции Логики, озвученные Дубинским мысли - имеют место быть. Ну не станут Нерезы, покупать ОВГЗ под 10% даже при жестко привязанной гривне к доллару! Не иначе, как под "Продажу Земли", деньги зашли, гарантия сильной гривни в 2020-м. Так что, курс грн. долл, будет напрямую зависеть от принятия Закона! P.S. Норма в размере 10 тыс. га в руки, Банков не касается - улыбнула! https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/01/3/655506/
edvardd написав:боковичок, и это при аукционе овгз..., а шо будет, когда ндс выплатят...
Вже ж писали, що аукціон в еквіваленті 125 млн $, а тільки в пт. НБУ відкупив 150 млн $. Експортери продають валюту для поточних витрат, а нерези виводять дивіденди. От і маємо боковик. Недарма Орест наводить залишки газу та прогноз по врожаю. Істотних драйверів поки що не має. А далі будемо дивитись. Нехай буде стабільність, а то привикнемо скоро до амплітуд в 1-1,5 грн. А доя країни потрібна СТАБІЛЬНІСТЬ!
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!