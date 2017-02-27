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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3473347434753476>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 135
ниже 23
8%
11
23.01-23.50
16%
21
23.51-24.0
16%
22
24.01-24.5
16%
22
24.51-25.0
13%
17
25.01-25.5
11%
15
25.51-26
7%
10
выше 26
13%
17
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 12:57

Рада підтримала позбавлення Ахметова мільярдних пільг на ПДВ

https://minfin.com.ua/ua/2020/01/14/40408812/
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 12:58

Сегодня менялы Житомира продают зеленого по 24,10. Будем ждать дальше.
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 13:03

lapay
Немає ніякої піраміди. Є планове конвертування валютних кредитів в гривневі. Якщо для цього треба знищувати промисловість штучним зміцненням гривні - то саме це і є капець.


Так по ссылочке, которую Вы прокомментировали проходим:
Курс опустят до 22 грн/$, чтобы иностранцы побольше заработали на наших ОВГЗ
Вчера состоялось закрытое совещание первичных дилеров, выкупающих облигации внутреннего госзайма, с Минфином. В нем принимали участие отечественные финансисты и представители нерезидентов — крупнейших покупателей ОВГЗ.
Нерезиденты открыто говорят, что одной процентной доходности по нашим ОВГЗ (выплат по купонам) им в Украине недостаточно. Они рассчитывают активно зарабатывать на курсовой разнице. То есть на укреплении гривны.


Конвертирование кредитов - это немного другая песня "о главном".
А вот то, что это Гривне Укрепление на фоне Реальной(а не рисованной) инфляции, росте минималки и пр. - добивает не только производство, но и наёмных, как бы свершившийся факт.
Replay
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 13:04

НБУ, де довідковий курс на 12:00?


О, зʼявилось!
https://bank.gov.ua/markets

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
14.01.2020 (₴ --> $) 24,0213

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 13:09

Вкладчик1234
Рада підтримала позбавлення Ахметова мільярдних пільг на ПДВ

Бедный Ахметов...
Стоп, а к чему приведёт данный Закон?
Да просто, подорожают Солнечные и Ветровые станции!
Не для Ахметова а для Потребителей!
Ведь, комплектующие для "отечественных производителей СЭС и ВЭС" - всё равно шли из Китай и пр. и облагались налогами!

А вот Доходы в Бюджет, естественно возрастут... и лягут "Налоги" - на наши плечи!

Рада вводит "санкции против Китая" :D
Востаннє редагувалось Replay в Вів 14 січ, 2020 13:10, всього редагувалось 1 раз.
Replay
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 13:09

  Replay написав:
Курс опустят до 22 грн/$, чтобы иностранцы побольше заработали на наших ОВГЗ
Вчера состоялось закрытое совещание первичных дилеров, выкупающих облигации внутреннего госзайма, с Минфином. В нем принимали участие отечественные финансисты и представители нерезидентов — крупнейших покупателей ОВГЗ.
Нерезиденты открыто говорят, что одной процентной доходности по нашим ОВГЗ (выплат по купонам) им в Украине недостаточно. Они рассчитывают активно зарабатывать на курсовой разнице. То есть на укреплении гривны.


Конвертирование кредитов - это немного другая песня "о главном".
А вот то, что это Гривне Укрепление на фоне Реальной(а не рисованной) инфляции, росте минималки и пр. - добивает не только производство, но и наёмных, как бы свершившийся факт.

Ньюанс в том что Дубинский давно подрабатывает в амплуа истерички, паникера и загонялы.
escobar
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 13:12

  Replay написав:Вчера состоялось закрытое совещание первичных дилеров, выкупающих облигации внутреннего госзайма, с Минфином. В нем принимали участие отечественные финансисты и представители нерезидентов — крупнейших покупателей ОВГЗ.

:D думаю это ложь
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 13:13

  Replay написав:Вкладчик1234
Рада підтримала позбавлення Ахметова мільярдних пільг на ПДВ

Бедный Ахметов...
Стоп, а к чему приведёт данный Закон?
Да просто, подорожают Солнечные и Ветровые станции!
Не для Ахметова а для Потребителей!
Ведь, комплектующие для "отечественных производителей СЭС и ВЭС" - всё равно шли из Китай и пр. и облагались налогами!

А вот Доходы в Бюджет, естественно возрастут... и лягут "Налоги" - на наши плечи!

Рада вводит "санкции против Китая" :D


Смешно . Контрабасом панели заходили. А сейчас никто не будет завозить, или будет завозить в Казахстан
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 13:18

escobar
Ньюанс в том что Дубинский давно подрабатывает в амплуа истерички, паникера и загонялы.

Дубинский - это Дубинский!
Логика в том, что при реальной доходности ETF, "Уговорить" иностранцев вкладывать в Украину, да под 10%, нереально.
Поэтому, с позиции Логики, озвученные Дубинским мысли - имеют место быть.
Ну не станут Нерезы, покупать ОВГЗ под 10% даже при жестко привязанной гривне к доллару!
Не иначе, как под "Продажу Земли", деньги зашли, гарантия сильной гривни в 2020-м.
Так что, курс грн. долл, будет напрямую зависеть от принятия Закона!
P.S. Норма в размере 10 тыс. га в руки, Банков не касается - улыбнула! :)
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/01/3/655506/
Replay
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 13:21

  edvardd написав:боковичок, и это при аукционе овгз..., а шо будет, когда ндс выплатят...

Вже ж писали, що аукціон в еквіваленті 125 млн $, а тільки в пт. НБУ відкупив 150 млн $.
Експортери продають валюту для поточних витрат, а нерези виводять дивіденди. От і маємо боковик.
Недарма Орест наводить залишки газу та прогноз по врожаю. Істотних драйверів поки що не має. А далі будемо дивитись.
Нехай буде стабільність, а то привикнемо скоро до амплітуд в 1-1,5 грн. А доя країни потрібна СТАБІЛЬНІСТЬ!
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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