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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 січ, 2020 13:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Не понятно куда дальше ветер дунет по факту везде ж...а, а в краткосрочной перспективе гривна вероятно укрепится ещё немного, вопрос продолжительности и силы укрепления, а затем лето не за горами и опять сезонный спад. Может слить немного по 24 и грн. депо добрый день, как думаете??
Додано: Вів 14 січ, 2020 13:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Комитет поддержал, это еще не вся Рада.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 14 січ, 2020 13:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Наивно полагать, что украина является серьезным реципиентом бабла инвесторов, ибо мы банальный рисковый развивающийся рынок с высокой доходностью.
И пока на развивающихся рынках продолжается ралли - достаточно хоть взглянуть на годовую динамику индекса московской биржи - причины, за вычетом политических и силовых форс мажоров, для быстро выхода нерезидентов из украинских гособлигаций отсутствуют.
Чтобы это понять, достаточно применить простой критичный анализ ситуаци, и отбросить буллшит про "достоверно известные планы зарубежных спекулянтов" вкупе с вбросами про "инсайдерские встречи с минфином".
Додано: Вів 14 січ, 2020 13:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Воспользуйтесь СМС-рассылкой о курсах на межбанковском валютном рынке
https://news.finance.ua/ru/news/-/33386 ... tnom-rynke
Сервис предназначен для оперативного информирования о курсе на межбанковском валютном рынке.
Для получения информации со свежайшим курсом на “межбанке” отправьте СМС-сообщение с текстом FIN1 на номер 3707. Через короткое время Вы получите ответное СМС-сообщение с курсами.
Важно! Межбанковский валютный рынок работает с 10:00 до 16:00 в будние дни. В нерабочее время время Вы получите информацию о закрытии рынка в последний рабочий день.
Стоимость отправки СМС-сообщения на номер 3707 – 1,50 грн., в т.ч. НДС. Дополнительно удерживается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости услуги без учета НДС.
Додано: Вів 14 січ, 2020 13:30
Realist
Вы цитируете Леонида Ильича!
Стабильность - Смерть!
Национальная Валюта, внутри страны - это просто Инструмент для функционирования Экономики а не "спекулятивный инструмент".
Имеем рост производства, имеем положительное сальд = имеем рост курса нац. валюты к доллару(мировая валюта).
Больше и лучше "работаешь"- больше получаешь!
А вот то, что мы на фоне отрицательного сальдо, устроили "стабильность" на заёмных средствах, это... уже преступление.
Отсутствует "социальная справедливость"! Кто-то предприятия открывает, создаёт рабочие места, его "прессуют"! Кто-то сидит и распиливает бюджет, ему зарплаты в сотни тысяч.
Востаннє редагувалось Replay в Вів 14 січ, 2020 13:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 14 січ, 2020 13:39
Ну и слава богу, если не будут завозить. Только за прошлый год объемы генерации ВИЭ увеличили в 2.5 раза до 7 млрд кВт/ч. Учитывая размер зеленого тарифа, 2% ВИЭ будет в общей генерации, или 5% - для потребителя разница огромная. Если в прошлом году коррупционеры заработали на зеленом тарифе 0,6 млрд долларов, то в этом заработают уже 1,5! На Юге Укрэнерго уже специально снижает генерацию АЭС, чтобы Ахметов мог продать свою солнечную электроэнергию в сеть... А по-хорошему, она там не нужна ни в объемных, ни в балансировочных целях!
Додано: Вів 14 січ, 2020 13:39
escobar
Нет, не так.
За 2019-й, инвесторы в ОВГЗ, получили до 40% в валюте.
ETF - больше, до 60% за год, НО...
Биржа, ETF и пр., это Высокие Риски, которые нужно просчитывать!
Там нет никаких Гарантий!
Насколько я понимаю, Украина - даёт 100% гарантии Инвесторам!
Поэтому, вероятность того, что "Рынок Земли" откроют и гривна будет сильной - огромна! Если не примут Закон о продаже земли, будет импичмент и пр.
Ралли, кстати, на Фонде, подходит к концу. S&P 3333 у "многих" стоит в Целевом уровне. Можем и не дотянуть.
Потом, коррекция и непонятки, риски...
А деньги, должны вращаться и работать с минимальными рисками.
Инвестиции в Украину, под Гарантии Власти - очень выгодные вложения для иностранцев!
Ну и, думаю... в скупке земли украинской, нерезы тоже поучаствуют, естественно - через "прокладки" банковские,проект Закона разрешает!
Додано: Вів 14 січ, 2020 13:42
zРадио
Возможно!
АЭС, при нормальном функционировании -интереснее.
ВЭС, СЭС... это аккумуляторы, ячейки и пр. генераторы, которые нужно будет менять и ремонтировать, утилизировать... никакая она не "зелёная" эта, энергия.
Там озвучили "бюджет недополучил 10 млрд.грн."
Ребята решили, что если они введут этот Налог, то объёмы поставок сохранятся, схемы поставок не изменятся? Наивно то как.
Додано: Вів 14 січ, 2020 13:47
Не можна до сировинної економіки застосовувати механізми які чудово працюють у розвинених країнах. Вони тому там і працюють що ринок настільки досконалий що сам себе регулює. Наш ринок ще не вийшов на такий рівень через відсутність дієвих судів та присутність інтересів наших олігархів (монополій).
У нас потрібна тонка адаптація яка буде враховувати інтереси країни та наші нюанси сировинної економіки. Натомість маємо врахування інтересів олігархів.
І ви мені після цього про Ільїча ще будете розказувати?
Постфактум, повністю підтримую дії НБУ. А от що до Мінфіну, то я їх не розумію і не підтримую, можливо через те що не володію всією інформацією.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Вів 14 січ, 2020 13:53
Середньорічна-зважена -перший тиждень
Вітаюсь совсіма!
Середньотижнева зміна курсу НБУ на кінець тижня: +0,156000. ВИРОСЛИ. Йшло догори по +0,15 копійки за добу.
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: + 0,079997. СерРічна також виросла на тижні в середньому по -7.9997 копійки за добу. Задаємо новий рівень середньозваженої для цього року!
Початок синьої змії перетнула коричнева зміючка! І вона йде вгору!
Повні оберти МБ за тиждень - 313,05 млн. долярів. Робочий тиждень довжиною в 4 доби. Середні середньодобові оберти за тиждень склали 296,44 млн.грн. Середньоарифметичні оберти за рік на добу дорівнюють 296,64 млн. І вони трошки більші за середньотижневі. Так склалося тому, що НБУ забагато валюти купив в першу робочу міжбанківську добу цього року. Значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
Хочу наголосити на тому, що в цьому році я буду враховувати одинарне значення величини проданих на міжбанку тільки долярів, яке я дізнаюся звідси -
Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 24,0213 грн./доляр.
Як видно з графіку СередньоЗваженного річного курсу це час продавати доляр!
Та чомусь НБУ вчора пішов проти ринку, та купував. Навіщо Ви підкинули ринок?
Журю! Не треба ссяти проти повітря
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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