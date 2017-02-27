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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3473347434753476

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 135
ниже 23
8%
11
23.01-23.50
16%
21
23.51-24.0
16%
22
24.01-24.5
16%
22
24.51-25.0
13%
17
25.01-25.5
11%
15
25.51-26
7%
10
выше 26
13%
17
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 13:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Не понятно куда дальше ветер дунет по факту везде ж...а, а в краткосрочной перспективе гривна вероятно укрепится ещё немного, вопрос продолжительности и силы укрепления, а затем лето не за горами и опять сезонный спад. Может слить немного по 24 и грн. депо добрый день, как думаете??
portoz
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 13:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вкладчик1234 написав:Рада підтримала позбавлення Ахметова мільярдних пільг на ПДВ

https://minfin.com.ua/ua/2020/01/14/40408812/


Комитет поддержал, это еще не вся Рада.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 13:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Replay написав:Логика в том, что при реальной доходности ETF, "Уговорить" иностранцев вкладывать в Украину, да под 10%, нереально.

Наивно полагать, что украина является серьезным реципиентом бабла инвесторов, ибо мы банальный рисковый развивающийся рынок с высокой доходностью.
И пока на развивающихся рынках продолжается ралли - достаточно хоть взглянуть на годовую динамику индекса московской биржи - причины, за вычетом политических и силовых форс мажоров, для быстро выхода нерезидентов из украинских гособлигаций отсутствуют.

Чтобы это понять, достаточно применить простой критичный анализ ситуаци, и отбросить буллшит про "достоверно известные планы зарубежных спекулянтов" вкупе с вбросами про "инсайдерские встречи с минфином".
escobar
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 13:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Воспользуйтесь СМС-рассылкой о курсах на межбанковском валютном рынке
https://news.finance.ua/ru/news/-/33386 ... tnom-rynke
Сервис предназначен для оперативного информирования о курсе на межбанковском валютном рынке.

Для получения информации со свежайшим курсом на “межбанке” отправьте СМС-сообщение с текстом FIN1 на номер 3707. Через короткое время Вы получите ответное СМС-сообщение с курсами.

Важно! Межбанковский валютный рынок работает с 10:00 до 16:00 в будние дни. В нерабочее время время Вы получите информацию о закрытии рынка в последний рабочий день.

Стоимость отправки СМС-сообщения на номер 3707 – 1,50 грн., в т.ч. НДС. Дополнительно удерживается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости услуги без учета НДС.
Вело
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 13:30

Realist
А для країни потрібна СТАБІЛЬНІСТЬ!

Вы цитируете Леонида Ильича!
Стабильность - Смерть!
Национальная Валюта, внутри страны - это просто Инструмент для функционирования Экономики а не "спекулятивный инструмент".
Имеем рост производства, имеем положительное сальд = имеем рост курса нац. валюты к доллару(мировая валюта).
Больше и лучше "работаешь"- больше получаешь!
А вот то, что мы на фоне отрицательного сальдо, устроили "стабильность" на заёмных средствах, это... уже преступление.

Отсутствует "социальная справедливость"! Кто-то предприятия открывает, создаёт рабочие места, его "прессуют"! Кто-то сидит и распиливает бюджет, ему зарплаты в сотни тысяч. :D
Востаннє редагувалось Replay в Вів 14 січ, 2020 13:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 13:39

  proftpd66 написав:Смешно . Контрабасом панели заходили. А сейчас никто не будет завозить, или будет завозить в Казахстан


Ну и слава богу, если не будут завозить. Только за прошлый год объемы генерации ВИЭ увеличили в 2.5 раза до 7 млрд кВт/ч. Учитывая размер зеленого тарифа, 2% ВИЭ будет в общей генерации, или 5% - для потребителя разница огромная. Если в прошлом году коррупционеры заработали на зеленом тарифе 0,6 млрд долларов, то в этом заработают уже 1,5! На Юге Укрэнерго уже специально снижает генерацию АЭС, чтобы Ахметов мог продать свою солнечную электроэнергию в сеть... А по-хорошему, она там не нужна ни в объемных, ни в балансировочных целях!
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 13:39

escobar
Наивно полагать, что Украина является серьезным реципиентом бабла инвесторов, ибо мы банальный рисковый развивающийся рынок с высокой доходностью.
И пока на развивающихся рынках продолжается ралли

Нет, не так.
За 2019-й, инвесторы в ОВГЗ, получили до 40% в валюте.
ETF - больше, до 60% за год, НО...
Биржа, ETF и пр., это Высокие Риски, которые нужно просчитывать!
Там нет никаких Гарантий!
Насколько я понимаю, Украина - даёт 100% гарантии Инвесторам!
Поэтому, вероятность того, что "Рынок Земли" откроют и гривна будет сильной - огромна! Если не примут Закон о продаже земли, будет импичмент и пр. :)

Ралли, кстати, на Фонде, подходит к концу. S&P 3333 у "многих" стоит в Целевом уровне. :D Можем и не дотянуть.
Потом, коррекция и непонятки, риски...
А деньги, должны вращаться и работать с минимальными рисками.

Инвестиции в Украину, под Гарантии Власти - очень выгодные вложения для иностранцев!
Ну и, думаю... в скупке земли украинской, нерезы тоже поучаствуют, естественно - через "прокладки" банковские,проект Закона разрешает! :D
Replay
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 13:42

zРадио
А по-хорошему, она там не нужна ни в объемных, ни в балансировочных целях!

Возможно!
АЭС, при нормальном функционировании -интереснее.
ВЭС, СЭС... это аккумуляторы, ячейки и пр. генераторы, которые нужно будет менять и ремонтировать, утилизировать... никакая она не "зелёная" эта, энергия.

Там озвучили "бюджет недополучил 10 млрд.грн."
Ребята решили, что если они введут этот Налог, то объёмы поставок сохранятся, схемы поставок не изменятся? Наивно то как. :D
Replay
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 13:47

  Replay написав:Realist
А для країни потрібна СТАБІЛЬНІСТЬ!

Вы цитируете Леонида Ильича!
Стабильность - Смерть!
Национальная Валюта, внутри страны - это просто Инструмент для функционирования Экономики а не "спекулятивный инструмент".
Имеем рост производства, имеем положительное сальдо, имеем рост курса нац. валюты к доллару(мировая валюта).
Больше и лучше "работаешь"- больше получаешь!
А вот то, что мы на фоне отрицательного сальдо, устроили "стабильность" на заёмных средствах, это... уже преступление.

Не можна до сировинної економіки застосовувати механізми які чудово працюють у розвинених країнах. Вони тому там і працюють що ринок настільки досконалий що сам себе регулює. Наш ринок ще не вийшов на такий рівень через відсутність дієвих судів та присутність інтересів наших олігархів (монополій).
У нас потрібна тонка адаптація яка буде враховувати інтереси країни та наші нюанси сировинної економіки. Натомість маємо врахування інтересів олігархів.
І ви мені після цього про Ільїча ще будете розказувати?
Постфактум, повністю підтримую дії НБУ. А от що до Мінфіну, то я їх не розумію і не підтримую, можливо через те що не володію всією інформацією.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 13:53

Середньорічна-зважена -перший тиждень

  дядя Caша написав:
in memory of

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US


Вітаюсь совсіма!
Зображення

Середньотижнева зміна курсу НБУ на кінець тижня: +0,156000. ВИРОСЛИ. Йшло догори по +0,15 копійки за добу.

Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: + 0,079997. СерРічна також виросла на тижні в середньому по -7.9997 :shock: копійки за добу. Задаємо новий рівень середньозваженої для цього року!
Зображення
Початок синьої змії перетнула коричнева зміючка! І вона йде вгору!

Повні оберти МБ за тиждень - 313,05 млн. долярів. Робочий тиждень довжиною в 4 доби. Середні середньодобові оберти за тиждень склали 296,44 млн.грн. Середньоарифметичні оберти за рік на добу дорівнюють 296,64 млн. І вони трошки більші за середньотижневі. Так склалося тому, що НБУ забагато валюти купив в першу робочу міжбанківську добу цього року. Значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.

Хочу наголосити на тому, що в цьому році я буду враховувати одинарне значення величини проданих на міжбанку тільки долярів, яке я дізнаюся звідси -
https://old.bank.gov.ua/files/Volue.xls

Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 24,0213 грн./доляр.
Як видно з графіку СередньоЗваженного річного курсу це час продавати доляр!
Та чомусь НБУ вчора пішов проти ринку, та купував. Навіщо Ви підкинули ринок? :evil:
Журю! Не треба ссяти проти повітря :!:

Зображення
Подивитись минулий рік.

Подивитись 2018 рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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